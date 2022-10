Antonio Gemio: "Hay que considerar como un auténtico héroe al comerciante"

Agarra la bandera de los comerciantes con el corazón. Defiende a su sector en cualquier plaza. Y mira los problemas siempre de frente. No se esconde ante ninguna cuestión y responde con contundencia. Antonio Gemio es el presidente de los comerciantes onubense. Es la voz de miles de puestos de trabaja. De miles de familias que comen del comercio de barrio, del de proximidad. Del de toda la vida. Del que siempre lucha porque siempre tiene obstáculos.

-En Julio de 2019 tuvimos otra entrevista en la que se dieron varios titulares. Uno de ellos fue: "El problema es que la Junta no nos recibe". Eran los primeros meses de ese nuevo Gobierno andaluz. Ha pasado mucho tiempo, ¿la Junta ha recibido al pequeño comercio?

-El problema que había hace cuatro años era que Comercio lo llevaba Ciudadanos, con el consejero Rogelio Velasco; es verdad que eso fue al principio y en estos años que ha estado este partido político y este consejero no se ha recibido al pequeño comercio. No solamente eso, sino que se han creado leyes por parte de la Junta de Andalucía que lo que han hecho es empeorar el pequeño comercio. No sabemos los motivos por los que se decide apoyar otros formatos comerciales antes que al pequeño comercio. Se cargaron subvenciones, pasamos de 10 a 16 domingos y festivos las aperturas para las grandes superficies... Con todas las leyes se perjudicó al pequeño comercio. Es verdad que ahora entra una nueva Junta de Andalucía, ahora Comercio pertenece al PP y tenemos el firme compromiso de retomar las negociaciones y empezar a trabajar. A día de hoy estamos esperando a que se nos reciba, pero tenemos el compromiso de los dirigentes tanto de Huelva como de la propia Junta de Andalucía que vamos a trabajar por y para el pequeño comercio.

-El segundo titular de aquella entrevista era: "Ahora mismo estamos abandonados por la Junta". Se puede decir que ahora ha cambiado un poco.

-Han cambiado las intenciones. Ahora hay que ver el resultado. De momento las intenciones son buenas, el hecho de que nos vamos a reunir, vamos a hablar y vamos a trabajar. Después, el titular lo dirá el paso del tiempo. A ver si se empiezan a tratar de una vez por todas los asuntos que le afectan al pequeño comercio, eso es fundamental.

-La principal bandera de reivindicación será la eliminación de la liberalización de las rebajas.

-Sí. Pero el titular más importante que se podría sacar de cara a que nos podamos reunir con la Junta, incluso con el Gobierno central y demás, es muy sencillo, es que se empiece de una vez por todas a respetar al comercio de barrio. Desde el 2008 por las diferentes administraciones, central y autonómica, lo que hay es una falta de respeto hacia el pequeño comercio, es decir, se nos tiene únicamente para pagar nuestros impuestos, que, por cierto, cada día son más gravosos para una empresa. Hay subsectores dentro del sector del comercio que lo están pasando muy mal, muy mal. Y, evidentemente, todo viene porque se toman decisiones políticas que afectan bastante al pequeño comercio, que no se paran a pensar que se tienen que reunir con nosotros, con la patronal del comercio, a nivel andaluz y a nivel de Huelva, para que nosotros digamos cuáles son los fallos y por dónde tenemos que empezar a trabajar.

-¿Y por dónde hay que empezar a trabajar?

-Por ejemplo, intentar retomar el tema de las rebajas. El protocolo que teníamos de rebajas se destruyó en 2012. Esa es la principal bandera. También, en el tema de los festivos, es decir, 15 al año es un cáncer para el pequeño comercio. Nosotros no tenemos ni cualidades económicas ni nada para poder acceder a 15 domingos. Porque además de esos 15, las grandes superficies cuando hacen dinero son 4, es decir que con 4 domingos al año sería suficiente.

-Siguen pasando los años, y la tristeza de pasear por el centro de Huelva y ver locales cerrados está ahí, ¿Qué es lo que ocurre?

-Es muy sencillo. Es que cada día es más difícil tener un pequeño comercio. Hoy en día el que es comerciante hay que considerarlo como un auténtico héroe. Es decir, con las circunstancias que se están dando tanto a nivel nacional como a nivel autonómico es muy difícil mantener un negocio. Ahora mismo está la inflación. Hay muchos comerciantes que si su proveedor le ha subido un 10%, al cliente no se lo sube a un 10% sino a un 4 o un 5, porque ahora mismo es muy difícil mantener abierto un pequeño comercio cara al público. Estamos bombardeados por el tema de internet, con el tema de las grandes superficies...

-Imagino que otra de las cuestiones de que haya locales cerrados es el alto precio de los alquileres. ¿Se ha pedido ayuda o apoyo al Ayuntamiento para intentar solucionar esto? Que se medie de alguna forma.

-Desde la Mesa del Comercio se han hecho varias iniciativas, pero el problema que nos encontramos es que eso es una propiedad privada, que está perfectamente regulada por la Constitución. Hemos instado a los propietarios de los comercios que están cerrados que por lo menos adecenten, para que los turistas y los mismo onubenses cuando paseemos, en vez de ver el comercio cerrado pues que pongan un vinilo con cosas de Huelva y dé otra imagen.

-¿Cuáles son las principales reivindicaciones a la Concejalía de Comercio?

-Que se siga entoldando el centro, que se está haciendo; que tengamos un hilo directo, que lo tenemos casi a diario, tanto con la concejala como con los técnicos; y después le pedimos una App, que la tenemos, que es Huelva Comercio Capital; los premios al comercio; y que siga apostando por el comercio de barrio. El comercio de barrio incluye también a los mercados tanto al de San Sebastián como al del Carmen. Ahora mismo la principal reivindicación que le podemos trasladar al Ayuntamiento es que vuelquen más dinero a la Concejalía de Comercio para que se puedan hace más cosas. Todo lo que el comerciante proyecta en esta ciudad se convierte en éxito porque es dinamizar y darle vida a la ciudad.

-Uno de vuestros aplausos es que el mismo día sea el Black Friday y el alumbrado de Navidad. ¿Se puede cuantificar de alguna forma lo que supone esto para el pequeño comercio?

-Aunque parezca mentira, yo hace cinco años cuando se dio la cifra no terminaba de creérmelo, con el tiempo me lo he terminado de creer porque son muchas personas las que intervienen y que nos dicen lo mismo. El Black Friday se calcula que puede ser un 40% de lo que vendemos después en navidades. El 40% se hace en esa semana.

-Una de las novedades que se ha dado este año ha sido la Fiesta del Comercio. Hubo un lleno en las calles. ¿También en las cajas registradoras?

-También. Cada vez que el consumidor sale a la calle alentado por cualquier actividad, el haber movimiento en la calle... no es lo mismo que estén paseando 10 personas a que estén paseando 100. Cada vez que se hace algo en el centro, en Isla Chica o La Merced... el comercio lo repercute, si no en el mismo día, en los días siguientes.

-El jueves se entregaron en el Ayuntamiento de Huelva los Premios al Comercio, ¿Qué supone este galardón para un comerciante?

-Todo. Le estás reconociendo su labor. Por ejemplo, uno de los premiados tiene 88 años y sigue todavía en su comercio y él decía en su discurso que el trabajo es salud. Que a esa persona, un día el Ayuntamiento de sus ciudad, donde él paga sus impuestos, le reconozca su labor que ha creado durante 88 años, imagínate para él. Eso es importantísimo.

-Estamos inmersos en la peatonalización del centro de Huelva. ¿De qué manera va a influir al comercio?

-Bastante. Siempre decimos que se nos informe antes qué calles se van a peatonalizar por si podemos decir al Ayuntamiento cualquier cuestión. Este lunes, viene el Ayuntamiento a la sede de la FOE a explicarnos la peatonalización de las diferentes calles como Gravina, Plus Ultra... A partir de ahí, una peatonalización siempre es positiva para el comercio. Vamos a un modelo de ciudad completamente diferente, no de ciudad, de Europa, del mundo. Es decir, que cada día tengamos que coger menos el coche y demás. Sí que es verdad que detrás de cada peatonalización hay trabajo previo hecho por el Ayuntamiento y comerciantes para ver dónde se va a aparcar una vez que se peatonalice la calle, hay comercios que le afecta más que a otros... a todo vamos buscando soluciones. Lo importante es que cuando se acomete una peatonalización como esta es que el Ayuntamiento quiera trabajar con los comerciantes, y hasta día de hoy se trabaja con el Ayuntamiento.

-Plan Estratégico del Comercio: ¿Cómo va?, ¿Qué queda por hacer?

-Eso es del Ayuntamiento, de la Concejalía de Comercio. Creo que está a punto de terminar, o prácticamente ya está terminado, y esperando que la Concejalía nos lo presente y después a la opinión pública.

-Algunos de los comercios que han abierto tras la irrupción de la pandemia dicen que son nichos de mercado que no existían en la capital. ¿Qué le queda a Huelva comercialmente?

-Si se fija, son nuevas modalidades que se van incorporando. En el discurso que di este jueves en los Premios al Comercio es que el comerciante de Huelva siempre está a la última, es decir, los comercios que van a saliendo nuevos se van adaptando.