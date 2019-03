García-Palacios buscará el desarrollo de proyectos de interés para las pymes

No hizo ni siquiera falta llevar a cabo una votación. La Federación Onubense de Empresarios (FOE) reeligió ayer como presidente a José Luis García-Palacios. El salón de actos al completo en pie y con una sonora ovación fue suficiente para la continuidad de su presidente otros cuatro años más, después de que la única candidatura fuese la del propio García-Palacios, que contó con un aval de 63 asociaciones.

El presidente dio las gracias por el apoyo y también por la colaboración y “aliento que me habéis ofrecido en estos cuatro años”. En un discurso de continuidad al trabajo realizado pero los ojos puestos en el futuro y en la evolución de la Federación, García-Palacios expuso que “es imprescindible” continuar con el desarrollo de iniciativas y proyectos “para la defensa de los intereses de las pymes y autónomos en todos los ámbitos y nivel en los que se tomen decisiones sobre su futuro”. El futuro de las pequeñas y medianas empresas y de los emprendedores está en cuestiones “fiscales, energéticas, laborales, de formación, medioambientales, de innovación...” enumeró el presidente, quien aseguró que en todas ellas “la FOE estará defendiendo sus intereses”.

García-Palacios afronta su reelección en extender la colaboración de la Federación con las empresas y entidades en base a tres objetivos: “Desarrollar proyectos de interés para las pymes, dotar a la organización y a sus miembros de mayor visibilidad ante el conjunto de la sociedad, y disponer de más recursos económicos que nos permitan avanzar hacia la autosuficiencia económica”. El presidente se centró en continuar trabajando para mejorar y “satisfacer las nuevas demandas y necesidades de las empresas a las que representamos”. Siempre desde un punto de vista de evolución de la propia Federación “hacia nuevos modelos de organización y gestión”.

El presidente remarca la imparcialidad de la FOE frente a las administraciones

Asimismo, García-Palacios llamó a continuar en el trabajo conseguido estos últimos cuatro años en cuanto a la defensa de los intereses de las empresas, una mayor participación en la FOE “de nuestra asociaciones locales y sectoriales”, la imparcialidad frente a administraciones y formaciones políticas, el diálogo con los sindicatos, y reforzar la seña de identidad de la FOE: La unidad empresarial.

Este trabajo de organización y crecimiento aumenta “en importancia en la medida en que es capaz de responder a las demandas de los empresarios, en una economía global, cada vez más competitiva y exigente”. Así, García-Palacios remarcó la necesidad de evolucionar y estar en constante adaptación para caminar de la mano ante las necesidades empresariales. El apoyo también se centró expresamente en los autónomos, un segmento “imprescindible” además de lo que representan “en términos de empleo y riqueza”.

No quiso desaprovechar el momento el recién reelegido presidente para remarcar la independencia que tiene la FOE “a la hora de tomar decisiones”. Y es que en la Federación “no tienen cabida influencias y no se producen injerencias externas de ningún tipo o procedencia”. El modus operandi de la FOE consiste en poner siempre por encima el interés general ante los particularismos, “lo cual puede ser difícil de asimilar por algunos, algo que suele ocurrir cuando no se tiene bien conceptuado el significado de honestidad y dignidad”.

En modo alerta, García-Palacios apunta a un futuro económico incierto a nivel nacional, donde se abre una serie de elecciones políticas que “dudo en cualquier caso, que se cumplan las expectativas que España precisa”. Aun así cree que con la labor de todos se podrán “paliar los posibles déficits” que haya por el camino, además de “multiplicar las bonanzas que consigamos”. En este contexto, el principal reto es que la recuperación llegue “del modo más rápido y eficiente” a la provincia. García-Palacios finalizó su discurso defendiendo la unidad de España donde “tenemos que ser capaces de encontrar soluciones de amplio consenso para que todos los españoles continuemos unidos de una manera estable y duradera.

El presidente de la CEA expresa su apoyo a la reivindicación por las infraestructuras

Hasta la Asamblea General Electoral de la Federación Onubense de Empresarios se acercaron numerosos representantes institucionales, entre ellos el alcalde de Huelva, Gabriel Cruz. También estuvo presente –al cual agradeció su presencia García-Palacios– el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Javier González de Lara. Éste último aprovechó la cita para asegurar que la FOE “da un paso con firmeza y seguridad” en esta nueva andadura. Al ser elegido por aclamación García-Palacios apuntó que es el “mejor testimonio de gratitud”, al mismo tiempo que le definió como “un hombre de valores y virtudes: cabal, honesto, comprometido y excelente persona”. Tanto es así que “cuando José Luis da la mano, la da para siempre y eso tiene un valor incalculable”.

Asimismo, expresó el apoyo de la CEA a la manifestación por las infraestructuras y señaló que “no es ningún secreto” que tanto Huelva y gran parte de Andalucía “siguen a la espera de que las inversiones públicas necesarias para su articulación territorial sean atendidas y facilitadas”. González no quiso terminar sin recordar a José Luis García Palacios y apuntó como un acto de “justicia histórica” el reconocimiento de Hijo Predilecto de Andalucía a título póstumo.