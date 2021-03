La Diputación de Huelva informa a los alcaldes sobre los fondos europeos Next Generation

El Centro de Información Europea de la Diputación Europe Direct Huelva ha impulsado una conferencia web denominada Actualidad de los Fondos de Recuperación Next Generation EU dirigido a alcaldes, alcaldesas y demás cargos público de ayuntamientos y entidades públicas de la provincia, con objeto de informar sobre las últimas novedades y la situación actual en que se encuentran tanto los Fondos Next Generation EU, en general y en particular con respecto a España, como el nuevo Marco Financiero Plurianual 2021-2027, ambas medidas integradas en el Plan de Recuperación para la UE.

La presidenta de la institución provincial, María Eugenia Limón, ha dado la bienvenida a la ponente, Rosa Aldea Busquets, funcionaria de la Unión Europea, y a los más de 70 participantes en este seminario web con el que “se pretende que tanto alcaldes, alcaldesas, concejales, concejalas y técnicos de las distintas entidades de la provincia tengan una radiografía exacta de la situación actual en la que se encuentran estas dos grandes medidas financieras europeas, así como despejar todas aquellas dudas generadas, sobre todo a la hora de diferenciar estas dos iniciativas del Plan de Recuperación europeo que habitualmente crean confusión”, ha señalado la presidenta.

Al margen de las dudas de cara a la diferenciación de ambas medidas, la presidenta del ente provincial ha incidido en que las dudas más importantes que se les plantea a las distintas administraciones locales suelen estar relacionadas principalmente con dos cuestiones. Por un lado, la cofinanciación o no de estos fondos, lo que implicaría aportación económica que para los municipios de menos de 5.000 habitantes supone un gran esfuerzo.

Por otro, la calendarización de estas ayudas, ya que “para poder ayudar a nuestros ayuntamientos y estar en tiempo y forma en todas las convocatorias, la Diputación debe conocer con precisión el calendario de implementación que rige estos fondos para saber si tenemos el músculo suficiente o se tiene que transferir la gestión a consultoras externas”, ha indicado.

Respecto al nuevo Marco Financiero Plurianual, Limón ha subrayado que a través de este seminario “vamos a conocer en qué estado se encuentran tanto los reglamentos que aún no se han publicado como los programas que se tienen que abrir, especialmente los relacionados con la cooperación territorial europea, que tienen gran incidencia en nuestra provincia”.

Como ha indicado la presidenta de la Diputación, la ponente del webinar, Rosa Aldea Busquet, funcionaria de la UE y economista especializada en Economía Europea con una dilatada trayectoria profesional en las instituciones europeas, ha trabajado junto a la actual ministra de Economía del Gobierno de España, Nadia Calviño, y a día de hoy ocupa el puesto de directora adjunta de la Dirección General de Presupuestos de la Comisión Europea y contable de dicha institución, departamento responsable de administrar el presupuesto de la UE y por ende, encargado de proponer y aplicar el marco financiero y reunir los recursos que han acordado aportar los países de la UE.

Por último, Limón ha solicitado a los participantes que hagan llegar las dudas o cuestiones que puedan surgirles a partir de hoy tanto a la diputada de Políticas Transversales, Leonor Romero, como al propio Centro de Información Europeo “para poder resolverlas lo antes posible”, ha señalado.

Plan de Recuperación para la UE

Durante su intervención, Aldea ha abordado la cronología y los conceptos básicos y diferenciadores de este paquete de recuperación económica para la Unión Europea, diseñado por la Comisión Europea como respuesta rápida pero contundente ante la gran crisis económica sanitaria actual, cuya incidencia económica en cada país de la UE “ha sido muy distinta, atendiendo a factores como el tejido económico de cada país, el nivel de desempleo, el tipo de empleo predominante o los niveles de superávit y déficit presupuestario de cada país”, ha indicado.

Como ha explicado la ponente, “con la implementación de este Plan de ayudas sin precedentes para los estados miembros, dirigido a la recuperación y reactivación económica de Europa, se busca también que salgamos resilientes para poder abordar fluctuaciones futuras, especialmente de cara al cambio climático, por lo que uno de los objetivos claves de este plan es la lucha contra el cambio climático, con apoyo a las políticas modernas con las que lograr una Europa más verde, más digital, más innovadora y más fuerte”.

Fondos Next Generation y Marco Financiero Plurianual

De cara a la diferenciación de ambas medidas que recoge el Plan de recuperación para Europa, Aldea ha señalado que “estamos antes dos instrumentos o herramientas a medio/largo plazo que, aunque sean distintos, están interrelacionados”. A grandes rasgos, ha señalado que “el Marco Financiero Plurianual -dotado con más de un billón de euros- es un instrumento estable frente a los Next Generation -dotados con dotado de 750.000 millones de euros-, de carácter temporal, con diferentes plazos de implementación, si bien están muy unidos porque los Fondos Next Generation son empréstitos reembolsables en los futuros Marcos Financieros Plurianuales entre 2028 y 2058”.