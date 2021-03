Gente Inteligente: Gestionar el tiempo para lograr el equilibrio emocional

Si usted vive la vida como el conejo blanco de Alicia en el País de las Maravillas, quizás le interese seguir leyendo. «¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Voy a llegar tarde!», decía el pequeño animal creado por Lewis Carroll en el siglo XIX, y todavía hoy muchas personas viven en esa misma urgencia sin pensar el coste que conlleva para su salud física y su salud emocional.

Antes de nada, observemos una diferencia. Una cosa es estar muy ocupado u ocupada, y otra diferente es vivir en la urgencia. Aunque es fácil que las dos cosas vayan parejas, conviene empezar diferenciando esto para no demonizar a nadie, ni demonizarnos a nosotras y nosotros, sin querer. A veces, ocupamos todo nuestro tiempo. Lo importante es ser muy conscientes de para qué lo hacemos y de cómo nos sentimos con ello.

Tareas que nos alimentan y tareas que no

Quienes gestionan con éxito su tiempo suelen tener claros sus objetivos, el ‘para qué’ de lo que hacen, y eso les aporta motivación y energía nutritiva que les alimenta el bienestar emocional incluso en niveles de ocupación altos. Así que no se trata tanto de cuántas tareas acometemos, sino de la calidad de nuestra motivación y de la influencia de esas tareas en aquello que queremos conseguir.

Aunque parezca complejo, llevamos incorporado un medidor estupendo para saber reconocerlo: nuestro bienestar emocional. Si no se siente bien, pare y reflexione.

El problema surge cuando las tareas que nos llenan el día a día, o no tienen sentido para nuestras metas o ni siquiera sabemos para qué las hacemos. Ahí es cuando nuestro propio cuerpo nos suele dar avisos que se expresan más allá del cansancio. La cuestión es: ¿prestamos atención a esas señales de nuestra biología?

La sensación de equilibrio en la distribución del tiempo disponible de una persona para desarrollarse con éxito en todos los ámbitos de su vida depende, en gran medida, de la gestión efectiva de ese tiempo. Pero muchísimas veces, no somos conscientes de en qué empleamos nuestro tiempo y cuáles son las causas que hacen que lo perdamos.

Diferenciar la importancia y la urgencia

Hay ya dos claves que podemos extraer a estas alturas del artículo para ganar equilibrio emocional. La primera es el nivel de conciencia de cada persona, es decir, su habilidad para ser capaz de reconocer metas claras que le satisfagan y muevan sus conductas. La otra clave importante para gestionar bien nuestro tiempo es planificar, y hacerlo además diferenciando muy bien cuándo algo es importante, cuándo es urgente, y cuándo las dos cosas. Esto, que no es tan fácil como parece, nos ayuda a marcar las prioridades, y eso a su vez, nos hace más eficaces y nos lleva a sentirnos bien con lo que hacemos.

Un importante personaje de la Historia contemporánea es recordado, entre otras cosas, por su especial habilidad para la planificación teniendo muy en cuenta justo estos dos conceptos. Dwight David Eisenhower, militar estadounidense y trigésimo cuarto presidente del país americano, organizó complicadas y laboriosas operaciones bélicas durante las dos Guerras Mundiales. El desembarco de las tropas aliadas en el Norte de África en 1942 y el aún más famoso Desembarco de Normandía en 1944 son gestas suyas. E independientemente de la valoración que cada cual tengamos de su papel militar o de la guerra misma, lo que nos interesa ahora es su particular forma de priorizar.

Método Eisenhower

El general en jefe de las tropas aliadas durante la Segunda Guerra Mundial, hacía una rápida reflexión mental con la grandísima cantidad de decisiones que debía abordar en sus operaciones. Las clasificaba según dos parámetros: urgencia e importancia.

Así, en función de si las tareas necesarias para la realización del objetivo eran más o menos urgentes y más o menos importantes, las encuadraba en cuatro tipos. Si no era ni importante ni urgente, la etiquetaba de tarea despreciable. Si era urgente, pero no importante, la consideraba una tarea a delegar. Si no era urgente, pero sí importante, el general la agendaba, con mucha fiabilidad de cumplimiento después. Y si algo era importante y urgente, eso sí, eso era lo que acometía él mismo inmediatamente.

Tenía otra máxima en su particular forma de gestionar: sólo podemos hacer con calidad una tarea a la vez.

Aplicando el método a mi vida

Como siempre, le propongo ahora una herramienta práctica con la que continuar el desarrollo de sus habilidades personales. Y la gestión del tiempo es una que le puede dar muchas alegrías.

Liste sus tareas. Todas. Según a lo que se dedique, sus circunstancias personales y su forma de ver la vida, esa lista será larga o corta, con tareas minuciosas o generales. Da igual. Lístelas.

Después, a cada tarea, de forma individual, dele un valor de importancia y otro de urgencia. Por ejemplo: ¿cuánto de importante es, del 1 al 3?, y ¿cuánto de urgente es: A, B o C?

Sea prudente. La urgencia se enmascara muy habitualmente de importancia. Por eso, es fundamental saber discriminarlas. En esto es muy útil hacernos estas preguntas. Para medir la importancia: ¿qué pasaría si no lo hago yo?, ¿cuánto tiempo se recordará que no lo hice? Y para la urgencia: ¿qué pasaría si no lo hago ahora? Si las respuestas son “nada” puede que sean tareas, como diría Eisenhower, que valorar si mejor las tiramos a la papelera.

Ya sólo le queda ordenar las tareas según la consideración que les ha dado, primero por importancia y después por urgencia. Y empezar a hacer, claro.