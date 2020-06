La Diputación de Huelva urge a la Junta de Andalucía un Plan de Empleo

Múltiples fallos digitales alargan el pleno en más de seis horas

“¿Se me escucha?”. Quizá esta fue la frase más repetida en el primer pleno telemático de la historia de la Diputación Provincial, que se alargó durante más de seis horas, hasta pasadas las 15:30. No había comenzado el debate de las mociones, cuando en los puntos previos, de tesorería, llegaron las primera interrupciones debido a fallos de comunicación entre los diferentes políticos. “Yo simplemente quiero destacar que no he escuchado la pregunta del Partido Popular”, apuntaba la portavoz de Ciudadanos, María Ponce, sobre una intervención que había tenido lugar cinco minutos antes. Tras varios “oigo muy mal” o “no escucho al resto de los compañeros” se anunció a las 10:00 un receso de cinco minutos para que los técnicos obrasen en busca de una solución. Los cinco minutos se alargaron hasta los 45 ya que a las 10:23 volvió la conexión pero se cortó de inmeditato. Una vez solucionado, o parcheado, el problema, se continuó con la sesión, aunque la imagen se apagó en varias ocasiones más. En una de ellas, no se escuchó una intervención de María Ponce, que sí escucharon el resto de formaciones políticas -y que los espectadores no escucharon–. Ante esto la portavoz de Cs incluso pidió que se aplazara un pleno que prosiguió entre cortes de palabras y frases, que no hicieron más que complicar el seguimiento del mismo, sobre todo, a los medios de comunicación.