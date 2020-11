Eduard Fernández recibe el Premio Ciudad de Huelva en el acto de apertura del Festival de Cine Iberoamericano

El Festival de Cine Iberoamericano de Huelva ha dado el pistoletazo de salida a su 46 edición en un acto de apertura online marcado por la entrega del Premio Ciudad de Huelva al actor Eduard Fernández. Hasta el próximo 20 de noviembre, el certamen onubense ofrecerá a través de las plataformas Filmin y OTT Huelva un total de 54 producciones de una veintena de nacionalidades que resumen lo mejor de la producción cinematográfica iberoamericana del último año.

Tras el agradecimiento a los patronos, patrocinadores y colaboradores oficiales que hacen posible este festival, el periodista Adolfo Zarandienta, que ha ejercido de presentador, ha desgranado las secciones y otras actividades que ofrecerá el Iberoamericano en los próximos días, de las que los espectadores han podido ver un pequeño avance a través de su retransmisión en directo a través de Huelva TV, el canal de Youtube del Festival y las redes sociales del certamen.

En esta edición, 33 películas competirán en cuatro secciones a concurso, la Sección Oficial de Largometrajes, la Sección Oficial de Cortometrajes -Nacionales e Internaciones Iberoamericanos-, así como los Onubenses y la Sección Talento Andaluz. Otra de las novedades de esta edición es la Sección Sismos, que ofrecerá una selección de largometrajes iberoamericanos que han triunfado en su paso por festivales internacionales en los últimos meses como los de Berlín, Venecia, Sundance o San Sebastián.

Los ganadores de la primera sección los elegirán los miembros del Jurado Oficial de la 46 edición, que han estado presentes en el acto de manera online y que está formado por tres mujeres estrechamente vinculadas a la cinematografía iberoamericana. Se trata de la actriz y directora Lucía Alemany, realizadora de ‘La inocencia’; la directora, guionista y actriz argentina Marina Seresesky, directora de ‘Lo nunca visto’ y ‘La puerta abierta’; y la actriz Mina El Hammani, que ha demostrado su talento en trabajos como ‘Élite’, ‘Hernán, el hombre’ y ‘El internado: las cumbres”.

Alemany ha destacado que el Festival permitirá saber “qué cine se ha hecho en Iberoamérica en este año tan especial y tan raro”, mientras que Seresesky ha incidido en el que papel “esencial” que ha jugado la cultura y sigue jugando durante la pandemia, “ya que nos está salvando de muchas cosas”. Por si arte, Mina El Hammani ha mostrado su “emoción” por poder forma parte del jurado de un Festival “tan importante como el de Huelva” y ha destacado la apuesta del certamen onubense por celebrar su 46 edición.

Entrega del Premio Ciudad de Huelva

Uno de los momentos más especiales de la tarde llegó con la entrega del Premio Ciudad de Huelva al actor Eduard Fernández, quien agradeció un galardón “que me llena de satisfacción por venir de un certamen tan respetado y tan querido, en el que me comprometo a estar físicamente el año que viene”. El intérprete de películas tan destacadas como ‘El hombre de las mil caras’ aseguró que el Premio Ciudad de Huelva “es un reconocimiento que llega en mitad de mi carrera y que me da impulso para seguir trabajando”. Fernández habló también sobre su profesión y destacó que un actor “hace su carrera, sobre todo, con los papeles que rechaza y los noes que dice, y va haciendo camino también con los que acepta”.

Fernández destacó también la “importantísima labor” que realiza el Festival de Huelva para el cine iberoamericano. “A menudo hay muchos problemas en cruzar el charco, pero este certamen ayuda a que esas dificultades sean menores. Es muy importante mezclarnos y aprender mucho unos d otros”, dijo.

La entrega del galardón contó con la participación de tres profesionales estrechamente vinculados a su trayectoria: el director Mariano Barroso, presidente también de la Academia de Cine; y las actrices Nathalie Poza y Greta Fernández, hija a su vez de Eduard Fernández.

Barroso destacó el “enorme talento” del Premio Ciudad de Huelva y mostró su extrañeza por el hecho de que “no reciba un premio cada día”. Por su parte, Poza calificó a Fernández como “un genio para el que todo está por llegar”, y Greta Fernández habló de su padre como un hombre “al que siempre tengo presente mientras actúo, porque lo admiro como padre y como actor”.

Eduard Fernández no será el único homenajeado del Festival de Huelva este año, en el que el director Alberto Fernández recibirá también el Premio Ciudad de Huelva y la actriz macarena García el Premio Luz.