Derecho gradúa a 20 alumnos que afrontan cada vez más competitividad

El salón de actos de la Facultad de Derecho acogió en la tarde del jueves, el solemne acto de la graduación de los alumnos de Derecho. En esta ocasión han sido 20, lo que supone una cifra sensiblemente inferior a lo que pasaba en años precedentes.Eso se debe a que el decanato ha querido darle un sentido más estricto a un paso trascendental en lo que será la trayectoria profesional de estos estudiantes. Así lo manifestó el decano Juan Carlos Ferré momentos antes del inicio del acto.

De este modo, se ha pasado de una graduación, o supuesta graduación, de un centenar de estudiantes a los 20 de esta ocasión. La razón hay que buscarla en el hecho de que “había gente que se graduaba y aún tenía asignaturas pendientes de 1º o 2º cursos”.El acto de graduación “es un homenaje a las familias y también desde luego, para aquellos alumnos que se han esforzado y aunque no les exigimos que tengan todo concluido, al menos sí que solo les quede alguna materia para la convocatoria de septiembre o noviembre”. Lo que se tiene claro en esta facultad, es que no pueden repetirse orlas precedentes en las que figuren personas que finalmente no se licenciaron o graduaron.

Pero no solo se trata de un tema de imagen. También entra en juego el propio prestigio de la universidad ya que “las universidades también se miden por el hecho de que los estudiantes terminen a tiempo y ese es nuestro objetivo.Hay gente que se ha esforzado más para estar en este acto y es lo que queremos destacar, que la carrera se puede sacar en 4 o 5 años”. Respecto a si hay diferencias de género, el decano fue categórico indicando que “ellas suelen ser más brillantes aunque también haya algunos que despunten”.Juan Carlos Ferré invocó Empresariales como otra de las titulaciones que hace ya algún tiempo, endureció sus requisitos para que los estudiantes puedan verse integrados en el acto de graduación.

A diferencia de lo que ocurría hace tiempo, la abogacía no es la salida prioritaria de estos abogados. El decano destacó que los egresados “se enfrentan a un mundo cada vez más competitivo que levanta vallas cada vez más altas”. De este modo, tras el grado vienen el Erasmus, los másteres... “se podría decir que la graduación es tan solo el comienzo, un primer paso”.Respecto al tema de la abogacía, Juan Carlos Ferré incidió en el hecho de que en Huelva hay una cierta saturación “y eso que es una profesión que precisa de reciclado”. En Huelva, aunque hay muchos pleitos, hay bufetes cada vez más especializados que traen a profesionales de otros lugares y algunos de aquí se van fuera a ejercer. De esta manera, los graduados apuntan a otras expectativas profesionales como puede ser la banca o la Administración de Justicia.

Todo ello invita a que “el alumno vea si realmente el grado es el camino vocacional correcto y si empiezan a quedarle asignaturas de los primeros cursos, tenga aún la oportunidad de cambiar de titulación si así lo desea, pero esos alumnos que tardan años en terminar o que incluso no acaban, deterioran las estadísticas de la universidad”.De los 20 graduados de ayer, Antonio Pérez es un joven onubense que indicó haberse sacado la carrera en los cuatro años que dura. Tiene claro hacia dónde van a ir ahora sus pasos:oposiciones, pero no una oposición cualquiera sino la de Fiscalía.

Marta Portes también se ha sacado el grado en los 4 años y sin excesivos problemas aunque “siempre hay asignaturas que resultan más difíciles”. Esta onubense también opta por las oposiciones. En su caso serán la de jurista de Instituciones Penitenciarias, de las que salen 15 plazas anuales a nivel nacional.