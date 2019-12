El proyecto Eures reúne en Portugal a los empresarios de Andalucía y el Algarve

En Faro (Portugal) ha tenido lugar un encuentro para la promoción y creación de empleo transfronterizo en el marco del proyecto EURES Transfronterizo Andalucía–Algarve, iniciativa cofinanciada por la Comisión Europea y que se destina a facilitar la movilidad laboral en estas dos regiones. De igual modo, el encuentro permitirá propiciar el intercambio de experiencias entre empresas de estas dos regiones en sectores tan relevantes como el turismo, la industria agroalimentaria, el comercio, la industria y la construcción.

El encuentro multisectorial ha sido promovido por la Federación Onubense de Empresarios( FOE), como actividad está dirigido a empleadores, empresas, emprendedores y autónomos de la provincia de Huelva y el Algarve, así como a las empresas de trabajos temporal, reclutamiento de personal y a los departamentos de recursos humanos de ambas regiones, actuando como anfitriones el Instituto do Emprego e Formaçao Profissional do Algarve y la Comissao e Desenvolvimento Regional do Algarve con sede en la localidad portuguesa de Faro.

Al encuentro asistió el delegado territorial de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, Antonio Augustin, quien expresó su agradecimiento a los 18 socios que forman el partenariado de la Red EURES T, y en especial a la Federación Onubense de Empresarios (FOE), como socio promotor, pues “este encuentro empresarial que ha promovido la FOE, permite definir los perfiles profesionales más demandados por las empresas, emprendedores y autónomos en ambas regiones, así como las necesidades de recursos humanos para la implantación exitosa de proyectos empresariales en las regiones transfronterizas de Andalucía y el Algarve en la línea que marca por el proyecto EURES T”.

Este pretende dar mayor atención a los empresarios, ofreciendo las ayudas y asesoramientos especializados a las empresas en expansión de ambos países y consensuando soluciones a los procedimientos de búsqueda de mano de obra específica.

Así pues, el delegado territorial ha querido destacar que “encuentros de este tipo, suman valores y matices en los procesos de selección, pues nos permiten conocer además la opinión y la visión de las empresas de trabajo temporal y de recursos humanos acerca de los perfiles profesionales más demandados por las empresas onubenses, conocer las necesidades de capital humano, mejorar y facilitar, según los casos, esa posible contratación de trabajadores". Además, promoviendo así la movilidad laboral entre ambas regiones, al tiempo que se detectan posibles obstáculos entre los empresarios y se informa sobre cualquier tipo de trámite administrativo que pueda resultar de interés o necesario al demandante de empleo o futuro trabajador en la zona transfronteriza.