Denegada la libertad a un hombre soprendido con mil kilos de hachís en la furgoneta

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Huelva ha denegado a un hombre la libertad solicitada y ratifica su situación de prisión preventiva ante "la existencia de unos hechos que tienen indiciariamente caracteres contra la salud pública en su modalidad de sustancias que no causan grave daño a la salud, de notoria inportancia por la cuantía de la sustancia intervenida".

Así consta en un auto, al que ha accedido Huelva Información, que tumba el recurso de apelación del interno, un hombre de nacionalidad uruguaya detenido el pasado verano en la sierra de Huelva cuando transportaba más de una tonelada de hachís en su furgoneta.

La Sala encuentra "debidamente motivado" el auto previo del Juzgado de Instrucción 2 de Aracena, en el que se expone la gravedad del delito, con una pena máxima que supera los dos años de prisión.

En el atestado de la Guardia Civil consta que los hechos se produjeron el pasado 9 de julio, en torno a las 22:00, cuando los agentes que conformaban el operativo policial detectaron la presencia de una furgoneta propiedad del investigado "que a la vista del lugar del que venía y tipo de conducción, fue inmovilizada por los agentes".

En el interior del vehículo descubrieron "un total de 34 fardos de una sustancia que indiciariamente (narcotest inicial) es hachís, con un peso total de 1.020 kilos, valorándose su puesta en el mercado en más de yun millón y medio de euros".

El recurrente consideraba en su apelación que no existía riesgo de fuga, como sí mantenía la juez de Aracena, invocando el arraigo laboral, al estar dado de alta como autónomo desde 2013 en España.

Sin embargo, la Audiencia comparte con la instructora de la causa que esta circunstancia "no neutraliza el riesgo de fuga", teniendo en cuenta el elevado valor de la venta de la droga en el mercado ilícito, "teniendo posibilidades de acceso a grandes cantidades de dinero, no pudiendo obviar que el mismo es de nacionalidad uruguaya, sus dos hijos son mayores de edad y no consta que se encuentre casado con la madre de sus hijos".

El préstamo hipotecario al que hace referencia el reo, además, está suscrito a una vivienda que corresponde a una empresa en la que figura su exmujer como "administradora solidaria y sin que figure intervención alguna del hoy investigado", una casa que además, "no es vivienda habitual". Es decir, que no puede acreditar el arraigo.

A todo suma el tribunal onubense que la instrucción del procedimiento "será rápida", ya que incluso la prueba solicitada por la defensa "consistente en el volcado de los teléfono intervenidos durante la detención" fue rechazada por el Ministerio Público y por la propia juez instructora.

Por ende, dice la Sección Tercera de la Audiencia de Huelva, "una vez conste el análisis de la sustancia intervenida la instrucción estará prácticamente concluida, todo lo cual acrecienta el riesgo de fuga" de este individuo.

Los magistrados remarcan que "aparecen indicios suficientes de la participación del investigado en los hechos", por lo que deniegan su libertad y consideran legítima la situación de prisión preventiva en la que se encuentra este hombre.