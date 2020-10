García-Palacios asegura que más de 4.600 empresas onubenses han desaparecido desde el inicio de la pandemia

La crisis derivada del coronavirus se ha llevado por delante a más de 4.600 empresas de la provincia de Huelva. Así lo ha confirmado el presidente de la Federación Onubense de Empresarios, José Luis García-Palacios, momentos antes de la celebración de la asamblea general ordinaria de la organización. Los afectados son "autónomos que han tenido que cambiar su actividad y empresarios que han tenido que reinventarse porque la facturación se ha caído bajo mínimos", ha explicado García-Palacios.

Esta cifra de empresas supone casi el 20% del total de Huelva. Además, el presidente de la FOE ha remarcaro que de aquí al 9 de mayo -fecha que termina el estado de alarma- "podemos dar por sentenciado de muerte a algunos sectores como el ocio nocturno".

Por otro lado, García-Palacios ha señalado que "la sociedad hoy más que nunca se tiene que ver representada y amparada por el sector empresarial". El presidente de la FOE ha apuntado que la situación económica es "dramática" por lo que hay "numerosísimos sectores condenados a la desaparición" y ha pedido la unión entre organizaciones empresariales y el Gobierno para articular medidas.

García-Palacios ha hecho una nueva crítica a los PGE en los que "por no tener no se ha tenido ni la sensibilidad de mantener lo que había". En este sentido, y recordando el paso al frente de los empresarios hace una semanas, el presidente de la FOE ha señalado que "si desde la Administración central o autonómica entendemos que no merecemos la atención debida para el desarrollo de nuestra provincia los empresarios de Huelva estamos dispuestos a colaborar incluso a exigir que se lleva a cabo la práctica de la relación pública-privada para desarrollar aquellos proyectos de infraestructuras que son vitales".