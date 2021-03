Diputación muestra el camino a las intrépidas

Coaching, empoderamiento empresarial y recursos TIC son las tres áreas formativas que abarca la iniciativa Intrépida Plus, un proyecto europeo liderado, junto a otras seis instituciones, por la Diputación de Huelva en el que participan más de 100 emprendedoras y que se cerrará con un Foro empresarial de mujeres en el mes octubre. El proyecto Intrépida Plus es la segunda fase de un proyecto (Intrépida) iniciado en 2017 con el objetivo de impulsar a las pequeñas y medianas empresas creadas y gestionadas por mujeres de las regiones de Andalucía, Algarve y Alentejo, promoviendo su internacionalización a través de nuevos modelos de desarrollo y cooperación empresarial. Esta segunda parte cuenta con un presupuesto de más de 60.000 euros, cofinanciados en un 75% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en el marco del Programa Interreg V-A España-Portugal (POCTEP) 2014-2020.

La iniciativa cumple dos objetivos esenciales. Por un lado, mejorar la competitividad de las pymes de la provincia dirigidas por mujeres y, por el otro, lograr la internacionalización de estas empresas ofreciendo todas las herramientas necesarias. Intrépida Plus pone el acento en la dinamización del sector empresarial femenino a través de diversas acciones para empoderar a las mujeres empresarias, como la capacitación en el uso de TICs, visitas a empresas del espacio transfronterizo gestionadas por mujeres, la guía de empresarias Intrépida Plus, las Citas Intrépida Plus, la participación en foros internacionales y turismo empresarial, el coaching empresarial en materia de branding digital 360º, la formación en mercados europeos y la organización de actividades de formación online para internacionalización de las empresas femeninas, entre otras actuaciones.

A lo largo de diferentes talleres realizados en cada comarca de la provincia, Intrépida Plus pone en manos de las emprendedoras onubenses las técnicas y las herramientas que les permitan mejorar tanto en el aspecto profesional como personal, así como su capacitación y su desarrollo integral con el fin de dar más valor a sus empresas en materia de comunicación, redes sociales, comercio electrónico y posicionamiento en web, reforzar la identidad y valores de marca de sus empresas y mejorar la visibilidad femenina en el mundo empresarial con el objetivo de gestionar el cambio hacia modelos de liderazgo adaptados a los nuevos retos de la sociedad actual.

Por supuesto, la internacionalización de las empresas es otro de los objetivos esenciales del programa. El mercado exterior se ha convertido en uno de los grandes retos de la economía para los próximos años, al estar inmersos en una economía cada vez más globalizada, lo que conlleva que la apertura hacia nuevos mercados y oportunidades de negocio es ya una necesidad a la que, gracias a las nuevas tecnologías y al uso de las TIC, pueden acceder las pequeñas y medianas empresas.

A lo largo de los últimos meses, la iniciativa ha puesto en marcha dos ediciones de Coaching empresarial para 40 mujeres empresarias, un curso virtual en TICs, de 150 horas para 42 mujeres de Huelva, Sevilla y Algarve y dos talleres de los cinco contemplados sobre empoderamiento empresarial femenino: uno en cada comarca de la provincia. El proyecto se cerrará en el mes de octubre con la celebración de un Foro empresarial en el que se prevé la participación de 300 de mujeres.

En el caso de los talleres de coaching, el equipo docente (formado por la periodista y experta en Comunicación María José Bayo y por la experta Ana Herrero) ha trabajado con las empresarias onubenses el autoliderazgo, el autoconocimiento, la proactividad o la autoeficacia a través de la Inteligencia Emocional, además de aspectos como la comunicación como base del desarrollo profesional, la marca personal, el liderazgo empresarial, el uso adecuado de networking o el marketing digital.

La formación en TICs está diseñada en tres módulos fundamentales denominados ‘Ser Intrépida’ (autoconocimiento, liderazgo, autoestima empresarial, visibilidad femenina), ‘Estar Intrépida’ (redes sociales, protocolo profesional y empresarial, correo electrónico, gestión del tiempo) y ‘Ejecutar Intrépida’ (marketing digital, diseño de presentaciones, etc.). El curso se ha desarrollado a través de una cómoda metodología basada en el uso de guías y recursos didácticos, vídeos formativos y explicativos, ejercicios descargables y tutorías personalizadas, con el objetivo de que “las participantes aprendan a volar, sean visibles”, como ha señalado Yolanda Sáez de Tejada, escritora y experta en comunicación y coordinadora del curso.

En el caso de los talleres de empoderamiento, Intrépida Plus pretende proporcionar a las empresarias las herramientas necesarias para que puedan sentirse libres en sus decisiones tanto profesionales como personales, y con autodeterminación para cumplir con sus objetivos y metas. De ello se encarga un equipo docente de seis profesionales interdisciplinares, mujeres unidas bajo un mismo objetivo de empoderamiento del Ser a través de herramientas conscientes para el desarrollo personal, integrando arte, energía, cuerpo, espíritu y economía: Elizabeth García, Pepa Frigolet, Rosa Flores, Cinta Flores Pérez, Pilar Couso Fernández y Cinta Hermo.

Por último, el Foro de Mujeres Empresarias que se celebrará en octubre pretende aportar diversas herramientas y recursos para mejorar el rol de la mujer en el mundo empresarial, además de crear conexiones entre servicios y /o productos de las empresas presentes en el evento. Contará con empresarias de renombre a nivel español y portugués, que desde dos visiones diferentes aportarán estrategias en sus respectivos ámbitos y mostrarán a través de su experiencia caminos para trabajar con una determinada actitud y el uso de herramientas digitales para conseguir el éxito en la comunicación y el marketing empresarial. Por supuesto, habrá un espacio de Networking donde empresarias y organizaciones intercambiarán sus experiencias y se crearon lazos para posible relaciones comerciales.

Una experiencia “necesaria”

“Intrépida Plus es una iniciativa necesaria y útil”, asegura Ana Camacho Manfredi, empresaria especialista en estrategias de venta digital a través de redes sociales y participante de los talleres de coaching. Para ella, poder rodearse de otras mujeres empresarias “que entienden mi día a día, no sólo las inquietudes que tengo, también los obstáculos y crear una red juntas de apoyo, ha sido genial”. Los lazos han sido tan estrechos que “a día de hoy tenemos un grupo por el cual nos ayudamos unas a otras y celebramos los éxitos de cada una”.

Para esta emprendedora de La Palma del Condado, la marca personal es un “seguro de vida” profesional: “Al margen de que vendas servicios o productos”, explica, “la marca personal te acompaña y habla de ti durante toda la trayectoria profesional”. Por eso “es un tema relevante en el que trabajar”, por dos motivos fundamentales. Primero, porque “te diferencia frente a otros profesionales que se dedican a lo mismo”. Esta diferenciación es relevante a día de doy, “en este mundo globalizado, porque ahora tu competencia no sólo está en tu misma ciudad, sino que es cualquier persona que se dedique a lo mismo que tú, en cualquier parte del mundo”. También porque “crea tu huella digital. Lo que se dice de ti en Internet también es tu curriculum porque la empresas te buscarán ya sea para incorporarte en plantilla como para contratar tus productos o servicios”.

Ana Camacho cree que los talleres le han enseñado “a ver la marca personal que ya tengo construida con los ojos de mis clientes” y por tanto “a mejorar lo que no se entendía”. Su experiencia no puede ser mejor, ya que les ha servido para “validar mi perfil profesional y mi servicio de consultoría de de formación. Me dedico a ayudar a otras profesionales y empresas a poner en marcha estrategias de ventas en digital a través de las redes sociales”, una de esas profesiones que han surgido a raíz de la necesidad actual de vender en digital, “por lo que necesitaba comunicarlo claramente y confirmar que se entendía”.

Almudena Perez Bizcocho ha participado en el curso de TICs para empresarias. Su empresa, ‘AP Comunica’, se dedica a la formación en Oratoria y Neuro Comunicación, de modo que la formación en nuevas tecnologías no solo es importante para ella, sino “necesaria para seguir creciendo”, no en vano “trabajo online y, como yo, a día de hoy todas las empresas lo hacemos. Es el futuro”, explica. Para esta empresaria almonteña, Intrépida Plus le ha permitido “sumar sinergias y estrategias de visibilidad online”. Valor su experiencia como “muy positiva”, especialmente porque “he conocido a otras mujeres empresarias. Hemos sumado estrategias y enlazado redes”.