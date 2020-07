La FOE lamenta la “falta de unión” a la hora de reclamar infraestructuras

El presidente de la Federación Onubense de Empresarios (FOE), José Luis García Palacios, ha señalado que en Huelva falta "la unión alrededor del interés general" a la hora de reclamar las infraestructuras, los proyectos y la mejora en las comunicaciones para la provincia y considera que "quizá la sociedad civil tiene una parte importante de responsabilidad en este sentido".

Así lo han indicado en una entrevista concedida a Europa Press en la que ha destacado que desde la FOE, sus asociaciones y otras instituciones, como la Cámara de Comercio, se "esfuerzan" en lanzar un mensaje de unión, "ya que queremos llegar lejos", por lo que se ha mostrado convencido que para ello "tenemos que ir acompañados y la única compañía posible es que sea toda la sociedad civil onubense la que se sume a las iniciativas que desde la FOE llevamos clamando años junto con los sindicatos".

En este sentido, ha lamentado que "en esta ecuación falta un factor, que es la representación política o pública" y ahí ha reseñado que "no avanzamos".

"A mi no me cabe duda de que serán buenas las voluntades, pero algo debe estar fallando o algo no terminamos de adivinar, cuando todo lo que nosotros exponemos a nuestros representantes públicos en todos los estamentos -a nivel nacional y autonómico- o tardan demasiado y cuando parece que nos acercamos siempre sale alguna pega, o hay alguna nueva idea brillante que nos hace alejarnos del camino y de la fecha debida".

Por ello, García Palacios cree que "hoy más que nunca debemos hacer un ejercicio de autocrítica y tratar de poner solución a los problemas que nos vamos a encontrar ya de forma secular". Así, ha apuntado que esta situación "es como una parte de nuestro propio paisaje, sabemos que tenemos muchas oportunidades, pero no terminamos de alcanzar la meta en ninguno de los aspectos".

Asimismo, ha aseverado que "llevamos ya muchos años luchando por las cosas que Huelva necesita", recordando que entró de presidente de la FOE en 2015 y "no he encontrado ninguna infraestructura en estos últimos cinco años que haya avanzado un poco. Seguimos por cumplir metas volantes que no nos auguran que lleguemos a ninguna fecha, y con la imposibilidad de mejorar nuestra economía por la falta de infraestructuras que padecemos en la provincia".

Precisamente, el presidente de la FOE se ha referido a la manifestación por las infraestructuras que se celebró en 2019, reseñando que "cuando hemos hecho movimientos hemos tenido que sortear en el último momento inconvenientes que se nos ponían por parte de algunas instituciones para hacer ese llamamiento a la ciudadanía".

Y ha añadido que hicieron ese "esfuerzo" por parte de la FOE y los sindicatos, pero "nos dimos cuenta de que la gente no se sumaba", aunque ha aseverado que continúa convencido de que realizar movilizaciones y reclamar las infraestructuras "merece la pena y es nuestra obligación".

Por ello, ha llamado a la autocrítica y ha remarcado que "hay que hacer ese llamamiento e intentar calar en la conciencia de las personas, de los ciudadanos de Huelva" ya que "si queremos luchar por Huelva, tenemos que luchar, no desde los portales o desde las aceras viendo pasar una comitiva de cuatro o cinco mil personas reclamando algo que beneficia a toda la provincia".

Además, García Palacios ha señalado que "cuando lo permita el covid", retomarán todas las gestiones para "tirar del carro", pero que "los que van en el carro son los que tienen que ayudarnos a abrir puertas en las altas instancias" y "la verdad es que no hemos recibido ninguna llamada", algo que considera que es "un poco penoso" porque "retrata bien cuál es el servicio que deberían estar dando aquellos que dicen servir a la sociedad y que parece ser que no lo están cumpliendo con rigor". TRENES

Con respecto a la situación actual de los trenes que comunican Huelva con Madrid, el presidente de la FOE ha reseñado que le sorprende "enormemente" no haber recibido "ninguna llamada de los representantes de la provincia en Madrid para preguntar qué se puede hacer y qué puerta es la que hay que abrir", algo que le resulta "chocante" y "tremendamente curioso", porque "nos dejan sin trenes y aquí nadie se preocupa de la situación", al tiempo que sentencia que "lo que ha hecho Renfe con Huelva es inadmisible".

"Que se dé por bien empleado que Huelva se quede con menos trenes de los que tenía asignados, la verdad es que me parece tremendamente sorpresivo y un comportamiento inadecuado", ha incidido, al tiempo que ha remarcado que si se están haciendo gestiones al respecto a nivel político le parece "fantástico", pero "si contaran con la sociedad civil, y en este caso con la FOE y con el resto de instituciones que la articulan, seríamos mucho más eficaces y ahí es donde tenemos que ponernos todos a trabajar".