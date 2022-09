Gabriel Cruz cree una "ocurrencia muy desafortunada" la limitación del alumbrado navideño

El alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, ha calificado hoy de "ocurrencia muy desafortunada" la intención del Gobierno andaluz de aprobar un decreto lumínico que límite las fechas en las que se encendería el alumbrado navideño. En declaraciones remitidas a los medios de comunicación, Cruz ha mostrado su sorpresa por ese posicionamiento del Gobierno andaluz: "Las luces de Navidad no son capricho de los ayuntamientos que deciden incrementar el proceso de contaminación lumínica ni nada de eso".

Se trata, ha enfatizado, "en primer lugar, de recoger un espíritu que redunda mucho en el positivismo, en el emprendimiento y en la actitud hacia afrontar retos y nuevos proyectos por parte de todos; pero sobre todo tiene una incidencia muy directa en sectores de la economía de los pueblos y las ciudades que son claves y fundamentales como la hostelería y el comercio".

"No entiendo que no se haya contado con los ayuntamientos, no entiendo que no se haya contado ni con el comercio ni con la hostelería; no entiendo que se cercenen las posibilidades de estos sectores que aportan empleo y riqueza que se queda en los pueblos y en las ciudades", ha señalado el primer edil.

Asimismo, ha asegurado que tampoco entiende "se limiten y se corten de raíz las posibilidades de promoción de las ciudades y de los pueblos vinculadas al hecho navideño y a lo que supone la Navidad: las luces, las calles y todas las propuestas que se hacen".

"Igual al final vamos a tener que ir a otra comunidad desde España, o ¿Estas medidas también se van a aplicar en el resto de comunidades española?", se ha preguntado para después añadir que "sería grotesco que fuéramos a potenciar el comercio de otras comunidades autónomas porque aquí nosotros cerramos por Navidad".