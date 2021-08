Fernando Monsalvete: "Huelva debe ser una referencia en energías renovables e hidrógeno verde"

Fernando Monsalvete es una referencia en Huelva si hablamos de I+D+i. Con una amplia experiencia a sus espaldas como gestor de proyectos y tecnólogo, analiza el proceso de transformación digital del tejido empresarial y la incidencia de la COVID-19, y habla sobre las potencialidades de Huelva ligadas a la innovación.

Todo el mundo habla de la transformación digital de las empresas pero, ¿qué implica realmente?

Hace ya algunos años que estamos inmersos en este proceso, que supone una adaptación a los retos que nos plantea un entorno muy inestable y que hará que una empresa sea más competitiva y sea capaz de diferenciarse en su mercado. Esta transformación implica la digitalización de la propia empresa para responder a esos retos con la aplicación de las nuevas tecnologías: big data, inteligencia artificial, gemelos digitales, ciberseguridad, blockchain… La transformación no consiste en el desarrollo de una página web, como responden algunos en el trabajo de consultoría. Se supone que eso es el inicio, pero sí hay que remarcar que quien no esté en Internet no existe. La transformación es sí o sí.

¿Están las empresas preparadas para afrontarla con éxito?

Para que sea una transformación eficaz y eficiente, es absolutamente necesario que forme parte de la estrategia corporativa de la empresa y que sea consensuada por la dirección y los trabajadores. En este sentido, la formación juega un papel esencial para el conocimiento y la aplicabilidad de estas tecnologías. De lo contrario, se producirá una falta de adaptabilidad y la empresa se verá abocada a su desaparición. Eso sí, esta formación conlleva la atracción, captación y la retención del talento en la empresa.

¿Cómo ha afectado el COVID-19 a este proceso transformación digital?

La pandemia y sus daños colaterales han acelerado considerablemente la transformación. Es una nueva época, han cambiado las relaciones interpersonales y las transacciones mercantiles, entre otras muchas cosas. Volver a tiempos pasados es una auténtica quimera. Por eso, la transformación digital de pymes y autónomos, que son los grandes afectados por la crisis del Coronavirus, es vital para la recuperación económica.

También se habla mucho de las ayudas europeas y del maná de millones que recibirá España. ¿Cómo cree que debe enfocar el Gobierno los Fondos Next Generation EU?

La transformación digital y posterior digitalización van a jugar un papel decisivo en la recepción y la administración de los fondos Next Generation EU. España percibirá 140.00 millones de euros, de los cuales solicitará que 72.000 millones sean a fondo perdido, aplicados como ayudas directas que se percibirán en los primeros tres años (2021-2023). Desde mi punto de vista, es fundamental que las administraciones sean capaces de hacer llegar estos fondos hasta pymes y autónomos para lograr una verdadera recuperación. Si se quedan solo en las grandes corporaciones y en los macroproyectos, las consecuencias serán devastadoras para este importantísimo sector económico que, como decía antes, ha sido el gran perjudicado de esta crisis.

Además, la transformación debe llevar aparejada la aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) puestos en valor por la Agenda 2030 de las Naciones Unidas desde 2015, con sus 17 Objetivos y 169 acciones, y donde creo que la economía circular será una herramienta fundamental.

¿Dónde tiene que poner el foco Huelva para desarrollar proyectos innovadores?

La provincia de Huelva debe convertirse en una referencia en energías renovables y en hidrógeno verde, aprovechando las primeras para la obtención de este último, ya que somos una provincia con muchas horas del sol y en la que se han puesto en valor bastantes proyectos relacionados con ellas. La propia Junta de Andalucía ha destacado a la provincia por su potencial en energías renovables. Por mi experiencia como gestor de proyectos de I+D+i, tengo claro que no hace falta irse fuera de Huelva para conocer proyectos innovadores que llevan aparejada la transformación digital y posterior digitalización en base a las tecnologías más punteras. Emprender y poner en valor un modelo de negocio innovador, con las adecuadas infraestructuras, se puede hacer desde cualquier lugar. No hace falta estar en Silicon Valley, aquí contamos con los ecosistemas adecuados para potenciar esas tecnologías.

En nuestra provincia contamos con diversos proyectos que aparejan disciplinas como el blockchain, hidrógeno verde, economía circular, gas natural licuado, minería sostenible… Además, contamos con los Agentes del Conocimiento del Sistema Andaluz del Conocimiento que, a través de su investigación y posterior transferencia de tecnología hacia su entorno, facilitan el desarrollo de estos proyectos innovadores.