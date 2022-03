No sé ustedes, pero yo aún no me creo que en unos días se abran las puertas de San Pedro para que salga la Borriquita. Mirando hacia atrás, este desierto sin cofradías en la calle parece mayor de lo que ha sido; quizá por eso cuando estos días me ha llegado algo de incienso o el aroma inconfundible de unos claveles recién cortados he sentido un escalofrío especial. Se echaba de menos.

El último año de cofradías, mi hijo Miguel tenía 4 años y estaba descubriendo un mundo que le apasionaba. Martín tenía un año y nada recuerda de entonces, y Ana ya existía pero en el vientre de su madre. Ahora, solo el mayor tiene una mínima conciencia de todo aquello, y nos toca a los padres reanudar (o empezar de nuevo) ese camino con ellos.

Nosotros seguiremos recordando qué es una cofradía en la calle y todo lo que supone y conlleva, pero nuestros hijos son quizá quienes más han sufrido este parón. Por ello, tenemos una gran responsabilidad, si queremos garantizar el futuro de nuestras hermandades: hemos de reproducir en ellos la llama.

No olvidemos la realidad que teníamos justo antes de la pandemia: el relevo generacional era cada vez más difícil, y no porque los adolescentes no quieran cofradías, sino porque el compromiso es cada vez menor. Qué lejos quedan aquellos años en los que muchos chavales quedábamos para limpiar los enseres de la hermandad. Era un trabajo arduo pero que se disfrutaba mucho, porque implicaba responsabilidad y esfuerzo pero también convivencia y sentimiento de pertenencia.

¿Es posible que precisamente estos valores sean los que hoy estén decayendo? A lo mejor nos hemos equivocado al trasmitir la idea de que pertenecer a una hermandad es como ser aficionado a un equipo de fútbol, con el consiguiente sistema de rivalidades y fobias. Después pasa lo que pasa: trabajo cuesta a los candidatos buscar personas para una junta de gobierno.

Llegará entonces una nueva Semana Santa, la del reencuentro, y en esa fiesta de los sentidos tendremos los padres la oportunidad de contarles a nuestros hijos quién es ese Jesús al que rezamos cada noche. Volverá a pasar la Santísima Virgen tras los pasos de su hijo y de nuevo cobrará todo sentido: “mirad al Señor, pobre. Crucificado por nosotros. Herido y desnudo. No podemos dejarlo solo; por eso, papá, el abuelo y los tíos van delante con sus cirios; para acompañarlo. Y por eso, vosotros vais justo delante. Para que estéis muy cerca, casi abrazándolo”.

Siempre mejor por el camino de la fe, sin duda. Aprovechando los sonidos, los olores y sabores de estos días (bien orgullosos hemos de estar de nuestro folclore, sin duda), pero dándole sentido a nuestra celebración desde abajo, partiendo de lo imprescindible. Obviamente es el camino más difícil, pero aquí pasa igual que cuando un niño te pregunta lo que significa una palabra: lo fácil es decirle el significado. Pero si lo buscan, lo aprenden; ya no lo olvidan. Pues eso.