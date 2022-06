Experiencia OVNI en El Portil.

El de estar o no solos es un debate continuo. Juan estaba junto a su hermano y un amigo pasando unos días en la localidad onubense de El Portil. Decidieron ir a pescar, coger una embarcación y alejarse un poco de la costa para ponerse a ello. Estando allí, retirados una milla y media -según indicó el testigo- vino a ocurrirles algo muy extraño:

"Se comenzó a poner la tarde fea, se nubló y el mar comenzó a estar más picado. José, nuestro amigo, nos dijo que sería mejor ir regresando antes de que la cosa pudiera ir a más y que otro día seguiríamos. Fue entonces cuando, en el cielo, vimos cómo se "encendía" una luz roja. Pensamos que era una bengala de alguien en problemas, de otro barco, pero José miró por los prismáticos y nada de nada. La cosa es que dijimos que si era una bengala debía de ir cayendo y aquello estaba estático en el cielo, con lo que nos dejó con la duda. Nos quedamos viendo aquella luz allí fija por lo menos cinco minutos y allí seguía. José nos dijo que no podía ser ningún helicóptero y que, mejor, nos fuéramos a puerto ya porque no le gustaba. Así fue, durante el rato de regreso, que no fue fácil porque cogimos una corriente que tiraba para adentro, estuvimos viendo aquella luz roja allí arriba, que desde luego tampoco era ningún planeta. Al llegar, José preguntó si alguien había visto una luz rojiza en el cielo y otra pareja, con acento de fuera, nos dijo que ellos sí lo vieron y que creían que era una bengala. Nosotros preferimos no seguir preguntando porque luego te toman por loco, ya sabes cómo son estas cosas", afirmaba el testigo.

Nueva experiencia inexplicable

“Aquella noche nos pedimos una pizza y nos pusimos en el salón a ver la tele, el tiempo estaba malo y ni salimos. Entonces fue cuando desde el salón vimos una gran claridad en el patio, como si hubiera un foco que lo iluminara todo, fuimos a ver y había algo arriba nuestra, por lo que decidimos subir a la azotea del chalet. Al subir vimos que no era ningún focos, sino una especie de esfera redonda que estaba bajando al patio. Nos quedamos de piedra. Bajamos a la planta baja y allí nos encontramos con que eso estaba allí en medio y con que, por delante, parecía haber una silueta humana. Preguntamos a aquel hombre: ¿Quién eres?¿Qué quieres?, mientras José iba a por el arpón. Pero no dio tiempo a más, la luz se apagó y ella desapareció aquel ser. Yo no sé qué fue lo que pasó, pero vamos… que mínimo como tema OVNI, ambas cosas cuadran" decía el testigo, que es aficionado a estos temas.

“Yo veo mucho Cuarto Milenio”, confesaba “y… hombre, no me lo creo todo, pero me gusta cuando se habla de OVNIs y esas cosas, es muy interesante. La cosa es que lo que nos pasó me recuerda a los temas que se tratan y a experiencias que tan tenido otras personas en el mundo que son casi iguales. Menos mal que aquello no hizo nada más, porque, la verdad, estábamos muertos de miedo”.

Una experiencia impresionante que se cree en función de la credibilidad que da el testigo y el relato de las otras dos personas, que son coincidentes y que vienen a ponernos ante un nuevo encuentro con lo desconocido en Huelva.