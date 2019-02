La falta de especialistas de Digestivo obliga a la incorporación de internistas

La Unidad de Aparato Digestivo del Hospital Infanta Elena vive una etapa de excepcionalidad que desde la dirección-gerencia de este centro sanitario, se considera que sea temporal al mismo tiempo que asegura que la asistencia a los pacientes está garantizada. La causa se encuentra en la falta de médicos con esta especialidad, lo que ha obligado al hospital a echar mano de los internistas. La dirección-gerencia ha explicado que “la unidad ha sufrido algunas bajas de profesionales médicos en estos últimos días de forma imprevista y por diversos motivos, por lo que de forma inmediata se está procediendo a la búsqueda y contratación de nuevos profesionales”. Según ha podido saber este periódico, dos de estos especialistas se marchan a otros destinos mientras que otra ha cogido baja maternal.

En este sentido y “con el objetivo de mantener la actividad asistencial y de garantizar la asistencia durante el tiempo que se mantenga esta situación, –se añade desde la dirección– se ha establecido, de forma coordinada y organizada entre los responsables de los servicios de Medicina Interna y Aparato Digestivo y con carácter absolutamente temporal hasta que se formalicen las nuevas incorporaciones, un circuito de atención que garantiza la actividad en consulta y endoscopia por parte de los facultativos de la especialidad, si bien van a contar con el apoyo en el área de hospitalización de los especialistas de Medicina Interna, que están acostumbrados a manejar esta patología en la atención de urgencias”. En cualquier caso, “se trataría de los casos de menor complejidad y contarían en todo momento con la cobertura de la Unidad de Aparato Digestivo, siempre con el objetivo de mantener una asistencia sanitaria de calidad y que asegure la atención de los pacientes de forma ágil y adecuada”.

En todo caso, la planificación no ha sido fácil. Lejos quedan aquellos tiempos en los que el Infanta contaba con cuatro especialistas de Digestivo. El centro dispone de 14 camas dedicadas a esta especialidad aunque se puede recurrir a las de Medicina Interna en caso de necesidad. Los internistas no se han opuesto en ningún momento, a prestar sus servicios en estos momentos de dificultades asistenciales. No obstante, han mostrado su intención de recurrir a los especialistas de Digestivo en los casos más difíciles o derivarlos, si fuera necesario, el Juan Ramón Jiménez.

Un centro que no cuenta con este tipo de especialistas es Riotinto. En este hospital, los pacientes son asistidos por internistas. Los casos más complicados son remitidos al Juan Ramón Jiménez.