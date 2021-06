Domingo Javier Carvajal asegura que las posibilidades de encontrar nuevos yacimientos es muy alta con la incorporación de nuevas tecnologías, pero que hay muy poco apoyo a la investigación minera. Ingeniero técnico de mina, doctor en Geología y profesor de la asignatura de Proyectos en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad de Huelva, ha impartido, en los últimos veinte años, conferencias por todo el mundo, una actividad en la que ha influido su vinculación y participación en varias sociedades y proyectos internacionales relacionados con la minería.

–Es la quinta generación de una familia de mineros, ¿de qué manera le ha influido la profesión familiar?

–El mundo de la minería ha estado intrínsecamente unido a mi vida desde mi nacimiento en el Hospital de Minas de Riotinto, propiedad de la empresa minera y hoy Museo Minero Ernest LLuch. Desde muy pequeño ya era todo un experto en reconocimiento de minerales y rocas. Mi abuelo que trabajó toda su vida en Mina El Perrunal también tuvo mucha influencia en mi interés por esta actividad, al convivir con nosotros y poder compartir muchísimo tiempo de mi vida con él hasta mi marcha a Huelva para realizar mis estudios. Pero mi contacto con él continuó hasta el final de su vida a los 103 años.

–¿Por qué se decantó por la docencia?

–Aunque posiblemente incidieron en ello múltiples factores, tales como tener excelentes profesores en la universidad que me motivaron a ello. También creo que influyó decisivamente la gran confianza y obediencia a los consejos de mi padre, pues ellos fueron decisivos para decantarme por algo que aún estando plenamente relacionado con la mina no implicaba trabajar en ella. Mi padre no quiso nunca que yo trabajase en las minas de Riotinto, para él eso siempre significaba estar desconectado de la actividad cultural y de crecimiento personal que se podía conseguir viviendo en la ciudad. En la actualidad esa idea deja de tener sentido gracias a la conectividad e infraestructuras que poseemos, pero esa idea se fue calando en mí a pesar de lo mucho que me gustaba la minería.Personalmente creo haber encontrado mi verdadera vocación siendo docente y cada día que pasa me defino más como educador que como profesor y eso el alumno lo sabe reconocer de inmediato.

–La de minero, ¿es una profesión que viene de familia?

–En general hasta hace muy pocos años ha sido principalmente vocacional pero hoy en día está atrayendo a muchas personas sin vinculación familiar debido a que se ha convertido en un importante nicho de empleo para personas con un gran nivel de formación en diversas materias. Pues se trata de una actividad económica muy tecnificada, que muy poco a poco va consiguiendo quitarse esa negativa imagen que ha tenido en el pasado de peligrosa y contaminante. Hoy tenemos mineros en nuestras minas de Huelva que aún teniendo su trabajo a 500 metros de profundidad lo están realizando desde una oficina en superficie mediante el uso de maquinas con control remoto.

–¿Se ha perdido la cultura minera en Huelva?

–La cultura minera es posible que se pueda llegar a perder sobre todo si no la valorizamos turísticamente todo lo que deberíamos, pero por fortuna tenemos muy dignos ejemplos reconocidos internacionalmente siendo el más destacado el Parque Minero de Riotinto con más de 100.000 visitas al año. Pero quizás tú quieras referirte a la tradición minera (trabajar en minería) en Huelva que sí ha estado a punto de perderse e incluso llegó a ocurrir algo que puede parecer imposible en esta tierra, ya que cuando se comenzó la reapertura de las minas no se encontraban personas con formación minera. En la actualidad aún seguimos sin tener una formación profesional adecuada impartida por profesionales del sector. Aunque ya existe un título de formación profesional dual impartido en Calañas, pero aún se carece de un ciclo superior.

–¿Cómo ha evolucionado el trabajo en la mina?

–El trabajo en la mina ha evolucionado a la misma velocidad que en la industria o cualquier otro sector, actualmente se tiende hacia un uso generalizado de las nuevas tecnologías de la información y comunicaciones. También se va hacia una electrificación total con la inclusión de inteligencia artificial y big data para una automatización y robotización que consiga enormes mejoras en productividad, eficiencia, mantenimiento y seguridad en todos los equipos y procesos. Eso hace posible que hoy en la mina existan puestos de trabajo para todo tipo de profesionales, técnicos y especializaciones. Hoy existen en minería todo tipo de vehículos y maquinaria tanto para superficie como en subterráneo que trabajan sin conductor, teledirigidos a veces desde grandes distancias.

–¿Considera la juventud onubense la minería como una opción profesional?

–Creo realmente que la desconocen o la desestiman por desconocimiento, apenas tenemos estudiantes de ingeniería de minas ya que probablemente la siguen viendo como una actividad obsoleta y sin futuro, sin embargo se trata de una actividad esencial tanto en el presente como en el futuro. Es imposible pensar que se puede vivir sin minería, en estos momentos eso significaría trasladarnos a un modelo de vida que se remonta a más de 5.000 años atrás, porque ya entonces existía la minería. Todo lo que nos rodea viene de la minería excepto aquello que se puede cultivar. “If it can’t be grown it has to be mined” es la expresión que se suele utilizar en EEUU para explicarlo. Por ello pienso que cada día la necesitaremos más, un simple ejemplo de ello es un aerogenerador de 2MW, necesita para su construcción y funcionamiento de 300tn de acero (mineral de hierro y carbón), 5 tn de cobre, 3 tn de aluminio, 1200 tn de hormigón (cemento y áridos que necesitan de canteras de caliza y roca) además de otros elementos no tan comunes como el neodimio. Actualmente se necesitan más profesionales en minería que ya es muy difícil encontrar en Huelva y están llegando del resto de España y otros países. Afortunadamente también cada día hay más mujeres que se incorporan en todos los niveles desde operadoras de maquinaria hasta la alta dirección la empresa minera.

–¿En qué punto se encuentra la minería en Huelva?

–Con toda certeza y sinceridad la minería en Huelva es un referente a nivel europeo e internacional una muestra de ello es que no cesamos de tener muestras de interés y visitas de muchísimas universidades y profesionales del sector. Para ver los últimos avances en minería metálica hay que venir a Huelva, yo tuve que ir a Suecia, Chile, Canadá, Australia, Indonesia o EEUU, hoy está aquí. Otra prueba de ello lo constituye el Salón de la Minería Metálica y Minerales actualmente denominado Mining and Minerals Hall (MMH), es la gran cita bianual europea de la minería y en su ya cuarta edición no para de crecer, la próxima será en octubre de 2022 en Sevilla.

–¿En qué aspectos habría que incidir para que resurja con fuerza?

–La Faja Pirítica Ibérica se extiende desde la costa atlántica de Portugal hasta las proximidades de la ciudad de Sevilla, zona donde los condicionantes geológico reinantes hace 300 millones de años generaron unos depósitos de sulfuros metálicos ricos en cobre, plomo, zinc, oro, plata, estaño, así como otros muchos metales que todavía hoy no estamos llegando a extraer y comercializar como cobalto, indio, platino, etc.. y que hoy en día son muy apreciados. Afortunadamente hoy tenemos en marcha nuevas patentes de repercusión internacional, plantas pilotos en operación, infraestructuras portuarias modelo, nuevos modelos de gestión y planificación minera y algunas nuevas tecnologías que son únicas a nivel internacional.Actualmente esta zona reúne todas las condiciones para funcionar como un autentico HUB minero-metalúrgico (un Silicon Valley Minero) que atraiga a inversores, empresas innovadoras tanto de equipamiento minero como de tecnologías o servicios relacionados de todo tipo. De hecho está empezando a funcionar como tal y muchas empresas están queriendo estar presentes actualmente y situar oficinas aquí. Pero me da la impresión de que estamos dejando escapar esta oportunidad porque parece que no hay todavía la suficiente confianza en que esto tenga futuro. Sin embargo, vamos a tener minería durante muchísimo tiempo aunque hoy los proyectos mineros se proyecten con una vida de 10-15 años, pero tenemos muchos y unos terminarán y empezarán otros.

–Dónde se podrían poner en marcha nuevos proyectos mineros?

–Existe un potencial enorme, lo que hace posible que en estos momentos están en fase de desarrollo numerosos proyectos de exploración en marcha a un lado y otro de la frontera portuguesa pero sobre todo, muchos de ellos podrían llegar a ponerse en explotación si las nuevas tecnologías de recuperación de metales, que están obteniendo muy buenos resultados a nivel de planta piloto experimental, pasan a ser realidad a escala industrial y eso puede llegar muy pronto pues ya se están dando los primeros pasos.

–¿Cree que se apuesta en la provincia de Huelva por la mina?

–Afortunadamente y a pesar de trágicos momentos vividos en el pasado, hoy en la provincia de Huelva la minería es apreciada de nuevo como una actividad esencial y generadora de empleo y desarrollo posiblemente tal y como lo ha sido aquí desde hace muchos años. Y aunque hubo un momento en el que se llego a cerrar totalmente y abandonarla, pero de forma genérica en todos los países desarrollados de Europa y incluso en Estados Unidos, precisamente ahora acabamos de ser conscientes de que no podemos ser dependientes de otros países en esos recursos minerales tan necesarios e importantes para nuestro bienestar actual y sobre todo para nuestro futuro. Ahora se apuesta de nuevo por la minería interna y estratégica tanto en Europa, EEUU o Canadá.

–¿Puede el incremento de la demanda de cobre por parte de países como China hacer resurgir la mina en Huelva?

–La altísima demanda actual de cobre y otros muchísimos metales y minerales es de carácter global, si actualmente no podemos seguir fabricando coches porque no hay componentes electrónicos, pues imagínese todo lo que está por llegar con el gran proceso de cambio y transición dirigida a disminuir a cero las emisiones y poder reducir el calentamiento global, conducirá a una gran demanda de cobre, pensemos sólo en el cambio en el transporte y movilidad eléctrica o de hidrogeno. Todo ello se traducirá también en unos inevitables elevados precios como los alcanzados este año de 10000 $ por tonelada de cobre. Ello, sin duda alguna, facilitará la viabilidad económica de la reapertura de antiguas minas y de nuevos proyectos.

–¿Qué superficie queda por explotar?

–Existe un enorme número de nuevos depósitos descubiertos, pero sin explotar, tanto en la parte española como en la portuguesa de la Faja Pirítica pero que con las nuevas tecnologías y altos precios podrían ser viables su puesta en explotación en un plazo muy breve. Y las posibilidades de encontrar nuevos yacimientos es también muy alta, debido a la incorporación de nuevas tecnologías. Aunque actualmente existe muy poco apoyo o incentivos a la investigación minera a pesar del interés existente y tenemos actualmente muchas empresas invirtiendo en esta actividad, pero no todo lo que se podría.

–Dónde está el futuro de la minería en Huelva?

–El futuro de la minería será sin lugar a duda una minería subterránea muy automatizada y eléctrica con cero emisiones y muy poca afectación medioambiental, nadie sabrá que allí existe una explotación minera y además muy eficiente en la recuperación de toda la enorme cantidad de metales que existen en nuestros millones de toneladas de sulfuros que poseemos en este rincón de Europa.

–¿Depende todo de inversiones extranjeras?

–Desgraciadamente en España no hemos tenido suficiente confianza en las empresas mineras como para convertirnos los pequeños ahorradores en sus accionistas y por tanto no se han creado, pero sí sucede así en otros países donde muchas empresas mineras se constituyen y tienen su sede, gracias a los accionistas de todo el mundo que han convertido a Londres, Toronto, Vancouver y Perth en los grandes centros financieros de la minería mundial. Por lo tanto, seguirá siendo necesaria esa atracción de inversiones extranjeras. A pesar de la gran inversión inicial que conlleva un proyecto minero su amortización es muy corta y muy rápidamente comienzan a obtener beneficios. A pesar de lo mencionado en España y Andalucía tenemos grandes e importantes empresarios mineros y afortunadamente comienza a apreciarse un cierto interés, de grandes empresas españolas y andaluzas, por entrar en este sector.