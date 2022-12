Elden Ring se corona como Mejor Juego del Año 2022

La industria del videojuego vuelve a congregarse una vez más en The Game Awards 2022, la gala de entrega de premios de los popularmente conocidos como ‘Oscars de los videojuegos’ por su reputación y renombre en todo el mundo.

Desde el Microsoft Theater de Los Ángeles, Geoff Keighley y su equipo anunciaron los ganadores de las diferentes categorías y, como viene siendo tradicional, también dieron lugar a la presentación de nuevos videojuegos, como Death Stranding 2, Armored Core VI: Fires of Rubicon y Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon; y las fechas de lanzamiento de otros ya conocidos, como Diablo IV y Final Fantasy XVI.

En esta edición, el codiciado galardón de ‘Mejor Juego del Año 2022’ (GOTY 2022) fue entregado a Elden Ring, y título de FromSoftware y Bandai Namco, que también se alzó con los premios a ‘Mejor Juego de Rol’, ‘Mejor Dirección Artística’ y ‘Mejor Dirección’.

Como curiosidad, este galardón de ‘Mejor Juego del Año 2022’ fue repartido en años anteriores a Dragon Age Inquisition, The Witcher 3: Wild Hunt, Overwatch, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, God of War, Sekiro: Shadows Die Twice, The Last of Us Parte II e It Takes Two.

Sin embargo, pese a no obtener el GOTY 2022, el título que más galardones levantó fue God of War: Ragnarök, de Santa Monica Studio y Sony Interactive Entertainment, que obtuvo un total de seis premios: ‘Mejor Innovación en Accesibilidad’, ‘Mejor Narrativa’, ‘Mejor Juego de Acción y Aventura’, ‘Mejor Diseño de Sonido’, ‘Mejor Banda Sonora’ y ‘Mejor Interpretación’ (a Christopher Judge, actor de doblaje de Kratos en la versión anglosajona).

Otros ganadores de la noche fueron también Final Fantasy XIV con sus galardones a ‘Mejor Juego en Actualización’ y ‘Mejor Apoyo de la Comunidad’; y Stray, que consiguió los de ‘Mejor Juego Independiente’ y ‘Mejor Debut Indie’.

Star Wars Jedi: Survivor llegará el 17 de marzo al mercado

Star Wars Jedi: Survivor traerá de vuelta a Cal Kestis, BD-1 y su aventura galáctica, que con motivo de The Game Awards 2022 reveló su primer tráiler de jugabilidad y un esperado dato: que se lanzará el 17 de marzo de 2023 en PC, PlayStation 5 y Xbox Series X|S.

Actualmente en desarrollo por Respawn Entertainment, este Star Wars Jedi: Survivor se sitúa cinco años más tarde que Star Wars Jedi: Fallen Order, y presenta un Cal Kestis que continúa creciendo como Jedi y evadiendo la persecución del Imperio junto a su droide BD-1.

Más fuertes y experimentados, ambos unirán fuerzas con nuevos y viejos aliados que le ayudarán en su búsqueda, como el mercenario Bode Akuna y la ex miembro de la tripulación Cere Junda, y se enfrentarán a las nuevas amenazas que les esperan.“Star Wars Jedi: Survivor evoluciona la jugabilidad, la historia y la exploración de Fallen Order en todos los sentidos”, comenta Stig Asmussen, director del juego, de Respawn. “El combate responsivo y poderoso hace que los jugadores se sientan como un verdadero Caballero Jedi. El juego cuenta con nuevas habilidades con el sable de luz y habilidades de la Fuerza que agregan capas adicionales de estrategia a cada encuentro con el enemigo. Además, sus mundos estarán llenos de desafíos ambientales que deben superarse para revelar los misterios internos.”

Uno de los aspectos a destacar es la evolución jugable, para lo cual necesitaron enfocarse en la nueva generación de consolas. Entre sus novedades se incluyen combates Jedi llenos de acción y nuevas opciones transversales, como un cable de ascensión para alcanzar nuevas zonas y la capacidad de domar y montar criaturas.

“Star Wars Jedi: Survivor también presenta novedades con sus numerosas posturas de combate para mejorar el juego, incluidos los sables de luz duales para un juego ultrarrápido. Además, cuenta con una nueva postura de guardia cruzada, que ofrece una opción de combate mesurada pero contundente para ayudar a Cal a vencer las amenazas que se interponen en su camino, desde Stormtroopers a Droides Centinela Imperiales o a poderosos seres envueltos en misterio.”, destaca Electronic Arts.El juego ya se encuentra disponible para reserva, tanto en su Edición Estándar como Edición Deluxe ofreciendo como bonus para ambas el pack Supervivencia Jedi, inspirado en la serie Obi-Wan Kenobi. Eso sí, aquellos que se hagan con la Edición Deluxe también desbloquearán artículos inspirados en Han Solo, Luke Skywalker y R2-D2.