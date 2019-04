Echenique pide el voto para traer trenes dignos y frenar a la “extrema derecha”

Si Unidas Podemos logra su objetivo de revalidar en la provincia a su representante en el Congreso para que haya una voz onubense en Madrid, pondrá sobre la mesa propuestas para luchar contra la precariedad y el desempleo y atenderá el déficit de infraestructuras.

Así lo señaló ayer el secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, antes de protagonizar un encuentro con decenas de jóvenes y de simpatizantes en la Facultad de Trabajo Social y Ciencias del Trabajo de la UHU.

Acompañado por los cabezas de lista al Congreso y al Senado por Huelva, Alejandro García y María del Carmen Valera, Echenique explicó que el modelo de infraestructuras de la coalición apuesta por “trenes de cercanía y de media distancia, seguros y veloces, para que la gente pueda moverse”.

No en vano, ya desde antes de la campaña tanto desde IU como desde Podemos sus dirigentes han insistido en la necesidad de que, más allá de la eterna promesa del AVE, la provincia esté vertebrada en materia de comunicaciones y, para ello, abogan por adecentar y promover el servicio público ferroviario, sustituyendo el tren actual por un tren moderno, asequible, rápido y que tenga una frecuencia adecuada para los usuarios que cogen cada día la línea Huelva-Sevilla o Zafra-Huelva.

Tras incidir en que Unidas Podemos es la única fuerza política que ofrece las garantías de cómo se van a financiar estas infraestructuras, explicó que “los bancos tienen que devolver los 60.000 millones de euros que les hemos prestado los españoles, a lo mejor porque somos la única fuerza política que no pide créditos a la banca”.

Tal y como valoró, los demás partidos también incluyen las infraestructuras en sus promesas electorales, “pero si no hablan de poner un impuesto a las grandes fortunas y si no hablan de recuperar el rescate bancario, pues una de dos: o lo van a pagar con billetes de Monopoly o no lo van a pagar ni hacer”.

Por otra parte, aseguró que el voto que vaya a Unidas Podemos puede servir, dada la ley electoral, y dado los números que maneja la coalición, “para evitar que haya un escaño de extrema derecha por la provincia de Huelva en el Congreso”.

De este modo, incidió en que Unidas Podemos no sólo es la garantía de que habrá políticas progresistas en el país, sino que también es la garantía de que “podemos frenar a la extrema derecha en el conjunto del país y también en la provincia de Huelva”.