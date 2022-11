Gabriel Cruz cree que la Junta "no ha sido justa" al apoyar la candidatura de Sevilla a sede de la Agencia Espacial

El alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, ha asegurado este viernes que le entristece que "se pierda la oportunidad de apostar por Huelva y de hacer justicia con Huelva", en relación con el apoyo que ha dado la Junta de Andalucía a la candidatura de Sevilla como sede de la Agencia Espacial Española.

"El objetivo de la Agencia Espacial Española era precisamente atender los territorios que secularmente han venido siendo olvidados y Huelva es la única capital de provincia que no es sede de ningún organismo oficial, ni del Gobierno ni de la Junta de Andalucía", ha dicho en declaraciones a los periodistas.

En su opinión, la candidatura de la Agencia Espacial Española "era la oportunidad, porque, además, reunimos las mejores condiciones técnicas y, sobre todo, porque cumplimos perfectamente con los criterios que se marcan en la convocatoria".

En este punto, ha indicado que "pretendíamos huir de ser un apoyo a Sevilla", como ha precisado el consejero de Política Industrial, Jorge Paradela. "Nosotros sabemos que tenemos los condicionantes técnicos, ahora resulta que Sevilla se va a apoyar en Huelva, si ya decimos que nosotros tenemos los condicionantes por qué no apuesta la Junta de Andalucía por la sede en Huelva", se ha preguntado.

Ha recalcado que "no queremos ser los que surtamos de infraestructuras para que luego la sede esté en otro sitio, para que el empleo esté en otro sitio, para que la ubicación y, por lo tanto, la capitalidad esté en otro sitio", y ha insistido en que Huelva "reúne todas las condiciones y, precisamente, contar con las infraestructuras debería ser causa clave y fundamental para haber contado con el apoyo del Gobierno andaluz".

"Una vez más me siento muy decepcionado porque no sólo se reitera -ya se ha hecho por escrito- que el Gobierno andaluz no apoya a Huelva como sede de la Agencia Espacial Española sino que, además, el discurso que se nos da ahora es que cuenta con nosotros para que suplamos las carencias que puedan tener otras candidaturas", ha remachado.