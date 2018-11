Fiscal anuncia que la Junta de Andalucía ultima una estrategia integral de residuos

"La Junta de Andalucía y la Consejería de Medio Ambiente llevamos trabajando en materia de economía circular toda esta legislatura" tanto es así que "hemos aprobado normativas al fomento de esta economía que no es más que el aprovechamiento integral, o en cualquier caso, al máximo posible de todos los residuos para reincorporarlo en la cadena productiva". Son palabras del consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, en la I Jornada de Economía Circular que organizó ayer la Fundación Cajasol, y en la que anunció previamente que la Consejería trabaja en estos momentos en la elaboración de un Plan de Residuos que la Junta está ultimando "para aprobarla lo más pronto posible, en la próxima legislatura". Una estrategia, adelantó, en la que ya "no se van a distinguir los residuos peligrosos ni los no peligrosos, se van a tratar como un tipo de residuos".

Bajo el título Enfoque Circular, la Fundación Cajasol ha organizado la I Jornada de Economía Circular con vistas a poner sobre la mesa toda la información y experiencia necesaria para comprender un concepto económico "que es nuevo pero que ha venido para quedarse".

Así lo define el director del Instituto de Estudios Cajasol, Juan Francisco Álvarez, que inauguró la jornada junto con Esther Cumbreras, concejala de Vivienda, Medio Ambiente y Sostenibilidad; José Roales, secretario general de Emprendimiento, Economía Social e Internacionalización de la Consejería de Conocimiento, Investigación y Universidad de la Junta de Andalucía; y el ya mencionado José Fiscal.

Para la Fundación Cajasol todo este tipo de jornadas que contribuyen a la sostenibilidad y a la creación de empleo "lo apoyamos de manera firme", explica Álvarez. Y es que a través de "nuestra escuela de negocio nos encargamos de inculcar toda esta forma de entender la economía". Un concepto necesario para "poder tomar las decisiones futuras en relación y en base a estos nuevos criterios que nos van a llevar a la sostenibilidad del planeta".

Las Cocheras del Puerto fue el escenario en el que después de la inauguración institucional, Adela Conchado, consultora de innovación en DOT S.coop y profesora colaboradora asociada en la Universidad Pontificia Comillas; Tateh Lehbib Berika, ingeniero y refugiado saharaui, protagonista del documental El loco del desierto; Alonso Salguero, de GTA Gestión Técnica Ambiental; y David Barreda, formador y facilitador, se encargaron de explicar la economía circular o de qué manera afecta en el día a día de la sociedad, así como trasladar a la ciudadanía modelos económicos basados en el uso responsable de los materiales, la sinergia con el medio natural y el diseño del producto como clave para prever su uso, según apunta la Fundación Cajasol. Más de 160 personas asistieron a la completa jornada.

"La economía y el medio ambiente no son conceptos antagónicos sino que se puede luchar en ese mismo sentido", señala Juan Francisco Álvarez. También se pusieron sobre la mesa una serie de proyectos enfocados en las motivaciones de la jornada.