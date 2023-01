A Gabriel Cruz no le "preocupan" las elecciones municipales

El alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, no está "preocupado" por las elecciones municipales de mayo. Preguntado por los medios de comunicación sobre cómo afronta la próxima campaña que se avecina, el primer edil ha asegurado que de momento, no ve este año 2023 desde el punto de vista de las elecciones del 28 de mayo, sino desde "la responsabilidad de la Alcaldía, de gobernar la ciudad de Huelva y de los retos que tenemos por delante".

"Estamos viviendo un momento trascendente. Se van a implementar los proyectos de la Agenda Urbana, se va a aprobar en breve espacio de tiempo el Plan de Movilidad y se pondrá en marcha; va a presentarse la primera fase del Plan General de Ordenación Municipal, estamos ante importantes proyectos industriales que llegarán a Huelva relacionados con el hidrógeno verde y las energías limpias, tenemos grandes retos desde el punto de vista cultural como el Festival de Flamenco y o el Iberoamericano...tenemos tanto que hacer que no podemos perder el tiempo en pensar en otras cosas en este momento. Estamos ante proyectos transformadores que van a provocar un salto en Huelva como nunca antes, poniéndola como referente", ha sentenciado Cruz.

Para el alcalde, estos meses no son electorales, sino claves para Huelva. "La ciudad no puede perder un segundo y ese tiene que ser el denominador común de todos los candidatos. Cumplir con las responsabilidades que se les han encomendado", asegura.

Así, ni confirma ni desmiente si será o no candidato a revalidar la Alcaldía de Huelva. Al menos, hasta el próximo mes de abril, dice, cuando se presenten oficialmente las candidaturas. Con todo, ha confesado que su decisión la tiene más que clara. "Sí sé lo que voy a hacer. Lo tengo claro. Meridiano. Pero ya llegará el momento de comunicarlo. Los ciudadanos sabrán perfectamente a quién votar cuando llegue el último domingo de mayo".

Sobre la propuesta del PP para la candidatura de Pilar Miranda a la Alcaldía, Cruz ha preferido no opinar y quedarse al margen. "El máximo respeto. No me preocupo nunca de las candidaturas ni en las locales, ni en las autonómicas ni en las federales. Las organizaciones políticas deciden quiénes son las personas que tienen que encabezar una lista y al resto de fuerzas políticas nos corresponde ser absolutamente respetuosos. Por eso, no tengo nada que decir. Lo importante es sumar esfuerzos y trabajar por Huelva".

Sobre la compatibilidad del cargo de Pilar Miranda en el Puerto y su candidatura, Cruz tampoco ha querido pronunciarse: "Yo no valoro eso. Hay una normativa que rige los procesos electorales y en tanto que eso se cumpla, a mí me parece perfecto. Lo que tengo claro es que cualquier cargo público mientras que ostente su posición tiene que centrar sus esfuerzos en cumplir sus responsabilidades".