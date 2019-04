Cuenta que tiene el compromiso de dedicarse plenamente a la actividad política mientras que dure su cometido. El cabeza de lista de Unidas Podemos por Huelva también asegura que ha salido de una “comodidad vital” para entrar en un terreno que requiere “sacrificio”.

–Después del descenso de votos en las elecciones andaluzas por parte de Adelante Andalucía con respecto a las previsiones, ¿cómo se trabaja para recuperar la confianza de la ciudadanía?

–Creo que tenemos un gran trabajo por delante. En las calles estamos notando una recuperación de ilusión por parte de mucha gente y además la candidatura que encabezo ha conseguido reilusionar a militantes y gente del partido. Vamos a dar una buena sensación a pesar que las encuestas siempre dicen que estamos muertos o que nos estamos hundiendo.

–Podemos e IU por separado en 2015 lograron 11.037 votos más en Huelva que en las generales de 2016 con la unión de los dos. Este año vuelven a la misma fórmula, ¿por qué piensa que esta vez les va a salir bien la jugada política?

–La fórmula que hemos escogido parte de la necesidad del marco de la unidad. El hecho que se bajara en votos en las de 2016 creo que tiene más que ver con la poca distancia entre las elecciones que realmente por el hecho que haya sido por la unidad.

–Están haciendo hincapié en explicar a la ciudadanía la Ley de D’hont para centralizar el voto de izquierdas en Unidad Podemos, ¿tiene miedo de perder el escaño que tiene por Huelva?

–Voy a ser claro. El sistema D’hont lo que hace es que cada provincia tenga sus propias elecciones. Huelva elige cinco diputados. Por ejemplo, la encuesta del CIS que nos da el escaño también dice que el PSOE ha tocado techo en ese sentido. Por muchos votos que acumule más de los que obtuvo en las anteriores elecciones no se va a traducir en más escaños. En cambio si esos votos es a costa de perderlos por parte de UP sí se puede traducir en una pérdida de escaños a favor de la derecha. Si nosotros no lo sacamos no es porque el PSOE vaya a sacar uno más sino porque lo va a sacar Vox o el PP.

–¿Pero remarcar tanto en la explicación del sistema es por miedo a que pierda el sillón?

–Se traduce más por la caída que están teniendo otros partidos y especialmente el PP. Creo que Cs puede tener un escaño asegurado en detrimento del que haya perdido el PP, que antes tenía 2, pero creo que la caída del PP está siendo tan grande que puede hacer crecer mucho a otras formaciones como Vox y pueda obtener un escaño. Por eso estamos siendo muy explicativos para que aquellas personas que quieren frenar a la derecha en el Gobierno. Estamos explicando que votar al PSOE en Huelva no se va a traducir en frenar a las 3 derechas porque el PSOE aquí ya ha tocado techo. En cambio el voto para frenar a la derecha es votar a UP para que nosotros tengamos asegurado ese escaño.

–¿Con quién pactaría UP en el Congreso?

–Pablo Iglesias ha sido muy claro desde las anteriores elecciones. El bipartidismo se ha terminado y los bloques de Gobierno en solitario también. Estamos ante tres escenarios. Uno de las tres derechas como ya se ha visto en Andalucía. Otro con PSOE y Cs, que sería un bloque que nosotros llamamos inmovilista, y luego un Gobierno por el que nosotros apostamos que es de UP y el PSOE, que sea valiente y que dé un horizonte nuevo al país.

–Desde Unidas Podemos defienden por un modelo ferroviario para Huelva de Cercanías y Media Distancia de calidad, ¿realmente piensa que la mayoría de los onubenses no quiere que el AVE llegue hasta la capital?

–No es que pensemos que la mayoría quiera o no quiera sino que se ha estado engañando a la gente por parte de los partidos tradicionales. Desde el año 1991 se está prometiendo el AVE y solo se acuerdan cuando son las elecciones generales. No olvidemos que el AVE supone el 70% de lo que cuestan las inversiones ferroviarias en el país y solo el 4% de los pasajeros de trenes en España. Pensamos que hay soluciones mucho más efectivas medioambientalmente, económicamente y prácticas para la población más allá del AVE, como es el Media Distancia, que no supone una diferencia de velocidad muy significativa. Y es que el problema de la velocidad a Sevilla es más el trazado que la velocidad que coja el tren.

–Si llega a Madrid sustituiría a Isabel Franco, que el número de propuestas que hizo por Huelva durante su etapa dejó mucho que desear, ¿qué va a hacer para revertir esta situación?

–Isabel Franco ha hecho un buen trabajo parlamentario. Ella ha presentado en 3 años de legislatura alrededor de 400 y pico de iniciativas parlamentarias y un diputado como Carmelo Romero del PP ha presentado 32. Nadie sospecha de la poca actividad parlamentaria de Carmelo Romero.

–La falta de empleo en Huelva es preocupante, así como el trabajo temporal y precario, ¿cómo se le da la vuelta a esto?

–Nosotros podemos hablar de dos cosas. Por un lado en Huelva debemos de superar el modelo económico que tenemos actualmente que se basa en la extracción. Las empresas vienen, se instalan en Huelva, extraen materia prima y se la llevan a otra parte para transformarla y venderla con un alto valor añadido. Nosotros apostamos por que en Huelva haya industrias de transformación que además apuesten por conocimientos como el que se genera en la Universidad. Y por otro lado, nuestro plan de transición ecológica compone la creación de una red pública que apuesta por la energía sostenible.

–¿Tiene a donde volver cuando finalice su cometido político?

–Sí claro. Yo trabajo en el equipo de la rectora María Antonia Peña y evidentemente siempre tendré un sitio donde volver.

–Ya que viene de la UHU, ¿piensa que los estudiantes miran para otro lado cuando se habla de política?, por ejemplo, en la manifestación por las infraestructuras apenas se vio a la juventud.

–Creo que no se habla lo suficiente de los problemas de la juventud. Y eso en parte explica el hecho de que no se vea tanto a la gente joven formar parte de los debates políticos. No se habla del problema de la emancipación, que es un drama. Ese mismo día había jóvenes en otra manifestación reivindicando un planeta que heredar.