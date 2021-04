Feafes exige a los medios que rectifiquen el tratamiento de las enfermedades mentales

La confederación de Salud Mental España, representada en Huelva por Feafes, denuncia la irresponsabilidad de algunos medios de comunicación y muestra su rechazo ante el tratamiento mediático que, están realizando acerca de este caso.

“Este tipo de informaciones, que se basan en prejuicios y estereotipos, fomentan la discriminación y el odio hacia colectivos maltratados y vulnerables ya de por sí”, afirma el presidente de la Confederación, Nel González Zapico. En este caso, las informaciones afectan a personas con problemas de salud mental, pero otras veces ocurre lo mismo con población migrante, menores, o personas con discapacidad en general.

Tal y como explican en un comunicado, la creencia generalizada de que los problemas de salud mental están íntimamente relacionados con la violencia no tiene base científica alguna. Asimismo, insisten que no es cierto que las personas con trastornos mentales sean más agresivas ni tengan más probabilidades de cometer actos violentos que las personas sin estos problemas. De hecho, explican, ocurre en más ocasiones que este colectivo sea víctima de agresiones, malos tratos y abusos que responsable de un acto violento. Tan solo entre un 3 y un 5% de los actos violentos que ocurren en la comunidad son atribuibles a problemas de salud mental.

“De la misma forma que las noticias no recogen si una persona que ha cometido un acto violento tiene diabetes o es hipertensa, no deberían hacerlo tampoco cuando tiene un problema de salud mental. Implícita e injustamente, los medios que así lo hacen, están presuponiendo que es la causa, sin haberlo contrastado. Y esto está lejos de ajustarse a la ética periodística”, apunta González.

También destacan que en muchas ocasiones se confunden las causas reales de una agresión o conducta violenta relegándola a un problema psiquiátrico, cuando puede deberse a problemas socioeconómicos, consumo de drogas, violencia de género, educacionales, etc. Y para terminar desde Salud Mental España destacan que una conducta violenta no puede justificarse a causa de un problema de salud mental, ya que muy pocas veces existe una sola razón que explique un comportamiento de este tipo.