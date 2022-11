El Festival de Huelva clausura su 48 edición con Guzzoni y 'Blanquita' como protagonistas

Después de una semana de intensa actividad cinematográfica en las salas onubenses, el Festival de Cine Iberoamericano llega a su fin. En esta 48.ª edición, los onubenses han podido disfrutar de un elenco compuesto por más de cien películas tanto nacionales como internacionales así como de un sinfín de actividades organizadas por toda la ciudad para acercar el séptimo arte tanto al público onubense como a los visitantes.

En esta ocasión, el film 'Blanquita' del director Fernando Guzzoni se ha alzado con el Colón de oro a Mejor Película mientras que el Colón de Plata Premio Especial del Jurado ha sido para la argentina 'Paula' de Florencia Wehbe.

El acto de clausura que se celebró este viernes pasadas las 19:00 en el Palacio de Congresos de la Casa Colón, congregó a multitud de profesionales del sector y la industria audiovisual así como a un entregado público asistente que disfrutó hasta la medianoche de una distendida gala en la que se daba por finalizada una semana de intenso cine.

La esperada alfombra amarilla se llenó pronto de espectadores impacientes por ver a las grandes figuras de las películas galardonadas en este certamen. Un momento de intenso ajetreo de flashes y selfies que nadie quiso perderse y que copó los primeros minutos del evento.

Otro juego de luces, ya en el interior de la sala, dio comienzo a la gala. El presentador del evento, el periodista Adolfo Zarandieta ofreció una calurosa bienvenida los presentes, recordando que se trata del primer Festival que recupera la presencialidad tras la pandemia de la covid-19. Ante un patio de butacas lleno, Zarandieta agradeció la magnífica respuesta del público de Huelva tanto del que se encontraba presente en el teatro como del que seguía la gala a través de las pantallas de televisión.

Ya comenzada la ceremonia, hubo palabras de agradecimiento para las principales instituciones impulsoras de este certamen, como son el Ayuntamiento de Huelva, la Diputación provincial, y la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía como parte del patronato, así como a los colaboradores oficiales, la Fundación Atlantic Copper y el resto de entidades que han apoyado esta 48.ª edición.

Tras un vídeo resumen de lo que dio de sí esta semana de cine en Huelva, la gala continuó con la entrega de los profesionales premiados en esta edición. Así, el primero de los proyectos galardonados con el Premio Talento Andaluz fue para el film 'A las mujeres de España. María Lejárraga' de Laura Hojman. La propia Hojman reconoció sentirse "muy emocionada" por un galardón que no esperaba. "Si alguna vez alguien me dice que yo haría películas, que iba a traerlas aquí y que iba a recibir un premio no me lo creería", aseguró. La cineasta recordó a una voz anónima que había resumido el alma de su película y que. al ver la película, "sintió indignación porque nadie le había hablado de las grandes mujeres de España hasta ese momento" y confió en seguir trabajando "por nosotras, por nuestro relato y por nuestra dignidad"

En esta edición, los premios de categoría oficial fueron a parar a dos profesionales de referencia en Latinoamérica como son Sol Miranda, Premio a la Mejor Actriz y Ramón Candelario como Mejor Actor por su papel en ‘Perejil’. Al recibir el galardón, Miranda agradeció a Huelva la oportunidad de ofrecer al mundo una parte de su esencia, del Brasil del que viene. "Si estoy aquí es porque mi madre, una mujer negra, lucho mucho y por las políticas de democratización de la cultura de los gobiernos de izquierda", tras lo cual el patio de butacas lanzo una atronadora ovación.

Seguidamente, se entregaron los premios a Mejor Reparto, que recayó en la película puertoriqueña, 'Receta no incluida' de Juliana Maite y Mejor Dirección a Matías Rojas Valencia por 'Un lugar llamado dignidad'.

El momento más esperado de la noche, la entrega del Colón de Oro al Mejor Largometraje no se hizo esperar. En esta edición, el prestigioso galardón recayó sobre el film 'Blanquita' de Fernando Guzzoni, un largometraje que el mismo Guzzoni reconoció como "una oportunidad para hablar sobre la violencia estructural de las instituciones en Chile" y que supuso un orgullo inmenso tras recibir el máximo galardón onubense.

Asimismo, el jurado del Festival reconoció la labor de la actriz Nathalie Poza a la que se otorgó el Premio Ciudad de Huelva de manos del reconocido actor onubense, Mariano Peña. Para cerrar esta edición del Iberoamericano, los asistentes pudieron disfrutar de la proyección de la película chilena '1976', de la cineasta Manuela Martelli, en la que se ofrece una amplia visión crítica e histórica en formato thriller de la vida en el país bajo la dictadura de Augusto Pinochet.