La Diputación de Huelva convoca un taller de fotografía

La Diputación de Huelva ha convocado el taller La autoría personal: claves para hacer destacable un proyecto fotográfico en la escena actual, impartido por el doctor en Bellas Artes Jesús Micó y que se desarrollará del 15 al 17 de octubre en el edificio puente de la Unidad de Gestión de La Rábida. Esta actividad está enmarcada en el proyecto artístico La genialidad de Andalucía. 28 años de la Beca Daniel Vázquez Díaz (1993-2021).

El curso incidirá en la idea de proyecto personal reflexionando sobre todos los aspectos que conducen a la concepción, la preparación y la realización de un proyecto fotográfico óptimo. Es necesario que todo autor novel aprenda los recursos necesarios para adquirir un lenguaje personal que le ayude a realizar sus proyectos de una manera más atractiva y/o reveladora (visión más poética, más inteligente, más estética), ya sea para ser formalizado en pared, audiovisual, fotolibro o cualquier otro soporte.

Por un lado, se estudiará qué es y cómo se realiza un proyecto personal: referencias de cómo construir, defender y argumentar dicho proyecto ante cualquier audiencia, público, becas, galeristas, comisarios, ponencias, etc. Se plantearán cuestiones como: ¿Qué debe tener mi proyecto para que un lector avanzado lo pueda valorar positivamente? ¿Qué se valora en los proyectos personales de autores/as emergentes? ¿Qué es lo que hace que un proyecto sea exitoso? ¿Cuándo una obra se considera un proyecto, cuándo está ya madura, qué es lo que sobra, qué es lo que falta? ¿Cómo se debe hacer una defensa del mismo? Se analizará en qué consiste su argumentación teórica, sus bases conceptuales y formales, su edición acertada, sus puntos claves de defensa y promoción, dónde no hay que incidir, terminología correcta o incorrecta, etc.

Por otro lado, el curso incluye, como ejemplos didácticos, el análisis crítico y argumentado de porfolios de autores noveles internacionales con proyectos especialmente destacados así como el visionado individualizado argumentado de los porfolios de los/las alumnos/as (visionado individualizado pero abierto a los restantes alumnos/as para que sea más orientativo y didáctico). Es recomendable que el alumnado traiga -si la tiene- una maqueta de su libro (tanto en formato físico como en PDF).

El curso se desarrollará en las siguientes sesiones: viernes 15:00 de 16:00 a 20:00; sábado 16: de 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 20:00. Domingo 17: de 10:00 a 14:00. La primera sesión será de información detallada sobre las ideas de proyecto y autoría. Las de sábado y domingo serán sesiones con información sobre destacados proyectos de jóvenes autores nacionales e internacionales y con análisis y visionado, argumentado de los proyectos del alumnado.

Cuenta con un total de 16 horas y un número máximo de 15 participantes, entre los que se repartirá el tiempo de visionado por igual. El alumnado debe traer su proyecto lo más trabajado posible y para ser visionado en el ordenador, ser muy sintéticos y medir bien su tiempo y preparar su ‘defensa’ del proyecto cuando les toque sus 15-20 minutos en los visionados (a cada uno/a).

La selección de los alumnos será realizada por Jesús Micó, siendo su decisión inapelable, y los interesados deberán enviar su CV artístico junto a una carta de motivación a la siguiente dirección de correo electrónico: cultura@diphuelva.org hasta el día 10 de octubre de 2021, inclusive.

Sobre Jesús Micó

Jesús Micó es doctor en Bellas Artes por la UB (Barcelona). Ha impartido innumerables cursos en diferentes universidades, escuelas, festivales, fundaciones, centros de arte, etc. de múltiples ciudades españolas y latinoamericanas. Es profesor de Historia de la Fotografía en la Universitat Abat Oliba de Barcelona (Escuela IDEP).

También es comisario independiente, especializado en la promoción de fotografía novel. Aunque reside en Barcelona, dirige la Kursala, la sala de fotografía de la Universidad de Cádiz (UCA), y su línea de publicación de fotolibros, la colección Cuadernos de la Kursala. Asimismo Micó ha sido durante cuatro ediciones el comisario de la muestra internacional Talent Latent –en la que se becan, producen y exponen diez proyectos de fotografía novel de todo el mundo- dentro del festival internacional de fotografía SCAN-Tarragona. También destaca la gran colectiva con 54 autores/as emergentes que preparó para el Canal de Isabel II en Madrid (mayo de 2017) titulada Un cierto panorama (reciente fotografía de autor en España) que luego viajó y se exhibió durante dos años con la AECID por diferentes ciudades de Latinoamérica (Perú, República Dominicana, Chile, Argentina y México en noviembre de 2019).

Es coordinador del concurso anual Fotolibro <40 para la Comunidad de Madrid (publicación de un volumen de referencia para autores/as de menos de 40 años). Ha sido invitado a múltiples comités de selección de festivales y encuentros de fotografía y jurado de importantes concursos tanto españoles como latinoamericanos. Actualmente coordina los Kursala [Dúos], conversaciones online semanales nacidaSe trata de unas tras el confinamiento por Covid-19.