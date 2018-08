Estudiantes critican que las bibliotecas no amplíen sus horarios de apertura

La situación, no obstante, cambiará pronto. Según la información disponible en la web de la Universidad de Huelva, la biblioteca de La Merced, cerrada desde el 3 de agosto, abrirá sus puertas el próximo lunes, en horario de 09:00 a 14:00. La biblioteca de La Rábida, por su parte, lleva todo el mes de agosto cerrada, si bien abrirá a partir del 4 de septiembre de 09:00 a 19:00. Por otro lado, las salas de lectura de las facultades de Enfermería y Derecho, clausuradas actualmente, iniciarán su actividad el 3 de septiembre. La de la facultad de Trabajo, finalmente, lo hará también de 09:00 a 14:00 el próximo día 30 de agosto.

Otra estudiante habitual de estas salas de estudio es Úrsula, quien se encontraba en el patio interior del edificio, al no haber podido llegar a tiempo para coger un sitio en la sala de lectura . Así lo hizo saber a este periódico: "O vienes muy temprano o te quedas sin sitio". Y es que a juicio de todos ellos, la Onubense debería ampliar más los horarios y habilitar más salas de estudio, con aire acondicionado y "en condiciones", de cara a los inminentes exámenes.

Antonio R. cuenta, igualmente, que "opcionalmente" la Universidad abre dos aulas si hay muchos alumnos que desean estudiar, si bien no considera adecuada esta opción por "el malestar de las banquetas de las aulas", al ser "incómodas" para pasar varias horas de estudio. Ayer, precisamente, abrió una de estas aulas, sin aire acondicionado, aunque con las ventanas abiertas.

Entre el grupo de personas que acude cada día están Antonio R., María José y Miriam, quienes comentaron a Huelva Información algunos problemas que se encuentran cuando van a estudiar por las mañanas. Así, lo primero que advierten es que para coger sitio en la sala de lectura -que cuenta con la ventaja de tener aire acondicionado y poder estudiar en silencio- han de ir temprano (antes de las 08:30), puesto que rápidamente se llenan. No obstante, la Universidad de Huelva también habilita en este centro otras salas de estudio, pero de trabajo en grupo, con el consecuente ruido. Según contaron estos estudiantes, uno de estos espacios no posee aire acondicionado, por lo que tienen que estar con las ventanas abiertas y se escucha continuamente el sonido de los coches, a las personas que pasean y a los jardineros que realizan sus labores de mantenimiento, como pudo comprobar ayer esta redacción.

La Universidad de Huelva es una de las instituciones que ofrece durante estos días la posibilidad de acceder a diferentes salas para el estudio, si bien con unos horarios y unas condiciones no a gusto de todos. Un ejemplo de ello sucede en el edificio Galileo del campus de El Carmen. En este edificio es donde se encuentra la única sala de lectura que abre todo el día, pues durante el presente mes, la Onubense -a fecha de hoy- tiene todas sus bibliotecas y salas de lectura cerradas, a excepción de la Biblioteca Central, que desde el 16 de julio y hasta el próximo día 31 abre en horario de 09:00 a 14:00.

Los días finales de agosto marcan para muchas personas la cuenta atrás para los exámenes de las convocatorias extraordinarias -en el mes de septiembre- de las diferentes titulaciones universitarias que cursan. Otros, igualmente, lo harán para la prueba de Selectividad y oposiciones. Todos ellos estudian durante estas jornadas, aunque no siempre encuentran el sitio apropiado para ello. De hecho, pocas son las bibliotecas o salas de estudio adecuadas para dicho objetivo.

Cierre parcial estival de todas las salas

Un problema con el que se encuentran muchos estudiantes y la ciudadanía de Huelva, en general, es el cierre vespertino de todas las bibliotecas de la ciudad, la mayoría desde el mes de junio. Sólo la Biblioteca Central y la de La Merced, de la Onubense, abrieron sus puertas por las tardes en el mes de julio, hasta los días 13 y 20, respectivamente. La clausura del resto de bibliotecas -la provincial y las municipales- ha causado un año más cierto malestar entre algunas personas, según pudo conocer este periódico, al trabajar algunas de ellas por las mañanas y no poder acceder a estos centros, por la limitación de su horario. Pero esto es algo que ocurre desde hace años. La Biblioteca Provincial, por ejemplo, tiene el horario de verano desde el 16 de junio hasta el próximo 15 de septiembre, en horario de 09:00 a 14:00 de lunes a viernes, mientras que las tardes y todos los sábados permanece cerrada. Según informaron desde este centro, los horarios se realizan de forma global en todas las bibliotecas provinciales de Andalucía, aproximadamente desde 2010, en los años de la crisis económica, ante la falta de personal. Una vez superada la recesión, se mantiene esta práctica que a muchos coge por sorpresa, principalmente por ser la biblioteca de referencia en la ciudad. En cuanto a las municipales de la capital (Antonio Machado, Juan Ramón Jiménez, Poeta Jesús Arcensio, Federico García Lorca, Pío XII, Miguel Hernández y Rogelio Buendía), tienen también el mismo horario anterior e, igualmente, sus puertas permanecen cerradas durante todas las tardes del verano. Según pudo conocer Huelva Información, las bibliotecas municipales carecen de aire acondicionado, y las que lo tienen instalado no funciona. Por otra parte, algunas de ellas carecen de otro tipo de prestaciones, como aislamiento (la de Pío XII tiene una chapa como techo) y otras ubicadas en centros sociales comparten los ruidos de las actividades que se realizan a su alrededor. Estas problemáticas, entre otras, hacen que no acudan personas.