Momento de darlo todo para estar a la final

Primer día de semifinales del concurso de agrupaciones del Carnaval Colombino en el Gran Teatro de Huelva, normalmente, siguiendo la tradición, hoy si no me equivoco habrá menos público que en los días de preliminares, es algo que no me entra en la cabeza pero es así.

Cuando llego hasta mi oficina todos mis temores son confirmados. Media entrada de público y según me comentan están vendidas más butacas de las que están ocupadas en la sala. Con lo cuál me confirman mis sospechas de que el BLABLACARNV está funcionando.

Los superhéroes están ocupando el escenario. Demasiado relajados, demasiada confianza y yo del jurado no me fiaría, lo digo porque a muchos grupos les ha pasado factura el pase de semifinales y no han logrado superarlo.

Desde Bollullos Par del Condado, el tren de la bruja, me da la impresión que se les han acabado las fichas.

Los hombres de sangre fría, espectaculares letras, esta gente sabe concursar, los dos pasodobles que se han marcado han sido de categoría. Saben que lo tienen que dar todo y lo han dado.

Descanso, me quedo dentro, no salgo, reflexiono y la verdad es que este año no se está dando mal el concurso.

Los tocaos suben a escena, y recibo la visita de Manuel Remesal, exconcejal del Ayuntamiento de Huelva y antiguo responsable del área de Cultura. Recuerdo cuando no le gustaban estas fiestas y hoy es de los selectivos.

La murga del alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, como se le conoce, ha divertido al personal, en cante van cortito pero el montaje y cachondeo es de los buenos. ¡Ojito! que hay muchas para meterse en la final.

Desde Sevilla llegaron los dos últimos grupos de la primera jornada de preliminares: Sígueme y el Gran dictador.