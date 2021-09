“No concibo mi profesión sin el vínculo a mi tierra”

Huelva es su gente y Xanty Elías es un onubense que hace gala de ello. El chef no solo ha llevado la gastronomía de Huelva a lo más alto alzándose con la primera estrella Michelin de la provincia, sino que ha sido el principal valedor de los productos de Huelva, haciéndolos brillar dentro y fuera de nuestras fronteras.

Xanty, que recientemente ha sido merecedor del Basque Culinary World Prize 2021 por incidir en la educación alimentaria de niños, a través de su iniciativa Los Niños se Comen el Futuro (impulsada por la Fundación Prenauta), ha abierto esta semana las puertas de su nuevo restaurante.

Finca Alfoliz, en Aljarque, un lugar con 10.000 m2 en plena naturaleza que cuenta con un restaurante enfocado a la brasa y la sostenibilidad. Un espacio abierto, adaptado a la realidad del momento y a las condiciones de la crisis sanitaria. “Queremos ofrecer libertad y espacio, además de una gastronomía sencilla, basada en la “buena cocina” y acorde a la situación económica actual”, cuenta. “La idea del proyecto nació en 2016 y desde entonces he tenido unas ganas locas de echarlo a andar”.

Como presidente de la Fundación Prenauta, apuesta por el turismo, la innovación y el emprendimiento en el sector de la restauración, pero sobre todo por promover la educación alimentaria de niños y niñas en edad escolar, convencido del poder que esto tiene para brindar mejores condiciones de salud, consumo consciente y cultura alrededor de la cocina.

–¿Cuál es la propuesta gastronómica que ofrece Finca Alfoliz a sus visitantes?

–Finca Alfoliz es un lugar vinculado y enamorado de la naturaleza. Está situada en Aljaraque, en el campo y queremos la fusión con él. Nuestra intención es que la gente se fije en los agricultores que tenemos en la provincia, los grandes productores de marisco y pescado y buscar el concepto de sostenibilidad a través de la buena cocina y del buen ambiente en un sitio único como es Finca Alfoliz.

–¿Qué productos se utilizarán en su cocina?

–Llevamos el producto de Huelva por bandera, yo no concibo otra forma de ver la gastronomía que no sea hablar de mi tierra, lo que conozco y lo que he vivido desde pequeño.

–¿Qué ha significado para usted haber ganado el Basque Culinary World Prize 2021?

–Desde la Fundación Prenauta lo hemos recibido con una gran alegría, ya que le dará un gran impulso al proyecto Los Niños se comen el Futuro. Nos emociona que la gente vea que nuestra propuesta educativa tiene relevancia a nivel mundial.

–¿En qué consiste este programa pionero de educación en cultura gastronómica?

–Este proyecto liderado desde la Fundación Prenauta, en Huelva, promueve una nueva generación de consumidores conscientes, que no solo beneficia a los jóvenes sino que con los años pudiera impactar a la sociedad en su conjunto. Este innovador programa, que ya ha sido galardonado nacional e internacionalmente, impulsa la asignatura transversal de la Cultura Gastronómica Solidaria como materia de educación en alimentación saludable en España.

De esta manera, niños y familiares toman conciencia de la importancia de los alimentos y del especial momento de compartir en torno a una mesa juntos, así como de la necesidad de cuidar nuestra salud recuperando el nivel de adherencia a una buena dieta mediterránea, mientras fomenta en ellos y ellas valores solidarios, y reduce la prevalencia de la obesidad infantil.

–¿Qué aprenderán en el colegio aquellos que reciban la asignatura?

–Aprenderán a alimentarse, a cocinar en convivencia y a compartir entre niños; a saber qué tipo de alimentos son reales y cuáles están excesivamente procesados; pero, sobre todo, aprenderán a relacionarse más con su propia familia, volviendo a entrar en las cocinas y a reencontrarse con sus padres y sus abuelos.

–¿Qué han visto en Los Niños se Comen el Futuro para otorgarle una distinción de esta envergadura?

–Creo que han sabido valorar que se trate de un proyecto 360º. No existe nadie que no participe en el proyecto que no obtenga un beneficio de una u otra manera. Ganan los niños, los profesores, los padres, la propia educación, la sociedad... incluso se gana en la parte de salud. Todo esto le da valor al mismo proyecto.

–¿Cómo es el escenario que se plantea a partir de ahora para el proyecto educativo?

–Queremos que la educación de primaria de España, que está compuesta por 4’8 millones de niños lleguen a tener la posibilidad de estudiar Cultura Gastronómica. Hemos estado impulsando este objetivo desde lo privado y lo que hace falta es que, de una vez por todas, las administraciones abran los ojos, dejen de mirar para otro lado y comience a dar los pasos necesarios para que esto sea una realidad. La parte política tiene que tener claro que esto es una prioridad dentro del ámbito educativo y sanitario.

–Yo creo que ya era hora de poder enseñar y continuar esa formación de alimentación saludable en los colegios para que los niños aprendan a comer en casa. Los niños se lo pasan muy bien con este boom de la cocina, también con conceptos como Masterchef y demás, que hacen que se sientan más protagonistas dentro de su propio colegio.

–Esto es algo que nace y se proyecta desde Huelva hacia fuera. Una iniciativa que coloca a nuestra provincia en el mapa internacional ¿Ha sido fácil?

–El hecho de salir de Huelva, más que restarnos credibilidad, no nos ha dado una gran relevancia. En Andalucía todavía nos cuesta abrirnos camino, pero yo siempre digo que si este proyecto hubiera nacido en Londres o en Bélgica o en Finlandia, habría sido distinto. Pese a todo, por suerte, estamos consiguiendo, poco a poco, cada vez más pasos y estamos trabajando para conseguir más y que esto, al final, no solo sea un éxito de la fundación, sino de la propia sociedad y del propio consumidor consciente que estamos creando.

–Toda una paradoja. Una iniciativa pionera que traspasa fronteras pero que surge en una tierra como Huelva, olvidada todavía para muchos, pero que es rica por un millón de productos de los que, además, usted hace gala allá por donde vas.

–Huelva es la despensa de Europa. Es una frase que tengo desde hace muchos años. Pero aquí tenemos que demostrar que, además de tener los productos que tenemos, somos capaces de liderar un movimiento hacia una alimentación saludable y consciente, con una gran demanda y que estará en auge, sin duda, en los próximos años.

–¿Cómo vendería fuera la gastronomía de Huelva?

–Como lo hago. Convirtiéndola en protagonista de mis platos. La gastronomía onubense siempre ha sido mi inspiración. Producimos una cantidad de productos únicos que tenemos que aprender a valorar para poder venderlos y proyectarlos. Muchas veces nosotros mismos no sabemos valorar lo que realmente tenemos.

–Un sabor de Huelva, un producto y un plato.

–Un sabor: el de la grasa del jamón ibérico de bellota, cuando se te queda pegado a la lengua. Un producto: su majestad la gamba blanca de Huelva y un plato, el típico de la tierra: chocos con habas.

–¿Le gustaría seguir desarrollando su carrera desde y para Huelva o se ve en un futuro lejos de aquí?

–Yo no concibo mi desarrollo personal ni profesional sin mi vínculo a mi tierra. Si algún día me fuera de mi tierra realmente nunca me iría. Me estaría desplazando o estaría por un tiempo fuera, pero mi tierra es parte de mí y yo soy parte de ella, por lo tanto seguiremos trabajando en el ahora y en el presente que es aquí.