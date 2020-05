“Si no se atiende la demanda del Condado se perderán 40.000 empleos”

Romualdo Macías asumió la presidencia de la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado tras la celebración de elecciones y la renovación de su junta directiva. Desde entonces, bajo el reto y la responsabilidad que supone el cargo, trabaja para seguir caminando en la senda marcada por los regantes.

–¿Cuál es la situación actual de la Plataforma después de la renovación de la junta directiva?

–Las elecciones se celebraron en octubre. Ha sido un proceso habitual dentro de cualquier organización que se mantiene viva y activa. Desde entonces venimos trabajando para lograr los objetivos que tenemos marcados desde que se creó la Plataforma en Defensa de los Regadíos en 2012: que los agricultores del Condado podamos regar con agua superficial y que no se produzcan situaciones injustas en materia de tierra.

–¿Qué actuaciones ha realizado?

–Lo primero que hicimos fue dividir a la junta directiva en comisiones de trabajo: agua, tierra y concesiones. Eso nos hace trabajar a la vez, con intensidad, en los tres temas que nos interesan y preocupan. Forman parte de ellas agricultores de cada uno de los cinco pueblos que están integrados en la Plataforma: Moguer, Lucena del Puerto, Bonares, Rociana del Condado y Almonte. Hemos mantenido reuniones con todas las administraciones (Junta de Andalucía, Gobierno central), la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) y partidos políticos, para que conocieran a la nueva directiva y poder actualizarles nuestras demandas en materia de tierra y agua. Además, internamente, y hasta que ha llegado la Covid-19, los miembros de la directiva nos hemos reunido para ponernos al día sobre las gestiones que íbamos realizando varias veces al mes.

–Con la renovación de la junta y su nombramiento ha quedado atrás una etapa de la Plataforma. ¿Se han superado las diferencias que surgieron con algunos regantes del Condado y Doñana? ¿Aglutina ahora todas las sensibilidades?

–La Plataforma celebró elecciones, como se celebran en todas las organizaciones, y se renovó su junta directiva. Creemos que eso suma, porque se incorporan personas nuevas, con ideas y puntos de vista diferentes. Esto nos enriquece como organización. La Plataforma está formada por más de 1.500 agricultores, cada uno aporta su experiencia y conocimiento. A la anterior directiva le tenemos que agradecer muchas cosas, los inicios siempre son difíciles y ellos supieron colocar a la Plataforma donde debía estar para que se oyeran las demandas de los agricultores. Nosotros hemos tomado el testigo y trabajaremos para seguir en la senda de la unión de los agricultores, de los pueblos, y aglutinando, como siempre, a todas las sensibilidades.

–¿Qué logros se han alcanzados hasta ahora?

–La Plataforma ha logrado que se hable de los problemas del Condado y que se planteen soluciones después de 30 años buscándolos. Consiguió la unión de los agricultores en una entidad junto a ayuntamientos, organizaciones y sindicatos. y que los problemas del Condado hayan salido a la calle en manifestaciones multitudinarias, dos en Huelva, dos en Sevilla y una tractorada en El Rocío. Hemos conseguido un trasvase de 4,99 hm3 de agua que, aunque no está aún completo, ha traído el agua superficial a muchos agricultores del Condado. Este trasvase conllevó la ejecución de una obra de 20,5 millones de euros para hacer llegar este agua superficial desde el la balsa de Lucena, donde empieza el trasvase, a las fincas. Hemos conseguido poner a todos los grupos políticos de acuerdo, primero en el Parlamento de Andalucía y luego en el Congreso y Senado, para aprobar otro trasvase de 14,99 hm3, del que esperamos que se siga avanzando y se trabaje en las infraestructuras que necesitamos. Además, que se diera salida, tras años de espera, al Plan Especial de los Regadíos de la Corona Norte de Doñana, que ha regularizado la situación de muchos agricultores. Aunque se debe seguir trabajando en el ámbito de la tierra para evitar determinadas situaciones injustas para los agricultores, conseguir el Plan como punto de partida, ya fue un logro.

–Después de tantos años de acciones en defensa de los regadíos del Condado, ¿en qué condiciones se encuentran los regantes?

–A ratos desmoralizados, no nos vamos a engañar. Existen temas que llevan encima de la mesa muchos años y no terminan de cerrarse. Como el trasvase de 4,99 hm3 al Condado, aprobado en 2008, del que se finalizaron las obras en 2015, y aún no recibimos agua para el 100 % de los beneficiarios. O como el trasvase de 14,99 hm3, del que sólo tenemos la ley aprobada por el Greso nacional.

–El trasvase de los 4,99 hectómetros ¿a cuántas hectáreas proporciona agua en la actualidad?

–El trasvase no se ha completado. Aún falta el agua para 318 hectáreas, 1,7 millones de m3 de agua superficial, que abastecerán a 112 agricultores y supondrán el cierre de más de 130 pozos. Necesitamos esa agua ya. Las temperaturas están subiendo, la fruta tiene un buen precio ahora y no se puede regar. Actualmente, este primer trasvase riega 496 hectáreas.

–¿Se han abandonado cultivos por éste u otro motivo?

–La falta de este agua está provocando que los agricultores levanten cultivos, aun estando en terreno calificado como de regadío, porque no tienen lo más importante: el agua. Hay un porcentaje de plantaciones que se han abandonado. Esto provoca una situación de desventaja entre los agricultores del Condado y los del resto de la provincia de Huelva.

–Hablemos de otro proyecto. El trasvase de los 20 hectómetros al Condado se aprobó en octubre de 2018. ¿Qué hace falta para que se lleve a cabo?

–Hace falta que se reúna su comisión técnica, que no está formalizada, y apruebe las concesiones. La provincia de Huelva tiene, a día de hoy, 600 m3 de agua embalsada y sólo consume 240 m3, no entendemos por qué se retrasa la activación de este trasvase (4,99 hm3, más 15,99 hm3), que es tan necesario para que una de las principales actividades económicas de la provincia de Huelva siga activa.

–¿La falta agua sigue siendo el principal problema?

–Falta agua, sí. La única posibilidad para que las tierras del Plan Especial de Regadíos de la Corona Norte de Doñana tengan agua superficial son los trasvases. Nuestro objetivo siempre ha sido que la agricultura trabaje al 100 % con agua superficial y para eso necesitamos que esa agua nos llegue.

–¿Quedan aún concesiones de agua pendientes?

–Están solicitadas las de las 318 hectáreas de El Fresno Guadalquivir y todas las de la Comunidad de Regantes del Condado de Huelva, unas 1.414 hectáreas en una primera fase, con unos 350 agricultores beneficiarios, y 780 hectáreas en la segunda fase, y unos 200 agricultores.

–La necesidad del desdoble del túnel de San Silvestre es una obviedad. Tiene el respaldo de todos los sectores económicos y sociales de Huelva pero ¿está lejos aún de ser una realidad?

–Creo que la Plataforma por el túnel de San Silvestre ha sabido poner esa necesidad del túnel, que es de todos los sectores productivos de la provincia de Huelva, no sólo del regadío, en primera línea. El túnel ha pasado de ser un gran desconocido a ser, como bien dice, una necesidad conocida por todos.Esperamos que cuando se termine de atender a lo urgente e importante, que es la salud de todos, golpeada por la Covid-19, se vuelva a activar este proyecto y la Junta de Andalucía tome su papel de líder en este proceso con el Gobierno central para hacerlo realidad.

–Para que los proyectos salgan adelante la financiación es fundamental. ¿No teme que con la crisis del coronavirus queden paralizados?

–En un primer momento pudimos tener ese miedo, pero ahora creemos que, con la crisis económica que vaticinan los expertos que vamos a vivir en los próximos meses por la situación provocada por el coronavirus, hay que cuidar a los sectores económicos que generan empleo y riqueza en la provincia de Huelva. Y nosotros somos uno de ellos. Si no atendemos las demandas del Condado perderemos 40.000 empleos directos, a los que hay que sumar los indirectos; los municipios se despoblarían; estaríamos echando a los más jóvenes. Apostemos por los sectores que generan actividad en la provincia, aumentando su PIB, colocándola entre una de las principales exportadoras de Andalucía.

–Se han cerrado numerosos pozos en el Condado. ¿En qué se ha traducido?

–El agricultor quiere trabajar con agua superficial y eso supone cerrar los pozos. Ese es el futuro del Condado: trabajar al 100 % con agua superficial y cerrar todos los pozos. Existe la idea generalizada de que todo pozo es ilegal y no es así. Existen pozos regularizados, con permiso de la administración para extraer agua. Se han cerrado casi 400, a los que hay que sumar los 130 que están pendientes de recibir el agua superficial en 318 hectáreas. Eso es precisamente lo que queremos los agricultores, ser respetuosos y compatibles con el entorno natural y tener agua superficial.

–¿Qué conclusiones saca de la aplicación del Plan de los Regadíos de la Corona Norte de Doñana?

–Una de cada tres fincas de cultivo del Condado sigue estando en riesgo y sigue habiendo injusticias en algunas situaciones relacionadas con la tierra, como la de los agricultores que en 2004 no plantaron por enfermedad o por no verlo viable esa campaña, que han perdido con el Plan Especial la calificación de regable para su tierra por la foto que tomaron para redactar el Plan. O los afectados por el Potad y la Ley del 92, que convierte en forestales tierras que siempre han sido agrícolas.

–¿Cómo está siendo la campaña de frutos rojos en el Condado? ¿Puede hacer un balance inicial?

–La campaña está siendo rara, diferente a las demás, y complicada. La Covi-19 ha provocado que mucha fruta se quede en el campo, se han cerrado mercados y la fruta no ha salido. Además, estamos cerrando otra campaña más con falta de agua y sin soluciones a la tierra. De nuevo, los agricultores del Condado nos hemos sentido abandonados y tratados de forma diferente al resto de agricultores de la provincia de Huelva. Estamos doblemente afectados.

–¿Está asegurado el futuro de los regadíos?

–Si estuviera asegurado esta Plataforma no existiría. Ojalá pudiéramos decir mañana que la Plataforma en Defensa de los Regadíos cesa su actividad porque ha conseguido sus objetivos de agua y de tierra. Pero a día de hoy no es así y el futuro de los regadíos no está claro, porque hay muchos proyectos en stand by.

Nota: Esta entrevista se ha realizado mediante un cuestionario y las fotografías las ha enviado el entrevistado para garantizar la seguridad y medidas de protección necesarias por la Covid-19