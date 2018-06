La penetración de las craft beers en el mercado es indudable, y una buena prueba de ello es el Granada Beer Festival que se está celebrando en la Feria de Muestras de Armilla desde el pasado viernes hasta hoy domingo donde están presentes casi cuarenta productores tanto españoles como extranjeros y donde se pueden degustar más de un centenar de cervezas de todos los estilos.

Estas cifras muestran un crecimiento imparable que va ir seguro a más, pero aún se quedan a mucha distancia de los 35 millones de hectolitros de cerveza industrial que se comercializaron en nuestro país en 2017.

Aunque cada vez son más demandadas por el público, todavía falta bastante para que compitan de tú a tú con las tradicionales. Una de las razones es su precio, que siempre es más elevado que el de las industriales porque son más costosas de fabricar y su producción siempre va a ser más limitada. Pero también hay otro factor más difícil de cuantificar que está relacionado con el hecho de que un gran segmento de la población que consume cerveza todavía no se hace a ellas.

Las cervezas artesanas son gloria bendita para todos aquellos que estaban ya hastiados de probar siempre lo mismo en los bares y en su casa, pero a la vez su sabor tira para atrás a otros tantos que se han lanzado a descubrirlas. En ello tiene que ver la asociación bastante general que existe entre entre cerveza artesana y sabores muy lupulados y amargos, propiciada sobre todo por la potenciación de las Pale Ales e IPAs (Indian Pale Ales), una corriente importada de Estados Unidos, donde verdaderamente comenzó todo el movimiento.

Un mayor aporte de lúpulo -la flor que da sabor y aroma a la cerveza, estabiliza su espuma, conserva su frescor y abre el apetito- otorga más carácter, pero también, dependiendo de la variedad utilizada y de la receta, generalmente aumenta el índice de amargor, medido en International Bitterness Units (IBUs). Así, mientras la cerveza industrial -normalmente lager- presenta alrededor de 10-15 IBUs, la mayoría de las artesanas se sitúan entre los 20-40 y las American IPAs entre los 40-70.

Pero eso no quiere decir que el territorio se las artesanas se acabe ahí, ni mucho menos. Es mucho más rico y variado de lo que se piensa, con estilos que se sitúan en el polo opuesto de las IPAs.

Si crees de verdad que no te gustan las craft beers, dales una nueva oportunidad para hacerte a ellas probando las decenas de estilos que existen.

Además, tenemos la suerte de que en Granada existen casi una veintena de microcervecerías. No todas están presentes en el Granada Beer Festival, algo que me sorprendió ya que creo que es importante "ser profeta en su tierra", pero he aquí algunas recomendaciones de cervezas granadinas que degusté en mi particular recorrido de la feria.

Cervezas Mulhacén elabora en su fábrica de Nigüelas con agua procedente de Sierra Nevada. Me sorprendió su Blonde, una English Pale Ale con notas de manzana asada, tostados y café. Fue la que obtuvo el premier premio en la pasada edición de este Festival en 2017. Como curiosidad, elaboran una cerveza para Radio Gozadera que se llama, cómo no, Gozadera y una Porter llamada Rolenzos, para un grupo de rock homónimo almeriense.

Con Cervezas Vega nos trasladamos a la Costa Tropical. Ubicados en Motril, además de elaborar estilos clásicos, el azúcar moreno, la caña de azúcar y la miel de la Alpujarra son algunos de los ingredientes que dan un sabor único a sus cervezas. Su cerveza Melífera (cuyo estilo definen como "zángano honey ale") lleva auténtica miel añadida durante la cocción de la malta y en el momento de la carbonatación. En equilibrio ideal con el lúpulo, altamente recomendable para los que no gustan de cervezas excesivamente amargas.

GRX Brewingse define como una "cervecería nómada" ya que, al no disponer aún de instalaciones propias en Granada, elaboran en cervecerías foráneas, en este momento con Cervezas Alegría de Valencia. Me gusto su cerveza Z, una marzënbier (un tipo de cerveza lager consumida en Baviera desde el siglo XVI) que se prepara en el mes de marzo -März en alemán es cerveza de marzo-; y su Comandante Mango, una Berliner Weisse (un tipo de cerveza blanca o Weißbier elaborada según la receta de las comarcas de Berlín, con un contenido alcohólico entre 2,5% a 3% y de color ligeramente algo turbio)

Menos Lobos también se definen como nómadas cerveceros. Según sus propias palabras, "estudiando, probando y aprendiendo; después de las pruebas y los inventos, las cocinas de casa y los garajes, Menos Lobos aparece definitivamente en el mercado a principios del 2017. De acá para allá y con más ganas que recursos y un claro punto de mira, la calidad, basada en la crítica y sobre todo la autocrítica. Por todo esto "Menos Lobos"… Caperucita". Y A Mamá Ni Pio, nombre de su cerveza estilo Bohemian IPA, con marcado carácter afrutado y toques suaves a cítricos, obtenidos de las adiciones tardías de los lúpulos americanos. Refrescante, aunque bastante amarga. Apta solo para consumidores avezados de cervezas artesanales.

Cervezas Portolobo es una de las cervezas más ecológicas que he conocido. Elaborada en Huetor Santillán, la fábrica funciona con energía solar y también aprovechando la geotermia de un sistema de pozos para todo el proceso de enfriado del mosto, fermentación y maduración de la cerveza. No hay que perderse probar su Blond, elaborada con lúpulo Mandarina de Bavaria. Creado en Alemania, este lúpulo fue lanzado al mercado en el año 2012. Se caracteriza principalmente por un agradable aroma afrutado, que revela un fuerte carácter de mandarina con sutiles notas dulces. Pero igual de sorprendente es su APA, con marcados aromas tropicales que recuerdan al mango.

Puchero Cervega elabora sus cervezas en Monachil, con agua que baja directamente por las faldas de Sierra Nevada. Su cerveza Puchero es una Amber Pale, un estilo de cerveza de cuya mayor proporción de maltas pálidas resulta una cerveza de color más claro. Afrutada, con un final con notas algo dulces, seducirá incluso a aquellos que no son muy aficionados a la cerveza.

Y para los que quieren aprenderlo todo y convertirse en un especialista en cerveza, La Universidad de Alicante les informa en su stand de sus cursos de Fundamentos Técnicos de la Elaboración de Cerveza, La Microcervecería como modelo de negocio y Cata, Evaluación y Sumillería de Cerveza (www.especialistaencerveza.com).

Además, Granada Beer Fertival ofrece actividades paralelas como catas dirigidas, conferencias (ayer sábado, Oscar Huertas, Dr. En Microbiología y Biología Molecular impartía una cata científica de cerveza para los más entendidos, acercando la ciencia al público a través de la cerveza), maridajes sensoriales entre música clásica y cerveza (hoy domingo a las 13h), maridajes de cervezas y quesos, etc… Y en el exterior, food trucks y puestos gastronómicos. Todo lo necesario para disfrutar - y mucho - del mundo cervecero. Aún puedes hacerlo hoy domingo hasta las 20:00 horas.