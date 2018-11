Cruz destaca el repunte de la marca Huelva en la WTM de Londres

Huelva ha aprovechado la World Travel Market de Londres para presentar la oferta de una ciudad que “deja su poso” en el visitante y subrayar que cuenta con un legado británico por descubrir que se plasma en la Casa Colón, el Cementerio Inglés, el Barrio Reina Victoria o el muelle del mineral.

El alcalde capitalino, Gabriel Cruz, afirmó en la segunda jornada de la cita londinense que la ciudad partió “de cero” hace tres años en la promoción turística internacional y desde entonces se observa un “repunte importante” en este mercado, principalmente de viajeros británicos y franceses.

