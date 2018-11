La baza del sistema sanitario

La sanidad es una de las principales bazas electorales para las próximas elecciones. El Partido Popular sigue empeñado en decir que es la “única opción de cambio para lograr la alternancia a Susana Díaz y a 40 años de gobierno del PSOE”, –a pesar de que muchas encuestas le sitúan a la par que Ciudadanos y Adelante Andalucía–, frente a otras opciones que “no se sabe si sacarán escaño y por lo tanto se corre el riesgo de que esos votos no contribuyan al cambio que demanda una mayoría de los andaluces”.

Para decir estas palabras, el vicesecretario de Organización del PP, Javier Maroto, visitó junto al candidato número 2 por Huelva, Manuel Andrés González, el Centro Hospitalario de Alta Resolución (Chare) de Aracena. Es un “monumento a la vergüenza del PSOE” señaló Maroto ante una construcción que está paralizada desde hace “siete años” en una provincia “con tantas carencias sanitarias”.

Para que “nunca más se repitan fotografías como la del Chare de Aracena es votar al PP”. Aunque la unión de parlamentarios de PP y Ciudadanos después del 2-D sea una de las vías para que el PSOE –que gana en las encuestas– no gobierne, Maroto advirtió de que con Ciudadanos no hay ninguna garantía de cambio en Andalucía ya que “ha votado una vez que sí a la investidura de Pedro Sánchez y Susana Díaz” y por lo tanto “no hay certeza de que no lo vuelve a hacer una segunda vez”.

Manuel Andrés González acusó al Partido Socialista de “llevar 40 años maltratando la calidad sanitaria en la provincia”.También recordó las manifestaciones sanitarias y recriminó a Susana Díaz que “no atienda las reivindicaciones de los onubenses, quienes se han echado a la calle en cinco ocasiones de forma masiva para reclamar una sanidad digna para Huelva”.

En la línea de reproches, González recordó que en un mes han fallecido dos personas en la Sierra “esperando una ambulancia”, sumado a que “el 70% de los pueblos de la provincia no tienen médico 24 horas ni ambulancia que dé servicio a los vecinos cuando lo necesitan”. También recordó la promesa de “el hoy procesado Manuel Chaves” en la elecciones de 2004 tres Chares para Huelva y “el de la Sierra lleva siete años paralizado, el de la Costa está aún sin abrir y en el del Condado ni siquiera se ha puesto la primera piedra”.