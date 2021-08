Funciones de apps de gestión imprescindibles para los negocios onubenses

¿Recuerdas los tiempos en los que era un quebradero de cabeza gestionar adecuadamente una empresa? Por suerte, la situación cambió radicalmente con la llegada de la informática, aunque ciertas tareas seguían siendo bastante engorrosas. En pleno 2021 la situación es muy distinta gracias a las aplicaciones de gestión.

Tanto es así que en muchos negocios de Huelva ya se encuentran presentes, siendo utilizables en tablets -por ejemplo las ubicadas en los mostradores- y móviles, ofreciendo la posibilidad de gestionar el negocio en cualquier lugar. Pero, ¿cuáles son las funciones que incluyen?

Optando por una app de gestión tan completa como Booksy, pasarás a tener disponibles varias herramientas de lo más interesantes. Las que son imprescindibles están todas incluidas, detallándolas a continuación.

Calendario y citas

Incluso las PYMEs que no tienen una gran actividad día tras día se ven obligadas a llevar un buen control de la misma. Para tal fin no hay nada mejor que disponer de una aplicación de este tipo. Y es que en el calendario aparece toda la información relevante. Por ejemplo, se muestra el valor total que obtendrá la empresa con el pago que efectuarán posteriormente los usuarios para disfrutar del servicio en cuestión.

Por si fuera poco, también es visualizable un dato a tener muy en cuenta: si el cliente es recurrente o se trata de un nuevo usuario. Por supuesto, junto a cada cliente aparece el tipo de servicio solicitado, pudiendo tenerlo así todo preparado para cuando llegue el susodicho, trasladándole así una imagen de mayor profesionalidad.

En plena era digital es fundamental brindarle al cliente la posibilidad de que reserve una cita por sus propios medios. Con apps de gestión como Booksy pueden hacerlo durante las 24 horas del día y, por supuesto, a lo largo de los siete días de la semana.

Las reservas de autoservicio son muy fáciles de tramitar, recibiendo notificaciones para informar sobre ellas. Además, los recordatorios no han de configurarse, sino que tienen lugar de forma automática para avisar al usuario de que pronto llegará la hora de acudir al local en cuestión. Gracias a ello ya no es necesario hacerlo manualmente con apps específicas.

Esta función de una aplicación para gestionar un negocio onubense conviene que esté integrada con plataformas de gran calado en la sociedad. Un muy buen ejemplo es el de Booksy, cuyas funciones son directamente compatibles con servicios de la talla de Instagram y Google.

Herramientas para gestionar óptimamente la empresa

Sabrás si estás ante una buena app en caso de que la misma incluya herramientas que te hagan decir adiós al tradicional papeleo, ahorrándote mucho tiempo en las tareas que todo negocio lleva a cabo diariamente.

El personal puede ser gestionado óptimamente, así como sus respectivos horarios. Por otra parte, los clientes y todos sus datos son tratables centralizadamente, con lo positivo que ello conlleva.

A la hora de tratar con documentación, es de agradecer la posibilidad de personalizar los formularios. A su vez, si la aplicación merece la pena, te permitirá seguir la evolución del inventario para que nunca te quedes sin stock, amén de gestionar la venta de todo tipo de artículos con los que comercialice la tienda onubense.

Sistema de pagos

Descarta toda aquella aplicación que no haga gala de una óptima flexibilidad en lo referente a los pagos, puesto que ello es agradecido enormemente por parte de los clientes.

Booksy en este sentido es ideal, ya que permite realizar pagos sin contacto y los mismos son recibidos por la empresa indicando de qué cliente proviene el dinero, mostrando para tal fin su correspondiente ficha de la base de datos.

Poder recibir pagos por adelantado da pie a varios aspectos muy positivos. El primero de ellos se resume en que generalmente los clientes no fallan y casi siempre acuden a las citas en cuestión. Por otra parte, los ingresos del negocio permanecen protegidos. Tú mismo puedes definir la política de cancelación que estimes oportuna.

Funciones de marketing

La publicidad hoy en día es fundamental, por lo que toda buena app de gestión ha de incluir herramientas relacionadas con el marketing. En el caso de Booksy es posible crear nuevas promociones y enviar mensajes masivamente para informar sobre ellas.

El principal objetivo es el de mantener informados a los usuarios sobre novedades y cualquier tipo de cambio, haciéndoles sentir parte de la comunidad que abarca la empresa ubicada en Huelva. De esta manera se fidelizan.

De hecho, los beneficios de una empresa que contrata una aplicación de gestión van in crescendo de forma paulatina. Y no es para menos, puesto que los clientes quedan encantados no solo con el servicio prestado por la empresa, sino también con el trato recibido antes y después a través de una app que satisface sus necesidades y preferencias.

Con tal de que tu empresa también obtenga resultados de semejante calibre, asegúrate de optar por una app de gestión que implemente las diversas funciones que hemos descrito.