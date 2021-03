“El modelo educativo no cambia sólo porque haya más ordenadores”

PROFESIONAL de la enseñanza desde hace 35 años, Reposo Santos ha desempeñado diferentes funciones en su campo. Con la perspectiva que le da este desempeño desde diferentes ángulos, esta maestra analiza el estado actual de la educación con la conclusión de la necesidad de aplicar nuevos métodos adaptados a la realidad.

–¿A la etapa de Primaria se le da la importancia que tiene como base de las siguientes?

–No son más importantes unas etapas sobre otras porque el niño es una persona que según su edad está en un estado evolutivo concreto, no son de menor rango porque tengan menos años. El profesorado está especializado en atender edades concretas del niño y sin embargo, la etapa de Educación Infantil es súper importante y es a la que menos relevancia se le da. Al profesorado de etapas superiores también se le valora más que al de las inferiores, no sólo por las personas ajenas a la escuela, también dentro del sistema educativo, muchas veces por los propios compañeros. Pero las etapas son importantísimas todas, cada una es base de la siguiente.

–¿Tienen las notas mucho protagonismo y el aprendizaje que se debe adquirir no tanto?

–Es una lucha constante con los padres. Por ejemplo los exámenes, los haces más que nada como un requerimiento social, muchas veces eres capaz de evaluar a tu alumnado sin ellos. En cursos muy bajos como 1º o 2º de Primaria no son necesarios pero los padres los valoran por encima de todo. Al inicio del curso les explico mi sistema, que se basa mucho en la tarea diaria y en el esfuerzo a través de actividades, aparte del examen, como pueden ser investigaciones y exposiciones. Todo eso lo sumo al control y para que vea que eso repercute se lo escribo en el examen. Si el niño saca un 8 y le sumo dos puntos porque tiene un trabajo de calidad y saca un 10, los padres se fijan en el 8. Muchas veces los niños se sienten fracasados con notas altas debido a esa exigencia que tienen en casa y le quitan el valor a lo que más tiene, como es un trabajo en el que se investiga, se resume y se expone, con el que aprenden mucho más y lleva mucho más esfuerzo.

–En el colegio se trabajan muchos más aspectos más allá de las lecciones de Lengua y Matemáticas. ¿Cuáles destacaría?

–La enseñanza en España está excesivamente enciclopedizada, como dijo hace poco la ministra de Educación, compartimentada en asignaturas estancas en un horario que parece hecho por el diablo. En el cole todo es importante porque la escuela tiene que cambiar la sociedad o por lo menos contribuir a ello. La escuela no puede ser ajena a los grandes temas que deben mejorar, como son las políticas mediambientales, el uso de la tecnología, la visibilidad además del respeto a la pluralidad y la diversidad en el aspecto que sea. Todo tiene que estar presente, la cuestión es cómo. Según la nueva ley se deben trabajar la creatividad a diario, la oratoria... pero tiene que venir dado por la propia metodología de aula, con actividades transversales que llenen las materias del currículum. Si me hicieran ministra, dejaba Lengua, Matemáticas, Educación Física e Inglés. Y eso se llenaba con todo lo demás, porque en Lengua trabajaríamos textos relacionados con todos los problemas sociales en inglés... Pero es un problema llenar determinadas asignaturas con contenidos que muchas veces están súper alejados del interés de los estudiantes y lo que hacen es quitar tiempo para lo fundamental.

"En cursos muy bajos los exámenes no son necesarios, pero los padres los valoran por encima de todo”

–¿Los contenidos se han quedado obsoletos?

–Los contenidos ya no tienen razón de ser porque desde que el gran público accede a internet cambian muchas cosas. No puede seguir enseñando igual, a golpe de ratón se accede a toda la información. Ni el papel del maestro debe seguir siendo el que era ni los contenidos son tan relevantes. Hay una enseñanza de contenidos que aparecen en la ley y no se quitan, sino que se añaden otros nuevos. Llega un momento que se forma tal barullo que resulta muy difícil. Lo que deben cambiar mucho son los roles y la metodología y se impone la enseñanza por competencias, presente desde hace años en las diferentes leyes educativas.

–¿En qué consiste?

–El niño aprende haciendo tareas y actividades que repercuten en el medio y lo cambian. Por ejemplo, si se hace una campaña de limpieza del patio o de reciclaje y consigues que en una familia reciclen, así se hace una tarea, se aprende con ella y además se cambia el medio. En matemáticas también se puede hacer, por ejemplo, si se va a realizar una excursión real, se encarga a los grupos que pidan presupuesto para el autobús, tienen que mover estrategias para los cálculos y deciden.

–¿Eso se lleva ya a cabo?

–Se lleva a cabo por personas que están dentro de la escuela que se imponen a todo el sinsentido que hay. La ley se hace pero luego no se deja que el profesorado la lleve a cabo, se escriben cosas muy bonitas que después son muy difíciles de implantar. Es algo que tendría que ser de centro, con reuniones de profesores y proyectos interdisciplinares. La ley lo dice pero no da los recursos.

"Los contenidos no tienen razón de ser desde que el gran público accede a internet”

–¿Cuáles se necesitarían?

–Un horario diferente, otra distribución del espacio para que los grupos se puedan unir y sean cambiantes, interclases. Sobre todo el tiempo. El profesorado necesita reunirse para hacer cosas juntas, pero no hay tiempo. Programas en horario de trabajo en casa pero no se producen esos espacios de reunión, a no ser que, como siempre, unos cuantos dispuestos se reúnan. Pero la gente tiene su vida y la ley no lo permite por falta de dotación. Para eso se necesitaría personal. Si hubiera suficiente, permitiría que cuando librara se podría reunir mientras otros están en clases. También, hay agentes externos como chavales que hacen dinamización, social, familiar, juegos y pueden entrar en el cole y hacer actividades en horas que los maestros puedan librar para trabajar de otra manera y coordinarse y pensar.

–¿Requiriría una reorganización?

–Desde mi punto de vista, sí. La clave es el dinero, con eso se hace de todo.

–Desde sus primeros años en la enseñanza hasta ahora, ¿en qué puntos fundamentales cree que se ha mejorado?

–Está muy manida esa frase de que si alguien del siglo XVIII aterrizara en un hospital no lo reconocería, pero si viera una escuela, sí. Ha cambiado muy poco. El gran cambio vino de la mano de la tecnología en torno al 2000 con los centros TIC, cuando se dotó a los centros de ordenadores. Sin embargo, metodológicamente en las escuelas no ha habido cambios más allá de las leyes que han movido las etapas educativas. Ahora ves pizarras digitales en prácticamente en todas las clases y ordenadores. Otro cambio es la ratio, que se ha reducido un poco, no mucho, en unos cinco alumnos por clase.

"La ley se hace pero no se deja que el profesorado la lleve a cabo, se escriben cosas bonitas y difíciles de implantar ”

–¿Qué principales diferencias señalaría entre sus alumnos de ahora y los que tenía cuando empezó?

–Hay un cambio paradójico. Por un lado, parece que cada curso llegan algo más inmaduros que los anteriores porque a lo mejor tienen menos obligaciones en casa, están más sobreprotegidos y afrontan peor las frustraciones. Pero por otro lado, adelantan etapas. Por ejemplo, el alumnado de 5º y 6º está adelantando la adolescencia, tienen unas preocupaciones que antes se producían más tarde. Entran antes en el juego de preocupaciones sobre la orientación sexual, en temas que antes eran de instituto, por así decirlo y en ese sentido, antes eran más niños.

–¿El docente ha perdido autoridad?

–Siento que el docente es invisible socialmente. Los niños viven en esta sociedad y beben de ahí. Por ejemplo, antes de la vuelta al cole había mucho miedo alrededor pero en los debates televisivos no veía a maestros opinar de ese tema y sí a expertos de todo tipo.

–¿Y respecto a los alumnos y a las familias?

–En la actividad diaria con mi alumnado tengo una autoridad no impuesta, es la que te conceden los demás. Es un respeto hacia la persona que puede ayudar, un referente con más experiencia. Con las familias mi experiencia también es buena. Pero sí noto que en asuntos que nos conciernen opinan otras personas que no somos nosotros y así se pone en peligro esa autoridad. Por ejemplo, el pin parental que está ahora en el debate y que se ha implantado en la Región de Murcia . Eso resta autoridad al profesorado porque si el docente intenta hablar de algo en clase, el padre puede venir a enmendarle la plana, el maestro pierde la autoridad porque el padre lo desautoriza.

"El cambio digital tendría que haber sido una revolución en la manera de enseñar y aprender”

–¿Cómo ha evolucionado la participación de las familias en el proceso educativo?

–Los centros han fomentado la participación desde la propia ley, el Ampa en los centros es una organización de peso, una de las tres patas que tiene que conformar la comunidad educativa. Depende mucho de cada centro que sea más o menos real y de lo que deja entrar a la familia. Hay que fomentarlo desde dentro del sistema porque los padres siempre aportan y enriquecen y cada vez que se les ofrece la oportunidad de participar, se vuelcan.

–Desde su perspectiva, ¿cómo de grande es la brecha social?

–Es grande y en este tiempo de confinamiento se ha notado muchísimo lo que supone ir al colegio, nos ha servido a todos. Todos hablábamos de lo importante que era ir al cole, pero no se había visibilizado tanto lo que pierde el alumnado cuando no puede ir. Sobre todo los más desfavorecidos socialmente porque sus padres salen a trabajar y están solos, no se aplican con las tareas, son pequeños. Puede ser también que los padres estén menos interesados en la escuela... La brecha digital y la social son la pescadilla que se muerde la cola. También se ha dado el caso de que a niños les han comprado el ordenador, pero los padres no tenían competencias digitales para ayudarles. Todo eso se ha puesto de manifiesto. Los niños socialmente más débiles han estado mucho más desprotegidos en la pandemia. En el cole se benefician de que están en una clase plural y diversa, donde las diferentes capacidades sirven para la ayuda mutua, un alumno brillante está con un niño con más problemas y se enriquecen ambos. Se aprende a respetar y a visibilizar problemas. La escuela pública siempre compensa las desigualdades por el simple hecho de asistir y eso es fundamental.

–Los niños de hoy son ya nativos digitales. ¿Cómo es esa adaptación a las nuevas formas de enseñar?

–El cambio digital tenía que haber traído un cambio radical en la manera de enseñar y aprender, pero es algo que no se puede producir por el simple hecho de que haya ordenadores. En 2004 arrancaron los centros TIC a los que se dotó con muchos ordenadores, pero no se produjo un cambio educativo. Si se usan para hacer ejercicios del libro digital, es lo mismo. Tenía que haber traído una revolución que desde mi punto de vista no se ha producido, y también un cambio de roles porque el maestro no tendría que ser un transmisor de conocimientos , todo está en la red y cualquiera puede acceder. Sí tiene que dirigir, orientar y ser un dinamizador para el alumnado sobre cómo acceder a esa información, distinguir las fuentes que son fiables contra las fake news.

"La escuela pública siempre compensa las desigualdades por el simple hecho de asistir”

–¿Los docentes tienen una formación continua adecuada?

–El problema es que es voluntaria siempre. Se fomenta algo con un complemento que se paga en el sueldo que son los sexenios y se consiguen certificando un mínimo de horas formativas, pero poco más. No debemos echar el peso en los maestros porque tenemos las horas del cole, todo el tiempo estamos con los niños. Si tengo una hora hago refuerzo o suplo a otro maestro y estamos todo el tiempo ocupados. La formación hay que hacerla fuera del tiempo destinado al trabajo, no en el de la escuela. Los profesores trabajamos en casa para preparar la clase, corregir... Se debería permitir que en el tiempo lectivo se pueda hacer formación del profesorado. Qué empresa que quiera progresar pone la formación de sus empleados voluntaria o que salga de su propio tiempo o voluntad por formarse. Hay muchos compañeros que se forman muchísimo, pero no todos tienen las mismas circunstancias. Es importante dotar de mejoras económicas al sistema educativo para permitir que haya más profesores y que se haga la formación dentro de los centros.