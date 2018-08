Esbozo testifical del crimen machista de Lepe

El hombre investigado por el asesinato de la joven Cristina Marin el pasado 7 de julio en su casa de la calle Méndez Núñez de Lepe, L.D.V. -padre de sus hijas y expareja sentimental de ella-, ha guardado silencio por el momento ante la Guardia Civil y ante la jueza que instruye la causa en el Mixto 3 de Ayamonte. A falta de conocer los resultados de las pruebas de Criminalística y Toxicología y del informe definitivo de la autopsia de la víctima mortal de la violencia machista (la causa declarada compleja continúa parcialmente secreta), la declaración de los testigos es un ingrediente vital para hacer una reconstrucción de los hechos que tuvieron lugar antes, durante y después del homicidio.

Una de la testificales más relevantes es la de L.L.V., hermano del presunto autor de los hechos, a la que ha accedido Huelva Información. Este y su mujer convivían con Cristina y sus dos pequeñas de cinco y tres años en la planta baja del número 12 de la calle Méndez Núñez de Lepe. El imputado había dejado la vivienda familiar el 17 de junio, obligado por una orden judicial de protección -que lo debía mantener alejado a un mínimo de 200 metros de su víctima y de los lugares que frecuentaba- después de que ella lo hubiera denunciado por violencia de género.

Dijo que había matado a Cristina pero que ella se dirigió primero a él con un cuchillo"Su cara tras el crimen era muy extraña, a la vez preocupada, descompuesta"G.C.Vecina de Cristina

L.L.V. declaró por primera vez el 7 de julio a las 11:30 en sede policial. Allí concretó a la Guardia Civil que a las 8:08 del día de autos su mujer recibió una llamada de la vecina de arriba, G.C., en la que esta le decía que "estaba pasando algo raro en su vivienda", porque había escuchado a Cristina pedirle ayuda y que llamaba y nadie abría. A las 8:13 este hombre regresó del trabajo, "abrió la puerta de la vivienda y entró y lo primero que hizo fue llamar a Cristina, que no le respondió; que dado que vio manchas de sangre, las siguió llevándole a la habitación de la derecha, donde pudo ver a Cristina sin vida". Lo siguiente que hizo fue asomarse a la habitación de la izquierda, donde comprobó que sus sobrinas "estaban dormidas y se dirigió la comedor y, con los nervios y el enfado, partió el teléfono móvil tirándolo al suelo".

Su hermano, que huyó tras el crimen, contactó con él a las 12:39 y a las 13:22 de aquella jornada, por lo que la Guardia Civil le tomó de nuevo declaración en el cuartel de Lepe. En ella indicó que el investigado le dijo en la primera conversación que "fue a la vivienda, que llamó a la puerta y Cristina le abrió y que empezó a hablar con ella y que cogió el teléfono de Cristina, y esta lo amenazó con un cuchillo para recuperar el teléfono; y que se asombraba de cómo Cristina se había dirigido a él con un cuchillo". En la segunda, expuso L.L.V. a los agentes, su hermano le contó que "cuando se encontraba en el interior de la vivienda estaba sentado en el sofá del comedor mirando el teléfono de Cristina y ella le pidió el teléfono móvil, poniéndose muy nerviosa, gritando que se lo devolviera mientras ella portaba un cuchillo".

Días más tarde, el 17 de julio, el cuñado de la asesinada ratificó su testifical en el Juzgado de Instrucción 3 de Ayamonte. Preguntado por la jueza María Luisa Claro, añadió que su hermano acudió a la casa donde se cometió el crimen "porque Cristina estaba apenada por haberlo denunciado y, efectivamente, llegó a ir a la casa; que ella lo llamaba para que se quedase con las niñas mientras ella trabajaba".

El jueves 5 y el viernes 6 de julio, jornadas previas al homicidio, "estuvo en la casa". De hecho, se quedó a dormir y cuando el testigo y su mujer se fueron a trabajar a las 6:40 del sábado 7, L.D.V. los acompañó "pero no se quedó en el trabajo con ellos porque el capataz le dijo que él empezaba el lunes". El otro hermano del presunto autor de los hechos y de L.L.V., S.V., quien también iba a trabajar ese día en el campo, le dio las llaves para que se fuera al piso donde los dos vivían tras la orden de alejamiento. El testigo afirmó además que la expareja de Cristina Marin "no tenía llaves de la casa de Méndez Núñez".

A preguntas de la Fiscalía, L.L.V. explicó que la víctima le había comentado a su ex -en prisión preventiva y detenido un día después del crimen en Tariquejo- que "tenía una nueva relación pero que él pensaba que era para hacerle daño". A todo agregó que en una de las conversaciones que mantuvo con su hermano cuando estaba huido él le expresó que "lo que quería era matarse porque estaba pensando en lo que había hecho, que él le contó que había matado a Cristina pero que fue ella la que primero se dirigió hacia él con un cuchillo en la mano".

Como ha podido comprobar este diario, el tercero de los hermanos, S.V., declaró en sede policial que a las 8:20 del 7 de julio recibió una llamada del presunto homicida en la que este le anunciaba que "la cosa no pinta bien dado que ha pasado una cosa, que se acabó todo" y que no quiso decirle dónde se encontraba. Ante la autoridad judicial el 17 de julio añadió que L.D.V. también le había comentado que "era su último día" y que sabía que Cristina "tenía una nueva relación con otro chico y que ella siempre le decía que iba a coger a las niñas y que nunca las iba a ver".

El testimonio de una vecina de la calle Méndez Núñez, G.C., también es fundamental para esbozar aquellos funestos momentos en los que Cristina Marin exhaló su último aliento después de recibir más de 15 puñaladas. Esta mujer manifestó a la Policía Judicial que "sobre las 7:45 del 7 de julio escuchó tres veces a Cristina diciendo textualmente 'G., ayúdame, G., ayúdame, G., ayúdame', siendo la tercera con voz muy suave, como languideciendo". A continuación bajó a la casa de la víctima y llamó a la puerta, pero no obtuvo respuesta. Decidió subir de nuevo a su casa a por su teléfono y llamó a la cuñada de la asesinada.

De vuelta al domicilio de Cristina, la llamó por teléfono desde su portal y "escucha cerrarse la puerta de la casa, por lo cual mira hacia dicha puerta y ve que en ese momento sale L.D.V., la expareja de Cristina". Ella requirió su atención gritando varias veces su nombre, ante lo que él "se gira y le puede ver perfectamente la cara". Vestía "chaleco negro con capucha, pantalones oscuros y calzaba chanclas con calcetines". Y guardaba un silencio sepulcral pese a que ella le preguntaba que qué le había hecho a Cristina.

Ante la instructora, la vecina precisó que él salió de la vivienda "con paso tranquilo", que la ropa "no iba manchada de sangre pero no me fijé mucho" y que "su cara era muy extraña, a la vez como preocupada, descompuesto, no temí que me fuera a agredir".

Una vez que acabó esta escena, la mujer llamó al hermano del presunto homicida, L.L.V., con el que entró en la casa para auxiliar a Cristina. La vio en el suelo, con "las piernas en medio de la habitación de su cuñada y el resto del cuerpo fuera de la habitación, justo enfrente de donde estaban dormidas las niñas". Del instante del crimen aseguró que "no escuché pelea", sino únicamente cómo la víctima, ya herida de muerte, le pedía ayuda.