Fiscal asegura que el plan de recuperación presentado por la empresa ahora "no sirve"

El consejero de Medio Ambiente, José Fiscal, consideró que el hecho de que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) haya admitido como suelo radiactivo el estuario del río Tinto "redunda en la idea de que el proyecto de regeneración de las balsas de fosfoyesos presentado por Fertiberia no vale". El consejero quiso precisar que desde la Junta de Andalucía "no se pone en cuestión" lo dicho por este organismo y ha precisado que la Dirección General de Industria, Energía y Minas, que es la que representa a la Administración autonómica en el CSN, ya ha solicitado el informe en el que se determinan esas zonas radiactivas.

Fiscal considera que lo advertido por el CSN "va en la línea de nuestro rechazo al proyecto de recuperación de las balsas de fosfoyesos presentado por Fertiberia, al que hicimos una enmienda a la totalidad por el ingente numero alegaciones y su contenido".

El estudio va en la línea de nuestro rechazo al informe de descontaminación"

El consejero apuntó también que en estas balsas "hay que actuar cuanto antes, pero tiene que ser una actuación que efectivamente sea una recuperación de la zona y no frustre a la gente".

Por otra parte, con respecto al hecho de que España no cuente con un catálogo de suelos contaminados, el consejero, tras recordar que se trata de un tema de competencia estatal, señaló que Andalucía sí cuenta con uno, que será presentado públicamente mañana en Granada, así como con una normativa que establece que hay que declarar contaminados los suelos y quién tiene que correr con su descontaminación.

No obstante, el representante del Ejecutivo autonómico quiso dejar claro que, aunque no conoce en profundidad el contenido del mismo, "no cuestiona" lo que se ha dado a conocer al respecto, pero ha incidido en la importancia de profundizar y tener conocimiento "al detalle" del informe. Además, Fiscal resaltó que este informe "va en la línea" de lo que han mantenido todo este tiempo, tanto su Consejería como el Ayuntamiento de Huelva, y es que "el proyecto de recuperación de las balsas de fosfoyesos, al que la Junta presentó una enmienda a la totalidad por su contenido y por la gran cantidad de alegaciones que tenía, no vale".