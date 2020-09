Juan Zapata: "Se volverá a viajar como lo hacíamos antes"

Llega a la presidencia de la Federación Andaluza de Hoteles y Alojamientos Turísticos en el que puede ser el peor momento de la historia del sector. El coronavirus ha azotado con fuerza al ámbito hotelero. Tras una primavera perdidas y apenas dos meses y medio de una temporada estival atípica, Juan Zapata, cuenta la “dramática” situación del sector en la provincia de Huelva. Con la pérdida de 56.000 viajeros en julio y la caída de la facturación, cree que puede que haya hoteles que incluso se hayan arrepentido de abrir sus puertas este año. Reivindica, entre otras cuestiones, que los Ertes se alarguen como mínimo hasta la primavera del año que viene.

-Llega a la presidencia del Fahat en el que puede ser el peor momento turístico de la historia, ¿con qué actitud coge el cargo?

Con la actitud de sumar. Efectivamente es uno de los peores momentos, diría que es el peor momento para nuestro sector por lo menos de la historia moderna o de los últimos 25 años. Llego al cargo con la actitud de buscar soluciones. De que sea un organismo en el que con la colaboración de todos los miembros -las asociaciones de las ocho provincias andaluzas- seamos capaces de articular un discurso y de articular una estrategia para que ante las Administraciones podamos solicitar todo aquello que creamos pertinente. Tanto desde el punto de vista de legislación, o de ayudas.

-Cuando toda la planificación de la temporada alta se viene abajo, como ha ocurrido con el coronavirus, ¿qué es lo primero que se hace?

Lo primero que se hace es ponerse uno en modo coraza, es decir, ver un poco cuál es la situación real e intentar asegurar los ingresos que se puedan, reducir los gastos y buscar soluciones. Por ejemplo, con el tema de los Ertes que se prolonguen en el tiempo por lo menos hasta la temporada que viene, que podamos vislumbrar un regreso, ya no digo normal sino a que haya un mínimo de actividad y perspectiva ingresos y que el negocio se pueda llevar a cabo. En eso estamos.

-¿Piensa que volveremos a viajar como lo hacíamos antes o habrá algo que ha cambiado ya para siempre?

Creo que se volverá a viajar como lo hacíamos antes. Quizá algunas prácticas de seguridad y algunas medidas que nos hemos obligado a llevar a cabo pues vengan para quedarse porque han sido positivas y transmiten seguridad. Pero creo que las aguas irán volviendo a su cauce poco a poco. Hay que tener en cuenta que nosotros veníamos del punto máximo que jamás habíamos estado, con situaciones de ocupación y rentabilidad muy óptimas. Eso va a tardar tiempo en volver. Todo son ciclos. Volverán aunque no creo que sea a corto plazo. Pero bueno sí vislumbro que se volverá a poder realizar una actividad normal dentro de unos márgenes razonables.

-Se ha pasado del mejor año de la historia al peor.

Sin duda, ese es un hecho indiscutible.

-Imagino que la forma en la que se trabajó para llegar a lo que se consiguió el año pasado es una pista clara para seguir trabajando en esa línea. Aunque los geles hidroalcohólicos hayan llegado para quedarse.

Efectivamente, prácticas de protocolos de limpieza... protocolos interesantes de mantener. Hacer las cosas para llegar a los niveles que estábamos está demostrado que sabemos hacerlas y que podemos. Eso se basa en una buena promoción, en una buena conectividad que permita llegar al potencial cliente, y en ofrecer una buena oferta, en tener un buen producto y tener un buen servicio. Eso ha quedado demostrado que sabemos hacerlo. Para poner todo eso es marcha hace falta que las empresas volvamos a tener una cierta solidez económica, que podamos volver a seguir invirtiendo y renovando nuestra planta, tanto en cuestiones tecnológicas como de infraestructuras, y que luego las Administraciones sigan sumando con una buena promoción del destino y buenas oportunidades de conectividad del destino.

-¿Cuáles son sus objetivos a corto plazo a cargo del Fahat?

Tenemos que unificar un criterio y mensaje, que es bien fácil, y que entienda la sociedad en general que el sector turístico, y en particular el sector hotelero, está en una situación dramática, muy crítica. Los hoteles de la parte vacacional -sol y playa- estamos finalizando nuestra temporada, que hemos podido hacer una temporada de dos meses y medio. El 100% de la planta hotelera no ha podido abrir sus puertas. Dentro del 80% que hemos podido comenzar la actividad hemos tenido una temporada muy corta y encima ha sido regular tirando a mala. Julio y agosto con una caída de la facturación por encima del 50%. Nuestra obligación es transmitir ese mensaje de absoluto dramatismo. Hay muchas empresas que vamos a comenzar a estar en verdaderas dificultades para sobrevivir, con lo que ello conlleva: generación de riqueza y creación de empleo. Por otro lado, queremos ser interlocutores con la Administración. Nosotros en concreto, con la Administración autonómica.

-Se antoja complicado haya una vacuna para todos los ciudadanos antes del verano. Otra temporada estival como la de este año, ¿que significaría?

El hundimiento. No queda sector. Es muy fácil de explicar. No sé qué sector o empresa es capaz de aguantar con una tercera parte de sus ingresos habituales. Y más cuando se genera una serie de gastos estructurales que no se están atendiendo y uno de ellos, que es otra de nuestra reivindicaciones, es que qué pasa con el tema del IBI y los impuestos locales. Es un tema que ni se ha tocado y es una carga muy importante para cualquier hotel. Otra temporada de dos meses y medio con un 70% menos de los ingresos pues estaríamos abocados a la desaparición de gran parte del sector.

-En julio se han perdido más de 56.000 viajeros de Huelva, ¿se han cubierto gastos o hay hoteles que han perdido dinero?

Las cuentas de resultados son anuales. Para perder dinero nadie abre las puertas y afortunadamente tampoco estamos obligados a abrirlas. En julio algo se habrá cubierto, mucho menos de lo que es habitual y de lo que hubiéramos deseado. Y en agosto algo se habrá cubierto. Pero es que está enero, febrero, marzo.. y el resto de meses del año. Cuando se producen gastos, que hay pagar contratos eléctricos, de suministros, IBI, seguros... el tema de personal, puntualmente, ha estado hasta la fecha cubierto por los Erte, que solicitamos que se prorroguen como mínimo hasta abril del próximo año. Pero claro, en el conjunto del ejercicio 2020 creo que no puede haber ningún hotel, ninguna empresa hotelera en Huelva, que vaya a dar beneficios.

-¿Cree que hay hoteles que se han arrepentido de abrir?

Puede ser. Ha sido una temporada muy corta y a todo el mundo no le ha ido igual. Hombre, es generalizar pero ya digo que las circunstancias han estado muy flojas. En el mes de julio los hoteles están acostumbrados a hacer por encima de un 75% de ocupación. ¿Qué es lo que pasa? que en un hotel para abrir la puerta te hace falta un número de gente, te da igual que haya 100 habitaciones o ninguna. Claro, esos costes mínimos y estructurales con un 40% de ocupación cuesta mantenerlo. Vuelvo a insistir, la situación es muy complicada y ese es el mensaje que tiene que captar la sociedad. La situación hotelera en particular y turístico en general y todo lo que arrastra al sector es muy complicada, y que cada uno saque sus conclusiones. Y ya no es una cuestión sanitaria, es una cuestión económica.

-Una de las reivindicaciones histórica son las infraestructuras de comunicación. Si hubiesen existido, ¿cree que los datos de este verano serían mejores?

No. Evidentemente no vamos a perderle la cara a ese tema de reivindicación de las infraestructuras en Huelva. Es una cosa que está ahí pero mezclarlo con este análisis es complicado. Este año ha sido malo para todo el mundo. Tenemos destinos con infinitamente mejores infraestructuras que las que tenemos aquí y tampoco es que hayan estado manifiestamente mejores que nosotros. Esto no quita que sea una eterna reivindicación. Los datos de este año han sido por una confluencia de cosas, evidentemente la principal provocada por la crisis sanitaria del coronavirus, y agravada por errores importantes que se han cometido como la deficiente planificación promocional del destino.

-El Círculo Empresarial de Turismo señaló que el precio medio de las habitaciones en Huelva había caído un 20%. Aun así hay gente que dice que Huelva sigue siendo caro para viajar, ¿qué opinión tiene al respecto?

No estoy de acuerdo. Huelva tiene un abanico amplísimo de ofertas, desde lo caro hasta lo barato. Probablemente podamos decir que podemos tener cabida en el segmento, llamémosle, caro y en el segmento barato. ¿Por qué estamos en el segmento caro? Porque tenemos productos, planta hotelera y sitios que son de primer nivel como casi diría que no hay en ningún otro lado de Andalucía. Por calidad, años de funcionamiento y demás aspectos. Lo caro y lo barato es relativo. También tenemos muchos campings maravillosos y hay magníficos hoteles que trabajan con unos precios más competitivos. No considero que Huelva sea un destino caro.

-El turismo internacional no es uno de los fuertes onubenses en verano, pero sí en unos meses con el segmento del golf, ¿cuánto daño va a hacer el coronavirus? ¿cómo lo ve?

La temporada de golf la veo muerta. Lo que podamos rascar, afortunadamente por la particular de Huelva, lo que nos pueda entrar por Faro, que sí que está abierta la frontera. Pero la temporada está muerta, se ha acabado el pastel. No hay nada de qué hablar hasta la primavera del año que viene, que tampoco lo tenemos nada claro. Ten en cuenta que la Semana Santa del año que viene cae también muy temprana. Tiene que cambiar mucho el panorama. El análisis con los datos a día de hoy es totalmente desolador. Esperemos que la cosa mejore.

-¿Y el Imserso?

No sabemos si va haber a día de hoy. Esa es otra, aquí en la última parte del otoño y la temprana primavera era un elemento importante para determinados establecimientos del destino Huelva. Que haya Imserso es otra de las cosas que solicitamos, no es que sólo lo haya sino que sea generalizado, abierto, transparente y flexible.

-Sin ferias turísticas a la vista, ¿cómo promocionamos el destino?

Promocionar es comunicar. Así que comunicar lo mejor posible y lo más directamente posible a los segmentos que quieres que le llegue el mensaje. Y para eso hay medios de comunicación, se nos abre la puerta maravillosa y magnífica de las redes sociales.