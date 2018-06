La Fiscalía pedirá al Supremo la nulidad del juicio y su repetición

La Fiscalía del Tribunal Supremo va a solicitar "en los próximos días" a la Sala Segunda del Alto Tribunal que declare "la nulidad del juicio" del doble crimen de Almonte y "que ordene su repetición". Así lo indicó ayer el Ministerio Público a través de un comunicado oficial remitido a este diario por la Fiscalía General del Estado, en el que adelanta que "tras realizar un examen de la causa", considera que el jurado popular que absolvió el pasado 6 de octubre al único acusado de los asesinatos de Miguel Ángel y María (151 puñaladas), Francisco Javier Medina, "no efectuó una valoración racional de las pruebas practicadas".

El anuncio de la Fiscalía del Supremo conlleva la pertinente adhesión del Ministerio Fiscal al recurso presentado por el abogado de las víctimas, Luis Romero, en la instancia casacional el pasado marzo. Como argumento de impugnación la acusación particular esgrime la vulneración "de la tutela judicial por ausencia de motivación, ya que sólo existe una sucinta explicación de las razones por las que han declarado rechazar determinados hechos como probados", además de considerar que las explicaciones del tribunal popular para fundamentar la no culpabilidad de Medina "son arbitrarias o irracionales (motivación defectuosa)".

Hay que recordar que el fiscal que ahora se pronuncia solicitó a mediados de abril a la Sección Primera de la Audiencia de Huelva que le remitiese toda la causa, incluidas las grabaciones del plenario que se celebró durante un mes en el Palacio de Justicia onubense. Del estudio en profundidad de las mismas ha sacado como conclusión que el juicio debe anularse y repetirse.

La familia de las víctimas ha acogido la noticia siendo consciente de que es "un paso más y hay que esperar a que se pronuncie el Tribunal Supremo". Entretanto, "seguiremos en la postura de la prudencia y esperando a que se les haga Justicia a Miguel Ángel y María", como expresaron a través de su página oficial de Facebook.

Huelva Información pudo hablar ayer con la madre y esposa de María y Miguel Ángel, Marianela Olmedo, quien manifestó que dentro de cautela lógica que hay que mantener "me siento feliz, muy feliz porque es muy importante que la Fiscalía del Supremo se adhiera a nuestro recurso; solo espero que la Justicia siga respondiendo con la misma cordura".

Su abogado, Luis Romero, señaló a este rotativo que "si la Fiscalía hubiera mostrado su oposición al recurso, mis esperanzas en que prosperara seguirían intactas, porque estamos muy tranquilos con él y sabemos que llevamos la razón". Celebra el espaldarazo del Ministerio Fiscal, un anuncio que el letrado califica de "bastante y bueno", si bien por el momento no se ha producido la notificación oficial.

Romero entiende que "lo lógico" es que "el Supremo admita a trámite el recurso y que quede en manos del ponente", el magistrado Andrés Martínez Arrieta, quien podría tardar en pronunciarse "entre dos semanas y cuatro meses", por lo que calcula que es posible que tengan noticias a finales de julio o en el mes de septiembre. El jurista cree firmemente en que, una vez que estudie la causa, el Supremo ordenará que se repita el juicio y que otro jurado popular juzgue de nuevo a Francisco Javier Medina.

El abogado de la defensa, Francisco Baena Bocanegra, indicó a este diario que ha conocido el posicionamiento de la Fiscalía del Supremo a través de la prensa y que "todavía no nos han dado traslado". A este respecto avanza que "es evidente que lo impugnaremos". Recordó además que el Ministerio Público onubense y la Fiscalía General de Andalucía no apoyaron el recurso de casación de las víctimas cuando el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ratificó la absolución de su patrocinado, el pasado 1 de febrero.

A este respecto, el fiscal jefe de Huelva, Luis Fernández Arévalo, señaló a este periódico que "nosotros no vimos motivos para recurrir, pero ya dije en su día que si el fiscal de Supremo los encontraba, respaldaría el recurso de la acusación particular, como así ha sido".

La presidenta de la asociación Clara Campoamor, Blanca Estrella Ruiz, manifestó por su parte a este rotativo que "el anuncio del fiscal del Supremo lo he recibido con sentido de la Justicia, lo que me demuestra que no me equivoco cuando apoyo esta causa". A ello añade que "nada de esto sería ahora posible si no tuviéramos a una madre coraje como Marianela Olmedo y a un tío coraje como Aníbal Domínguez".

Desde su perspectiva, la solicitud de repetición del juicio que formula el Ministerio Público "es un paso importante que nos demuestra que se lo ha tomado en serio y que también se lo van a tomar muy en serio los magistrados del Alto Tribunal, que creo que van a darle el visto bueno y declararán nulo el juicio". Ruiz agradece a la Fiscalía "su profesionalidad, pero también su humanidad".