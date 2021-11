Encuentros con No Identificados en OVNIs

Aquel objeto comenzó poco a poco a descender hasta aterrizar cerca del lugar donde los chicos jugaban. Los niños, cuyas edades oscilaban entre los diez y los quince años, sintieron temor y se ocultaron en una zanja desde donde pudieron observar mejor aquel, sin dudas, OVNI.

Lo que vieron los chicos será difícil de olvidar: de la esfera luminosa surgieron unas patas que a modo de trípode sirvieron para sujetar y servir de “tren” de aterrizaje a aquel aparato. La luz mantenía iluminado todo el lugar pero según los chicos ésta no hacía daño a los ojos. Tras unos cinco minutos allí el aparato ascendió y desapareció…

En el lugar quedó una marca circulas de casi 6 metros de diámetro, una marca provocada por la abrasión del terreno originado por aquel objeto. La tierra y la vegetación estaban quemadas, además se encontró unas extrañas huellas o marca (¿del “tren” de aterrizaje?) y una sustancia viscosa y densa que se comparó con el aceite de los coches… ¿Qué era aquel objeto? ¿Cuál era su naturaleza? Hasta el día de hoy el OVNI de Los Cabezudos sigue siendo un misterio.

Encuentro en Ayamonte

Sucedió el 24 de Marzo de 1987 en la localidad onubense de Ayamonte. Sobre las 1:00 ocurrió un hecho que impactó a todos los que leyeron aquella noticia en la prensa: “La patrullera “Dragonera”, un helicóptero del Servicio Aéreo de Rescate (SAR), junto a otros efectivos portugueses, rastrean desde ayer por la tarde la zona fronteriza hispano-portuguesa, donde testigos presenciales de la localidad lusa de Vila Real de Santo Antonio aseguran haber visto caer un objeto cerca de la costa. Fuentes de la Ayudantía de la Comandancia de Marina de Ayamonte dijeron que se desconoce la naturaleza del supuesto objeto que, según el programa Onda Pesquera, puede tratarse de un avión que, aunque los controles de tráfico aéreo de la zona no detectaron ninguna anormalidad”. Fueron muchos testigos los que vieron aquel extraño objeto luminoso de aspecto achatado caer como envuelto en llamas en algún punto entre Huelva y el oriente de Portugal.

El Humanoide de Huelva

Un hecho imposible es que el que nos narraba un aterrado testigo… Nuestro comunicante responde a las iniciales de F.C. y nos narraba ampliamente lo que le sucedió: “era una noche de verano allá por el año 1998, en la playa del espigón de Huelva. Ese día tuvimos una reunión de amigos de mis padres y algunos familiares que acamparon y pasaron la noche allí; las tiendas se situaban a unos 200 metros de la orilla donde se permitía en esa época acampar. Una vez cenamos mi primo, mi prima, un hijo de uno de los amigos de mis padres y yo, todos de edad similar, unos 12 a 14 años, nos acercamos a la orilla con toallas para estar hablando de cosas típicas de la edad, y ver el cielo estrellado de verano. Llevábamos ya un buen rato allí cuando empezamos a escuchar el ruido de varios motores y de luces en movimiento muy lejanas a nuestra izquierda que se iban acercando hacia nosotros muy deprisa, todos pensamos que eran motos de la Guardia Civil patrullando por la orilla, era lo que nos decía la lógica. Cuando las supuestas motos debían de alcanzarnos el ruido, de repente, desaparece a la vez que dejamos de ver las luces..., silencio y oscuridad absoluta ante nuestro asombro, ya que el ruido y las luces provenían de varios vehículos y todo se había desvanecido a la vez, muy extraño”.

Nuestro asombrado testigo prosigue su relato pues a todo ello, que era relativamente extraño, le sigue algo que les sobrecoge: “Lo siguiente que ocurre es que mi primo grita:’¡eso que es!’. A nuestra izquierda, a unos 15 o 20 metros, vemos a un ser de unos 2,5 metros mirándonos fijamente, era alargado y oscuro de ropaje, del rostro sólo distinguí sus ojos rojos” y añade impresionado “eso os puedo asegurar no era humano”.

Los chicos corrieron: “Salimos corriendo asustados, despavoridos hacia las tiendas de campaña, explicamos a nuestros padres lo ocurrido y no nos creyeron: ‘cosas de críos’ nos decían, alguna broma pesada..., pero eso lo vimos cuatro personas. Durante todo este tiempo lo he hablado mil veces con mi primo y ni bajo su perspectiva de psicólogo que es ahora, ni por el paso de tantos años pasados -y que ya tenemos ambos-, no le encontramos ninguna explicación lógica. Mi prima no ha vuelto hablar del tema con nadie, ni quiere recordarlo, quedó traumatizada y el otro chico por aquel entonces no lo volvimos a ver”.

El hecho, desde el punto de vista del testigo, es demoledor, con pocas explicaciones aunque siempre se puede argumentar que pudo haber sido un bañista o un bromista, pero a la luz de la experiencia sabemos que es complicado. ¿Qué pasó aquella noche en la playa del espigón de Huelva? Lo desconocemos pero si sabemos que hay casos similares y que no tienen explicación, es el nuevo ‘Caso Conil’.

La historia ufológica de la provincia de Huelva es tan apasionante como desconocida en algunos aspectos que, como han podido comprobar, una vez que se analiza e investiga, no deja a nadie indiferente. Plantéese algo: ¿Qué haría usted si viera a uno No Identificado?