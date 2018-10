Fiscal asegura que no habrá suelo contaminado en el que no se actúe

El plan de Fertiberia depende del Estado pero la Junta tiene la AAU

"Nosotros vamos a estar ahí, que no le quepa duda a nadie, pero esa es una competencia estatal". Hablaba así ayer José Fiscal de la existencia de residuos radiactivos entre fosfoyesos, en las marismas del Tinto y Mendaña. Admitió que se ha tardado mucho en actuar, "pero lo que el otro día ratificó el Consejo de Seguridad Nuclear era algo sabido" y recogido, asegura, en la enmienda a la totalidad presentada por la Consejería de Medio Ambiente al Plan de Recuperación de los Fosfoyesos de Fertiberia. "Lo del otro día viene, de alguna manera, a reforzar esa opinión de la Junta de que no nos vale, porque entendemos que las alegaciones y las enmiendas son tan numerosas que habría que hacer uno nuevo. Y una de las enmiendas, por supuesto, es la retirada de los residuos que tienen un carácter radiactivo". Fiscal aclara que el programa de suelos contaminados considera prioritarios "los radiactivos, los que están más cerca de donde viven personas y donde hay una mayor afección al medio ambiente", pero el caso de los fosfoyesos, recuerda, "es muy particular". "Hay una sentencia y es la empresa la que está obligada a recuperar los suelos", recuerda el consejero de Medio Ambiente. "Ha presentado un plan y todavía no sabemos si a la Administración sustantiva, que es el Estado, le vale o no le vale. A nosotros, ya hemos dicho, no nos vale, pero no somos la Administración sustantiva". Eso sí, apunta Fiscal, cuenta con la Autorización Ambiental Unificada (AAU) "como instrumento de concesión última" si el Ministerio concede al proyecto la Declaración de Impacto Ambiental (DIA). El rechazo al proyecto de gas natural en Doñana marca el rumbo.