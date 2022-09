María Eugenia Limón respalda la candidatura de Huelva para albergar la futura sede de la Agencia Espacial Español

La presidenta de la Diputación de Huelva, María Eugenia Limón, mantuvo en la tarde de ayer un encuentro con el alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, y el alcalde de Moguer, Gustavo Cuéllar, en el que ha manifestado su apoyo a la candidatura impulsada por el Ayuntamiento de Huelva para que la ciudad acoja la futura sede de la Agencia Espacial Española. Una iniciativa que ha considerado “de máximo interés para posicionar a la provincia de Huelva en el mapa aeroespacial europeo y por ser un proyecto tractor para el desarrollo socioeconómico, basado en la innovación y la economía”.

Limón ha invitado a la sociedad civil, alcaldes de la provincia, Federación Onubense de Empresarios (FOE), Puerto de Huelva, sindicatos y administraciones a sumarse a esta petición y ha remarcado que la de Huelva es “una candidatura más que solvente para acoger esta sede, por contar con más de 50 años de trayectoria en materia aeroespacial”. Es por ello, que ha trasladado su adhesión por carta a administraciones como el Gobierno central y la Junta de Andalucía, habiéndose pronunciado esta última a favor de Sevilla.

Por su parte, el alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, ha agradecido el apoyo institucional y social de la provincia de Huelva y ha apuntado que, desde el Ayuntamiento, "estamos preparando todos los trabajos necesarios para concurrir en cuanto se abra el plazo". "Se trata de un proyecto fundamental no sólo por el respaldo que estamos recibiendo sino porque Huelva cuenta con los mejores condicionantes técnicos y científicos para convertirse en sede de la Agenda Espacial Española". "Estamos inmensamente ilusionados, aún queda mucho trabajo por delante, pero vamos a por todas porque este proyecto pone en valor las condiciones idóneas de esta tierra para ser una candidata firme, fuerte y con muchas posibilidades".

La presidenta ha señalado que comparte los argumentos en los que se basa la candidatura por las experiencias de éxito con las que cuenta la provincia en este ámbito. Entre ellas, el emplazamiento del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA) de El Arenosillo, situado en Moguer y puesto en marcha en 1956 junto a la NASA para el lanzamiento de cohetes de sondeo en España. Además, en ese mismo espacio se encuentra el actual Centro de Experimentación de El Arenosillo (CEDEA) y el Centro de Ensayos para Sistemas No Tripulados (CEUS), que en 2023 comenzará a funcionar. María Eugenia Limón ha resaltado que “toda esta trayectoria hace que Huelva reúna las condiciones perfectas para presentarse a este procedimiento”.

El futuro CEUS funcionará, además, como complejo CEUS-CEDEA, de modo que sus características y funciones sean complementarias y se refuercen mutuamente convirtiéndose en algo inigualable en Europa y que puede suponer un impulso enorme para la industria aeroespacial española, dado el equipamiento de última generación de que dispone y la experiencia científica/tecnológica. En este sentido, cuenta con gran proyección para ser el puerto europeo de sistemas satelitales suborbitales, los cuales van a jugar un papel fundamental en un futuro próximo.

Asimismo, este complejo cuenta con una ubicación geoestratégica que es única en España y Europa, con una zona de exclusión de navegación aérea de grandes dimensiones, una orografía plana sobre un mar de pinos, una climatología que permite volar prácticamente todos los días del año y el aislamiento estratégico, pues no tiene costas enfrente.

El Ayuntamiento de Moguer, y especialmente, su alcalde, Gustavo Cuéllar, no han cesado de trabajar desde el año 2011 y proponer diferentes fórmulas para hacer realidad el proyecto CEUS. Como ha explicado el edil, "indistintamente de los distintos Gobiernos, autonómico o central, el compromiso de obtener el proyecto CEUS para Moguer ha sido uno de los grandes retos de este Ayuntamiento, puesto que estamos convencidos de que transformará Moguer y la provincia, y lo mismo sucederá si apostamos y trabajamos para ser sede de la Agencia Espacial". Asimismo, ha resaltado que "para la consecución del CEUS, la implicación del Gobierno central en la última etapa fue decisiva, sobre todo, del ex ministro Pedro Duque, pero, en este caso, no sólo necesitaremos el apoyo del Gobierno central, también de la Junta de Andalucía, que tendrá que decidir su apoyo hacia Huelva".

Por otro lado, el río Tinto ha sido objeto de importantes investigaciones por parte de la NASA y de científicos españoles del Centro de Astrobiología del INTA, en el marco del proyecto M.A.R.T.E., que tiene por objetivos buscar formas de vida extremófilas en el subsuelo del río T y desarrollar tecnología que algún día podrá ser utilizada en la búsqueda de vida en el subsuelo de Marte.

La ciudad de Huelva cuenta con terrenos disponibles perfectamente urbanizados y con un acceso inmejorable a rápidas vías de comunicaciones que la enlazan en menos de una hora con los aeropuertos internacionales de Sevilla, en España, y Faro, en Portugal. Un claro ejemplo es el Parque Huelva Empresarial, ubicación idónea para que se instale la Agencia Estatal espacial.

Finalmente, la candidatura contempla que la propia Universidad de Huelva pueda jugar un papel importante en el desarrollo investigador y científico para la implantación de esta Agencia. De hecho, tiene en marcha desde 2015 el que fue el primer Máster de RPAS de Europa, y a día de hoy atesora una experiencia inigualable, además de relaciones con la práctica totalidad de las empresas e instituciones.

Por todo ello, la presidenta ha expresado el apoyo de la Diputación a la petición del Ayuntamiento de Huelva para albergar la sede de la futura Agencia Espacial Española y ha puesto a su disposición los recursos de la institución provincia para fortalecer esta candidatura en el marco del procedimiento que el Gobierno de España establece.