Fácil lo difícil

Aunque no hemos dejado de hablar de ellas, las cofradías se preparan estos días con mayor intensidad para volver a ocupar las calles de nuestra ciudad tras dos años de parada obligatoria. Casi nada.

No han dejado por ello de estar presentes. Han seguido celebrando sus cultos y, en cuanto han podido, han recuperado actividad, aunque es cierto que faltaba la guinda que remata el sentido de ellas y de los cofrades: la estación de penitencia. Ojalá este año entendamos todos más que nunca la necesidad que tenemos de vestir la túnica, por nuestras hermandades y por nosotros mismos. Si no es ahora, no sé cuándo.

Este 2022, que será si Dios quiere el año que recuperamos la Semana Santa en la calle, viene marcado por muchos acontecimientos, y, entre ellos, me gustaría destacar el aniversario de la hermandad del Calvario, que la semana pasada celebró su quinario en la parroquia de la Concepción.

Para ello, realizó dos sencillos traslados, suficientes para comprobar nuevamente el gran poso de esta cofradía. Sin pretender nada excepcional, simplemente siendo como uno es, se demuestra la madurez y el calado de una gran corporación. Para ellos es muy fácil lo que para otras puede resultar tremendamente complejo.

Sin ánimo de recordar acontecimientos tristes, creo que es muy importante tener en cuenta de dónde venimos en este importante ascenso: me refiero a aquella salida procesional de 2009, en la que probablemente se llegó a un punto de inflexión a partir del cual el Calvario no ha hecho más que acertar y crecer.

Desde entonces, esta hermandad ha fortalecido su masa social y ha aportado a la ciudad una serie de estrenos verdaderamente brillantes, entre los que destaca el magnífico palio de la Virgen del Rocío y Esperanza. Con esta obra se desmontó el mito de que para hacer hoy grandes cosas en Huelva se necesita un gran mecenas o un respaldo social superlativo. Ellos, sin ser una hermandad muy numerosa, lo consiguieron. Grandes gestores tiene el Calvario, sin duda.

Estos días vuelven a sorprender gratamente con el estreno de una túnica bordada para el Señor, lo cual reafirma que el camino que tomaron es el acertado. Por otro lado, no podemos olvidarnos de la fundación asistencial, en lo que son pioneros en nuestra ciudad. Ahí, cuando nombraron a la responsable, se les fue la mano: mejor no la hay.

En definitiva, mi enhorabuena al Calvario por su cincuentenario y, muy especialmente, por la trayectoria seguida. No es nada fácil que una cofradía de silencio tenga este impacto en Huelva, y a la luz de los datos, no es casualidad. Mucho se ha hecho bien, y cuando ha llegado el momento, han demostrado una gran capacidad para enmendar sus errores. ¿Quién no los comete? Reflexionar sobre los mismos ayuda en ocasiones a encontrarse a uno mismo, y el Calvario acertó claramente: unión social, asistencia y magnífica gestión patrimonial. No hay dudas de que se trata de uno de los grandes referentes en Huelva.