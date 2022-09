La Facultad de Enfermería, pionera en España con la Conferencia Internacional sobre Investigación Participativa en Salud

Durante tres jornada la Universidad de Huelva ha reunido, de manera presencial y telemática, a profesores, investigadores y profesionales de la Enfermería de España y de países como Portugal, Brasil, Australia, Bélgica, Irlanda, Estados Unidos o Canadá, para el abordaje de la Investigación-Acción Participativa en Salud.

La Facultad de Enfermería de la Onubense, en el Campus del Carmen, ha acogido la 1ª Conferencia Internacional de Investigación-Acción Participativa en Salud en España y el XIII Encuentro de Trabajo Anual de ICPHR, International Collaboration for Participatory Health Research.

La conferencia y el encuentro han servido para presentar diferentes aproximaciones a la participación-acción participativa, profundizar en los aspectos éticos, la experiencia en los centros educativos, o la aplicación práctica de estas metodologías en casos específicos, como el Servicio de Pediatría. Las intervenciones han versado asimismo sobre el abordaje en sectores de población como las personas mayores, con un enfoque de género, en la dependencia, redes sociales o las comunidades compasivas.

Se trata de la primera vez que este encuentro anual de la ICPHR se celebra en España, tal como ha señalado Maria do Céu Barbieri-Figuereido, de la Escuela Superior de Enfermería de Oporto, Portugal, presidenta del comité científico del encuentro, quien ha destacado la “oportunidad organizar la cita en Huelva y en la Facultad de Enfermería de la UHU, centro que ha mostrado un gran interés en esta metodología de trabajo en el ámbito de la salud que supone la Participación-Acción Participativa, y por ello un espacio idóneo para mostrar, debatir, difundir y compartir trabajos y experiencias entre profesionales sanitarios, la mayor parte enfermeras y enfermeros de Primaria y de centros hospitalarios, investigadores y académicos”.

Coincidiendo con Barbieri-Figuereido, Gillian Silver, de la Morgan State University, en Baltimore, EE.UU., quien ha acudido en representación de Payam Sheykhattari, coordinador principal de ICPHR, así como Irma Brito, de la Escuela de Enfermería de Coimbra, Unidad de Investigación en Ciencias de la Salud: Enfermería (UICISA:E), en representación de IREFREA (European Institute of Studies on Prevention), han puesto el énfasis en el evento celebrado en la antesala de las dos jornadas del encuentro anual, la primera Conferencia Internacional sobre Investigación Participativa en Salud en España, con intervenciones, presentaciones académicas, proyectos y exhibición de pósteres que han versado sobre los retos y oportunidades de esta metodología investigadora, con el nombre ‘Participatory Health Research: Challenges and Opportunities’.

Retos que, como señalaban Gillian Silver, Irma Brito o Maria do Céu Barbieri, tienen que ver con la metodología o la capacidad de obtener el apoyo económico necesario para los estudios en investigación-acción participativa, ya que se trata de una aproximación “distinta a la investigación tradicional”, por lo que resulta “más complicado encontrar financiación y que sea aprobado en los comités de ética”, como consecuencia del extenso número de participantes que engloba dicha metodología y de la compleja planificación que requiere”.

Francisco José Mena, decano de la Facultad de Enfermería de la UHU, ha puesto de relieve en la presentación de la conferencia y del encuentro la “oportunidad que este evento de ICPHR supone para nuestra Facultad y para la propia Universidad de Huelva, porque ponemos el énfasis sobre un tipo de investigación, la participativa, que supone un paso más allá de la investigación tradicional, y es todo un reto y una necesidad de la Enfermería”. Mena recalcó que la investigación participativa “contribuye a integrarnos en la sociedad, puesto que las investigaciones que se emprenden están enfocadas en las necesidades de la sociedad, de la comunidad, y en su beneficio”.

Por su parte, Juan Diego Ramos, director del Departamento de Enfermería en la Onubense, quien ha encabezado la organización del XIII Encuentro Anual de ICPHR, ha incidido también en la “gran oportunidad” para la Onubense de acoger este evento internacional, convirtiéndose en punto de confluencia de universidades de toda España y de todo el mundo para tratar la investigación-acción participativa en salud. “Se trata de una metodología por la que apostamos desde la Facultad de Enfermería, muy utilizada en ámbitos como la educación, y que en salud tiene una menor acogida y es menos conocida, de ahí la importancia de darla a conocer e impregnar de su filosofía a nuestros estudiantes, a nuestro departamento y a nuestro centro”, resalta Ramos. Para el director del Departamento de Enfermería, la investigación-acción participativa, es un campo que debemos entre todos contribuir a que crezca porque propone una metodología que implica “generar oportunidades para promover cambios en la sociedad o en las comunidades, y al mismo tiempo que se produce el cambio para mejorar la vida, el bienestar y la salud de las personas, se indaga sobre ese proceso”. Para Juan Diego Ramos, “la investigación-acción participativa es el paradigma de la transferencia de la investigación a la sociedad”.