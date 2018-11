Ejemplar ciudadano, ilustre caballero

Las letras, la pintura, la empresa, la Universidad, la medicina, la Semana Santa, la agricultura, el periodismo, la política..., la sociedad en su conjunto se quedaba este martes huérfana tras la inesperada marcha de alguien que tuvo en todos esos ámbitos una implicación total y absoluta en lo profesional, pero por encima de ello, en lo personal.

Dijo adiós a este mundo con el mismo hábito que le caracterizó siempre en vida y como él sabía hacerlo y a la perfección: trabajando incansablemente. Porque si había algún rasgo definidor de la figura de José Luis García Palacios ninguno mejor que ese que tanto le hizo disfrutar, reportándole éxitos de distinta naturaleza que siempre los llevó con una humildad y una entrega desinteresada que también le caracterizaron.

Esa misma humildad hoy le haría ruborizarse al ver cómo toda la provincia, desde los más variados espectros y rincones de la misma, así como en Andalucía, de este a oeste, lloramos y lamentamos su muerte, muestra inequívoca de que su sencillez le acercó siempre a todos, tratando por igual fuera quien fuera el interlocutor que tuviera antes sus claros ojos.

Tenía talante y talento para lidiar con cuanto se enfrentaba, con el saber estar y las formas que su propia imagen trasladaba. Sabía sortear con tronío esos toros bravos y mansos que la vida le ponía por delante, con gallardía y utilizando con soltura el capote, si así hacía falta. Y sin miedo, sin temer nunca a nada ni a nada nadie, era capaz de defender a Huelva por encima de cualquier interés porque el desarrollo de nuestra provincia estaba para él por encima de todos y de todo.

Hizo mucho y bien por la provincia que lo vio progresar como empresario de éxito, como financiero, como mecenas, como persona, y sobre todo como ciudadano comprometido con el desenvolvimiento socioeconómico de la provincia y ahí está su gran legado como ejemplar e ilustre que así lo fue y así lo demostró con acciones y no sólo opiniones, como no suele ocurrir en la mayoría de los casos.

Su Huelva verde, su periódico Huelva Información, su Caja Rural de Huelva (aunque después viniera la fusión), su Hermandad de Huelva y de la Cinta, su Cámara Agraria de Huelva, su Asaja Huelva, su responsabilidad como senador por Huelva... Huelva, siempre Huelva, siempre en su razón de ser y de sentir. Desde los sillones que ocupó en todos esos espacios, que no le quepa la menor duda a nadie que antepuso siempre el bien ajeno al propio y así lo pude corroborar afortunadamente al ser testigo de ello, lo que me valió cultivar una amistad que hoy me duele en lo más profundo de mi alma al recordarle.

Por ello, me apresuro a solicitar a nuestro Ayuntamiento, querido alcalde, que tenga a bien rotular una de sus calles con el nombre de este ilustre onubense que tanta generosidad derrochó en vida y tengamos de esta manera su huella imborrable ahora que ha subido al cielo, a la llamada de Dios, acompañado de la mano y protegido por la Blanca Paloma y su Virgen Chiquita.

No todo el mundo pasa por la vida tan en silencio y a la vez con tanto ruido como José Luis fue capaz de hacer reclamando lo que merecidamente le correspondía a su tierra, que estará siempre en deuda con él y que por él tiene que hacer posible uno de los últimos mensajes que le oí lanzar: "Huelva necesita unidad, confluencia, diálogo y empujar todos en un mismo sentido".

Descansa en paz amigo, descansa en paz ejemplar ciudadano e ilustre caballero.