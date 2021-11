María Eugenia Limón y Gabriel Cruz lucharán por la secretaría provincial del PSOE

Los militantes del PSOE de Huelva tendrán que votar a su nuevo secretario provincial. El alcalde de la capital, Gabriel Cruz, y la presidenta de la Diputación, María Eugenia Limón, presentaron ayer de forma oficial su candidatura a dirigir el partido en Huelva. Será por tanto la única provincia andaluza sin lista única y en la que los socialistas tendrán que elegir entre diferentes alternativas al timón de su formación. Cruz ya lo había anunciado días atrás, por lo que su presencia en la sede del PSOE fue un trámite con el que escenificar su paso al frente. Limón en cambio había dejado entrever su intención, pero no fue hasta ayer mismo, fecha en la que había que presentar la documentación cuando comunicó de forma pública su decisión.

Quizá por ello la puesta en escena fue diferente. Cruz acudió con algunos colaboradores y respaldado por la subdelegada del Gobierno, Manuela Parralo, veterana sanchista reconocida. Limón contó con la presencia de medio centenar de alcaldes, colaboradores y militantes. Ambos tiene ahora hasta el próximo viernes para reunir los avales necesarios para ratificar las respectivas candidaturas. Si ambas, como es de esperar, obtiene los apoyos necesarios será el día 21 cuando se produzca la elección del nuevo secretario provincial del PSOE de Huelva.

Ambos representantes públicos expusieron su aval en la gestión como el principal argumento para su elección. Limón aseguró que cuenta “con una experiencia que la avala”, ocho años de diputada provincial, uno de presidenta, doce de concejala en su pueblo, San Bartolomé de la Torre, del que en estos momentos, también es alcaldesa. “Creo que me avala un bagaje de trabajo y de gestión que me hace la candidata idónea para llevar la voz de toda la militancia de la provincia de Huelva”, indicó, añadiendo a esa experiencia suma su juventud, impulsividad y “ganas de trabajar por este partido”.

Gabriel Cruz confesó que presentaba su candidatura con muchas emociones: “Ilusión, esperanza, convicción, determinación sabiendo que era un paso necesario; tenemos una oportunidad que hay que aprovechar y tenemos que hacerlo reforzando el proyecto socialista desde Huelva y desde la unidad, la fortaleza y la convicción de que somos todos necesarios para conseguir recuperar el Gobierno de Andalucía y seguir respaldando al Gobierno de España”.

La presidenta de la Diputación se definió como “la candidata idónea” ya que cuenta “con todos los ingredientes necesarios para ser la mejor secretaria general, en estos momentos, de relevo generacional en el partido” en el que entiende que ser mujer “es un plus” pues considera que “se ha de incorporar la mirada feminista a todas las políticas que se pongan en marcha”.

Tanto Limón como Cruz reconocieron conversaciones previas, sin éxito, para tratar de integrar ambas candidaturas y coincidieron en la necesidad de sumar e integrar venza la que venza. El alcalde de Huelva precisó que la lucha por la secretaría provincial “no hay trincheras” sino lo que hay son “dos militantes socialistas que ofrecen su experiencia, su capacidad y su compromiso con el PSOE y la sociedad para articular el PSOE en la provincia”. “No me presento contra nadie, me ofrezco y la militancia decidirá quién quiere que lidere el partido, no a quien excluye, pues la no elegida se sumará”, dijo.

En esta misma línea, Limón aseguró que si es elegida integrará a la otra candidatura en su proyecto porque es “fundamental para acabar con la brecha y para los dimes y diretes, la ciudadanía ha de entender que el PSOE es el partido que necesitan para mejorar su calidad de vida y conseguir ese bienestar y ese equilibrio necesario en todo momento”.

Limón o Cruz tomarán el relevo de la gestora que asumió el control del partido en la provincia hace justo un año. El 30 de octubre de 2020 presentó su dimisión Ignacio Caraballo tanto de la presidencia de la Diputación Provincial como de la secretaría general del PSOE onubense. Unos días después fue elegida María Eugenia Limón como sustituta al frente de la Diputación Provincial mientras que el partido quedaba en manos de una gestora comunicada una semana después. Durante este tiempo fue la diputada nacional María Luisa Faneca, como vicepresidenata de la gestora, quien ejerció las funciones propias de la secretaría provincial.