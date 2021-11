La onubense Desirée Acevedo presenta, junto a ‘Crecer con Futuro’ y Junta de Andalucía, la campaña #ContigoHastaLaLuna

De la mano de la artista onubense Desirée Acevedo, la ONG andaluza Crecer con Futuro, ha presentado en la mañana de este miércoles en el Parque Tecnológico de la Salud de Granada su campaña #ContigoHastaLaLuna, que busca a través de lo social y la cultura ampliar el conocimiento de este movimiento organizativo entre la población andaluza, concretamente, el programa ‘Familias Colaboradoras’, que ofrece la posibilidad de compartir periodos vacacionales o de descanso, con niños, niñas y adolescentes que viven en centros de protección de menores en nuestra comunidad.

Ante la presencia de la directora general de Infancia de la Junta de Andalucía, Antonia Rubio, el delegado territorial de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía en Granada, Manuel Montalvo y la presidenta de Crecer con Futuro, Encarnación Vega, la ONG ha dado a conocer todos los detalles de esta campaña, que recorre en estas semanas diversos puntos de la geografía autonómica, de la mano de los cinco ilustradores andaluces que han participado en esta campaña de Crecer con Futuro, una campaña que cuenta con el apoyo de la Junta de Andalucía. Todos los detalles se pueden conocer en su página web: www.crecerconfuturo.org/contigohastalaluna.

#ContigoHastaLaLuna continúa la presentación de su campaña, esta vez en Granada, donde han estado presentes la artista Desirée Acevedo, reconocida internacionalmente como una de las principales ilustradoras infantiles, y la familia colaboradora de Javier. En la convocatoria, han explicado el trabajo realizado a lo largo de los últimos meses, un proceso creativo y colaborativo que ha culminado en la ilustración presentada, que refleja las experiencias y sensibilidades de familia y artista respecto al proyecto. En las próximas semanas las ilustradoras Mercedes DeBellard y María Corredera mostrarán también sus obras realizadas.

De la mano de los artistas y las familias, la asociación Crecer con Futuro, que lucha por reducir la pobreza material y afectiva de la infancia y juventud invisibilizadas, buscando un mundo donde todas las niñas, niños y jóvenes crezcan con amor e igualdad de oportunidades, ha revelado esta nueva campaña con ese objetivo de dar a conocer el programa Familias Colaboradoras en toda Andalucía, como ha recalcado en distintas ocasiones Encarnación Vega durante su presentación. La presidenta de la ONG ha incidido en que la campaña se ha creado a partir de un proceso creativo y colaborativo entre estos ilustradores e ilustradoras de especial sensibilidad y proyección internacional junto con cinco familias colaboradoras elegidas a conciencia, pues ejemplifican la diversidad de posibilidades y tipologías incluidas dentro del programa, y que han sumado sus vivencias a las sensibilidades de los propios artistas con estos encuentros.

De ellos, han surgido cinco trabajos que transmiten las mencionadas vivencias de las personas que se integran dentro de Crecer con Futuro, y todo cuanto este movimiento aporta, no solamente a esas niñas, niños y adolescentes, sino también a las personas que deciden convertirse en familia colaboradora. Con todos estos ingredientes, tras los encuentros realizados, se ha materializado la idea principal de la campaña #ContigoHastaLaLuna: “El amor es tan mágico, que convierte a personas desconocidas en familias colaboradoras”, una frase que refleja la unión que se crea entre los niños y niñas, y las personas que forman parte de esas familias, un amor incondicional que traspasa todas las fronteras.

Desirée Acevedo, ilustradora de vocación y maestra de formación, es una de las ilustradoras que, con la magia que rodea a sus obras, ha dado luz y color a la historia de Javier, Rafa y Pedro una de las familias colaboradoras que componen esta ONG.

Acevedo, con más de treinta libros publicados, entre obras propias y colaboraciones con otros autores, se ha especializado en ilustración editorial y narrativa, centrándose en el álbum ilustrado. Este año su homenaje particular a los maestros “Eres como…” ha alcanzado las once ediciones y ha sido traducido al gallego, al catalán y al Euskera.

Desirée Acevedo ha declarado que ha conseguido aunar en su profesión las tres cosas que más le gustan: escribir historias, ilustrarlas y enseñar. Esto lo ha logrado gracias a su experiencia editorial en la que puede conjugar sus tres pasiones en albumes ilustrados y en cuentos infantiles. Le encanta poder acercarse a los niños a través de cuentacuentos y presentaciones especiales para ellos.

En la presentación, la artista ha declarado que conocer Javier y su historia con Rafa y Pedro ha sido un experiencia increíble, que ha dejado en ella la sensación de que hay veces que la vida nos regala personas que completan el puzzle de nuestra vida cuando ni siquiera sabíamos que nos faltaba alguna pieza: “Descubrir este programa de Familias Colaboradoras y ayudar a difundirlo entre la población andaluza ha sido un regalo para mi”.

“En mi ilustración he recogido el primer encuentro entre Javier y los niños, Rafa y Pedro, una tarde patinando, he añadido a ese momento la preciosa leyenda del hilo rojo, que afirma que las personas que estén unidas por un hilo rojo están destinadas a vivir una historia importante” ha explicado Desirée Acevedo durante la presentación, “ese hilo puede tensarse, estirarse, enredarse, pero nunca puede romperse. Y eso es lo que sentí mientras me contaba su historia con esos dos niños, que pasara lo que pasara, él estaría ahí para ellos”.

Por su parte, Javier ha narrado que con Rafa y Pedro ha aprendido a “conectar con un niño”. Ha contado como, al principio, se crea una situación extraña porque personas desconocidas se encuentran por primera vez, “pero sin saber cómo ni por qué muy pronto se crea una atracción mutua que hace que enseguida desaparezca esa sensación y dejamos de ser desconocidos para convertirnos en familia”. Javier ha resaltado que la misión de la familia colaboradora es “demostrarles cada día que estamos aquí siempre, para ir con ellos hasta la luna”.

Esta emotiva campaña comenzó principios de noviembre con la presentación en Huelva del cartel realizado por el ilustrador cordobés Pablo Little, junto a la familia colaboradora de Mariví y Alberto, y continuó con la presentación de la ilustración de Fran Pulido y la familia de Pepita y Diego, en Sevilla. La campaña #Contigohastalaluna va creciendo con las diferentes visiones y vivencias de familias que pertenecen a la ONG, junto a grandes ilustradores andaluces que poseen una sensibilidad especial y un fuerte compromiso social.