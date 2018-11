José Fiscal: "Es una gran pérdida para Huelva"

El consejero de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, José Fiscal, ha mostrado su pesar por el fallecimiento de José Luis García Palacios, presidente de la Fundación Caja Rural del Sur. "Me he quedado impactado. Nunca lo esperas, pero menos de una persona tan inquieta y tan activa como era José Luis. Me he quedado muy apenado". Para Fiscal supone "una gran pérdida para Huelva".

Huelva despide "a una figura de primer orden, una persona culta, afable, cercana y cariñoso siempre cercano a todo el mundo". Fiscal ha perdido "una persona que siempre trabajó por el desarrollo de la provincia de Huelva en el ámbito de su responsabilidad. Dedicó su vida a trabajar para mejorar la provincia y lideró la Caja Rural desde la que consiguió que Huelva tuviese un papel protagonista en la Caja Rural del Sur".

Fiscal ha trasladado "mi pésame de corazón a la familia en nombre de la Consejería de Medio Ambiente". El consejero ha recordado como "José Luis García Palacios siempre estuvo muy vinculado al mundo rural, en el que a pesar de las lógicas discrepancias que pudimos tener mostró siempre un afán de colaboración por la mejora de la agricultura y la ganadería de Huelva y Andalucía".

"Además de su labor empresarial durante décadas", Fiscal ha destacado que "fue una figura "importante para la sociedad onubense y un hombre que contribuyó desde su labor como senador a consolidar la democracia en sus primeros años".