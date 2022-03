“Estamos en el mejor momento de la historia de la Semana Santa de Huelva”

Ya es difícil cuadrar un rato de charla con el presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías de Huelva. En plena Cuaresma la agenda de actos de Antonio González se aprieta más que nunca, y más después de dos años sin Semana Santa. La entrevista llega justo después de una reunión del Cecop para poner encima de la mesa la seguridad que habrá en las calles de la capital. En esta tiempo de pandemia, la obra social de las hermandades ha crecido, el trabajo patrimonial también y el Consejo tiene nuevos Estatutos.

–Y llegó la Cuaresma, y se acerca una Semana Santa que sí se va a celebrar. Quién lo diría.

–Afortunadamente a la tercera va la vencida. Este año es distinto, incluso hasta el olor en las calles es diferente. Y la alegría. Hemos pasado dos Semana Santas muy malas, una confinada y la otra, estuvo muy bonita y muy bien, pero fue una Semana Santa que ninguno de los cofrades queremos. La que queremos es la habitual, nuestras imágenes por la calle y dando testimonio de fe a todo el mundo.

–La pandemia ha traído todo lo malo que no queríamos, pero ha sido un tiempo en el que las hermandades han sido más hermandades que nunca.

–Por supuesto. No hemos sido cofradía pero hemos sido hermandad, y eso se ha notado. En el 2020 repartieron las hermandades 60 millones de las antiguas pesetas en obras de caridad, que se dice pronto, en una pandemia que hemos sufrido y padecido todos.

–Estuvieron ahí, fueron de las primeras que se pusieron a hacer mascarillas.

–Acudimos a todo. Alimentos, necesidades, pago de recibos, compañía, luz, butano, medicinas, gafas.. de todo. Y seguimos. Las hermandades continúan haciendo sus obras caritativas, lo que pasa que nosotros a eso no le damos valor porque como estamos acostumbrados a hacerlo entra dentro de una dinámica y lo hacemos porque nos sentimos obligados, por nosotros mismos, a hacerlo. Es una obligación moral que tenemos los cofrades. Las hermandades se han creado para muchas cosas y una de ellas es para ayudar al prójimo y a todo el que lo necesite. Las hermandades hacen muchas obras caritativas que la mayoría de gente ni se enteran.

–¿Cree que mucha gente ha descubierto, en pandemia, este aspecto de las hermandades?

–Es cierto, lleva toda la razón. Sí. Esto ha ayudado a que la gente nos conozca más todavía y a que sepa valorar la labor que hacemos los cofrades y la gente de las hermandades. La gente se ha dado cuenta de que hemos dejado atrás todo menos las obras caritativas y ayudar al prójimo. Y eso es muy importante.

–¿Qué papel juega la fe a la hora de hacer frente a las desgracias?

–La fe es la bandera que llevamos todos. Somos creyentes, hombre de fe y eso nos mueve a servir a los demás y a ayudar al prójimo. Y a hacer todo lo que podamos por hacer felices a la gente. Y luego, además, sacamos unas imágenes a la calle para hacer protestación pública de fe por todas las calles de Huelva, y que la gente que no se acercan a las iglesias, puedan ver a nuestras imágenes por la calle. Rezarle, pedirle, hablarle y todas esas cosas que hacemos los cristianos.

–¿Cree que este año habrá más gente en la calle en Semana Santa?

–Estoy convencido de que sí. Este año hay muchísimas ganas. Hay mucha gente que le gusta la Semana Santa y que está deseando de que llegue el Viernes de Dolores y que salga la Virgen de Los Dolores, que salga el Prado, que llegue el Sábado de Pasión y que salga la Bendición y el Cristo de Vera Cruz, y que llegue el Domingo de Ramos y ese San Pedro se vuelva loca.

–¿Descarta que la pandemia o el miedo al contagio vaya a afectar de alguna manera a la ciudadanía? ¿O por el tema de las aglomeraciones?

–Aglomeraciones hay todos los días en todos los sitios. El que tenga un poco de miedo, y el miedo es libre, puede usar su mascarilla y no hay ningún problema. Pero restricciones no hay ninguna, y cada día vamos a mejor. Las cifras siguen bajando. Pero bueno, tampoco hay que perderle la cara y tampoco se pueden bajar los brazos. Nosotros vamos a tomar todas las precauciones posibles, desde el cortejo de hermanos, debajo de los pasos... vamos a seguir siendo tremendamente escrupulosos.

–En la Tertulia Cofrade El Aguaó de esta semana, el delegado de Hermandades del Obispado de Huelva, Andrés Vázquez, expuso que veía más gente ahora en los cultos que antes de la pandemia, ¿a qué se debe?

–Pienso que la gente ha estado falta de muchísimas cosas. Y en el momento que se le ha dado normalidad, y que ya podemos ir con tranquilidad por la calle, pienso que la gente es agradecida. Creo que hemos rezado muchísimo y que hemos pedido mucho en los meses que hemos estado en casa. Y ahora tenemos la oportunidad de asistir a nuestras funciones principales, ir a ver a nuestros titulares, y darles las gracias por todo lo que hemos conseguido. Y porque, además, hay ganas, hay ganas de todo. No solamente de sacar los pasos a la calle, sino de participar en los actos.

–Ha habido un parón de procesiones pero lo que sí ha continuado el trabajo patrimonial. Hasta tal punto de que hay estrenos tan importantes como un misterio y un palio en El Perdón.

–Sí, ha habido dos cosas que no se han dejado. Una son las obras caritativas. Y el enriquecimiento del patrimonio de cada hermandad, que en definitiva es de la Semana Santa y de Huelva. En los últimos 8-10 años las hermandades han hecho cosas increíbles. Nunca había ocurrido lo que está ocurriendo ahora. Nunca se habían tenido tres proyectos de túnicas, dos proyectos de palio, tres proyectos de paso nuevo... es decir, es increíble la cantidad de estrenos: mantos, sayas, varales de plata... La verdad que eso se ha notado en años muy difíciles donde no ha habido mucha entrada de dinero. Y sin olvidarnos de las obras caritativas. Eso tiene un mérito increíble.

–¿Estamos en una época dorada de la Semana Santa de Huelva?

–Estamos en el mejor momento de la Semana Santa de Huelva en toda su historia. Sin lugar a dudas. La Semana Santa de Huelva está ahora mismo en un nivel muy alto, donde seguramente es la envidia de muchas. Una Semana Santa con muchísimos atractivos y no tiene que envidiarle a ninguna otra. Huelva tiene una Semana Santa muy buena, muy bonita y cómoda.

–Aunque ya se haya hablado, con el corazón en la mano, ¿hasta qué punto va a ser flexible el Consejo para que este año no se quede una cofradía en el templo debido a la lluvia?

–Hasta donde nos dejen. Hasta ahí vamos a ser flexibles. Hasta el límite. Hasta que nos digan “esto no puede ser”. Si no puede ser no puede ser. Creo que estamos en deuda con las hermandades. Entonces, ¿qué clase de persona sería yo si me aferro y me ajusto al protocolo de lluvia ordinario de todos los años? Creo, sinceramente, que no sería una buena persona. Si por culpa de ese protocolo de lluvia hay una hermandad que se tiene que quedar en casa por diez minutos, por media hora... yo me sentiría muy mal este año. Entonces, a momentos extraordinarios, soluciones extraordinarias. Entonces, vamos a ser más flexibles y tratar por todos los medios de ayudar, en vez de poner pegas y vamos a abrir esa puerta a la esperanza y a la posibilidad a que se haga algo distinto a lo que se hace todos los años. Y luego la puerta, que la quitamos, que no es que la dejemos abierto, pues luego esa puerta la puede pasar el que quiera. Evidentemente, sin tomar unas medidas drásticas, que no nos vamos a volver locos. Ya que no solamente depende de nosotros, dependemos también de la Policía.. de todo. Hoy –en relación al viernes– nos hemos reunido con la Policía y, evidentemente hay que saber las necesidades y las deficiencias que hay en la ciudad. Pero bueno, todo el mundo vamos a hacer un esfuerzo y yo tengo que agradecerlo públicamente. Tengo que agradecer públicamente a todos los estamentos de la ciudad, empezando por el Ayuntamiento; no tengo palabras para reconocer mi agradecimiento porque son todo facilidades, desde todos los estamentos del Ayuntamiento, empezando por el alcalde.

–En esa reunión imagino que se habrá puesto encima de la mesa la posibilidad de que haya prórrogas de X horas.

–Sí, tendremos que ajustarnos. Ellos son conscientes de que hay unos horarios y turnos, de que la Policía son personas humanas. Se van a hacer unos esfuerzos y también tendremos que hacer un esfuerzo las hermandades, que si salimos tres horas más tarde tendremos que recortar alguna calle con idea de no recogernos muchísimo más tarde de la hora prevista, es decir, vamos a intentar por todos los medios de que si una Hermandad tiene que retrasarse que luego la hora de recogida no supere la hora del tiempo que tenía establecido.

–El Sábado de Pasión vuelve la Legión. Ya casi se ha convertido en un baluarte de la semana.

–La verdad es que sí, y es increíble la respuesta que da la gente. Está todo el mundo deseando que venga. Me parece maravilloso que hayamos unido el Viernes de Dolores con el Sábado de Pasión y luego ya la Semana Santa, es decir, hay una continuidad.

–En este tiempo sin procesiones, por fin se han aprobado los Estatutos.

–Eso ha sido un logro. La verdad que nos hemos quitado un peso de encima, era un desgaste increíble. Yo como presidente lo he presentado 6 o 7 veces en estos 9 años. Y al final hemos podido aprobarlo. La verdad que ha sido muy importante el esfuerzo que han hecho los hermanos mayores.

–Una de las grandes novedades es la entrada del Resucitado.

–Una de las grandes novedades es la entrada del Resucitado, todavía no ha entrado pero entrará muy pronto en el Consejo.

–¿Veremos a la cofradía algún día por el centro de Huelva?

–Al centro pueden venir cuando quieran.

–Con la presencia de los palcos de la Carrera Oficial.

–No, eso es imposible. El Sábado Santo no hay Semana Santa y el lunes por la mañana tienen que estar desmontados todos los palcos. A mí el Ayuntamiento me cede el poder circular por la calle, ese espacio de la ciudad. Además no nos cobra nada por la ocupación de las calles pero nosotros firmamos un convenio y hay una contrapartida en el cual tenemos que dejar liberado el espacio. Yo no puedo desmontar una Carrera Oficial entre lunes y martes con todos los coches pasando y con toda la vida cotidiana. Pero yo creo que, de momento, lo que ellos deben plantearse ahora es una consolidación fuerte de lo que es la Hermandad, que crezca y que esté preparada para luego afrontar otras cosas en el futuro. Pero, de momento, lo que tienen ellos es hacerse muy fuertes en su barrio.

–En los Estatutos también aparece que la cofradía que procesione sola en un día tiene la opción de no pasar por Carrera Oficial a cambio de no percibir su parte de los palcos. ¿Qué va a hacer el Nazareno este año?

–Pasar por Carrera Oficial.

–¿Veremos algún día cinco cofradías en la calle?

–Seguro, claro. Todavía no, pero lo vamos a tener. Porque el Prado está dentro del Consejo y ahora sale el Viernes de Dolores.